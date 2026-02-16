¡ØµÈÂô¡Ê¤æ¤ë¤®¡ËÃÏ¶è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê·×²è¡Ù¤ÎÇ§Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¾ÅÆî¤Ò¤é¤Ä¤«¡¦¤æ¤ë¤®ÃÏ¶è³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ²ñ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»Ô²¼µÈÂô ²ñÄ¹ »³ÅÄ¹ÔÃË¡¢°Ê²¼¡Ö¶¨µÄ²ñ¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ØµÈÂô¡Ê¤æ¤ë¤®¡ËÃÏ¶è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê·×²è¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ·×²è¡×¡Ë¤¬¡¢ËÜÇ¯2·î12ÆüÉÕ¤ÇÊ¿ÄÍ»Ô¤è¤êÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ·×²è¤Ï¡¢¶¨µÄ²ñ¤¬2025Ç¯8·î27ÆüÉÕ¤Ë¤ÆÊ¿ÄÍ»Ô¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ±ûÆüËÜÅÚÃÏ·úÊª³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀéÂåÅÄ¶è²â¤¬´Ø°ìÃúÌÜ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »°Âð·é¡¢°Ê²¼¡ÖÃæ±ûÆüËÜÅÚÃÏ·úÊª¡×¡Ë¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ÈÃÏ°è»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àËÜ·×²è¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¶¨µÄ²ñ¤È¤È¤â¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÇ§Äê¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢»º´±³ØÌ±*1¤Î»Í¼ÔÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢ËÜ·×²è¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·×²è¿½ÀÁ»þ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î8ÆüÉÕ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ÖÊ¿ÄÍ»Ô¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¯¡ØµÈÂô¡Ê¤æ¤ë¤®¡ËÃÏ¶è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê·×²è¡Ù¤Î¿½ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://www.chuo-nittochi.co.jp/news/202509/081102.html)¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*1»º¡ÊÃæ±ûÆüËÜÅÚÃÏ·úÊª¡Ë´±¡ÊÊ¿ÄÍ»Ô¡Ë³Ø¡ÊÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡ËÌ±¡Ê¼«¼£²ñ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¶¨µÄ²ñ¡Ë
¢£ËÜ·×²èÃÏ¤Î³µÍ×
ËÜ·×²è¤Ï¡¢¡Ö¾ÅÆîÊ¿ÄÍ¤æ¤ë¤® Î¤ÃÏÎ¤»³¡×Æâ¤Î¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È*2¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡Ö¼«Á³´Ä¶¤Î°Ý»ý¡¦ÊÝÁ´¡×¤È¡¢¥¯¥é¥¤¥ó¥¬¥ë¥Æ¥ó¡ÊÂÚºß·¿»ÔÌ±ÇÀ±à¡Ë¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ëÃÏ°è³èÀ²½¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Î¾Î©¤µ¤»¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
£±¡¥¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÎÌÜÉ¸
·Ã¤Þ¤ì¤¿¼«Á³´Ä¶¤ò¤¤¤«¤·¤ÆÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤·¡¢¸òÎ®¤ÎÎØ¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê
¡¡▸À¸ÊªÂ¿ÍÍÀË¤«¤Ê¼«Á³¤ä·Ã¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë
¡¡▸¼«Á³´Ä¶¤äÇÀ¶È¤ò»ñ¸»¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¾ì½ê¡¦µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë
¡¡▸´ûÂ¸Æ»Ï©¤È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥¨¥ê¥¢¤Î¥¢¥¯¥»¥¹³ÎÊÝ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤òÍ×Ë¾¤¹¤ë
¡¡▸ÃÏ°è½»Ì±¤äÂç³Ø¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡¢ÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤ä¸òÎ®¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡▸¼«Á³´Ä¶¤ÈÇÀ»ºÊª¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ä´Ä¶³Ø½¬¡¦¿©°é¤Î¿ä¿Ê¤ò¿Þ¤ë
£²¡¥·×²è¶è°è¤Î³èÍÑÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ·×²è¶è°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Á³»ñËÜ¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡¢ÇÀ¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÉ¹¥¤Ê·Ê´Ñ·ÁÀ®¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¡¢ÇÀÂÎ¸³»ÜÀß¤Î±¿±Ä¡¢ËÉºÒµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÇÀÃÏ¤Î³èÍÑ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇÀ¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤È¶¦À¸¤¹¤ëÇÀ¤òÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÂÎ¸³ÇÀ±à¤ä¥¯¥é¥¤¥ó¥¬¥ë¥Æ¥ó¡ÊÂÚºß·¿»ÔÌ±ÇÀ±à¡Ë¡¢¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò°ìÂÎÅª¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸òÎ®¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ°¿¢Êª¼ï¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¤ÃÏÎ¤»³¤ä¼¾ÃÏ¤È¤¤¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ª¤è¤ÓÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¡¢Éü¸µ¤Ë¸þ¤±¤¿À°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
£³¡¥Æ³Æþµ¡Ç½¤ÎÀ°È÷µÚ¤Ó±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ·×²è¶è°è¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤ÈÇÀÅª³èÆ°¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»º´±³ØÌ±¤Î»Í¼ÔÏ¢·È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤ª¤è¤Ó´ÉÍý
¡¡¡ÖÇÀ¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¨¥ê¥¢¡×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë°Ù¡¢»ÔÆ»¤ò±äÄ¹¤·¿ÊÆþÏ©¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î¤»³¤òË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬²÷Å¬¤Ç°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³¬ÃÊ¡¢¼ê¤¹¤ê¤ò´Þ¤á¤¿»¶ºöÏ©¤ÎÀ°È÷¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡ËÂÚºß»ÜÀßÅù¤ÎÀ°È÷
¡¡¡ÖÇÀ¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¨¥ê¥¢¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥ó¥¬¥ë¥Æ¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì»þÂÚºß¤ä½ÉÇñ¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤ä¡¢´ÉÍýÅï¡¢ÁÒ¸Ë¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¼«Á³»ñËÜ¤ª¤è¤ÓÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î°Ý»ý¡¦ÊÝÁ´
¡¡Æü¾ïÅª¤ÊÀ¶ÁÝ³èÆ°¤äÎÐÃÏÊÝÁ´¡¢À¸ÂÖ·ÏÊÝ¸î¤Ê¤ÉÎ¤ÃÏÎ¤»³¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Î¤Û¤«¡¢·×²è¶è°è¤¬Í¤¹¤ë´ûÂ¸¤Î¼«Á³»ñËÜ¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡¢ÎÉ¹¥¤Ê·Ê´Ñ¤Î°Ý»ý¡¦ÊÝÁ´¤Ë½½Ê¬ÇÛÎ¸¤·¡¢¼«Á³´Ä¶¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü
¡¡ÇÀ±àÍøÍÑ¼Ô¤ÈÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¡¢ÃÏ°è½»Ì±¡¢ÃÏ¸µ³ØÀ¸Åù¤¬Ï¢·È¤·¤¿ÇÀ¶È»ØÆ³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ¡¢Î¤»³¤Î¼«Á³¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¼ÂÁ©¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤ä¼«Á³´Ä¶ÊÝ¸î¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤ò¹â¤á½ÅÍ×À¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤Û¤«¡¢»²²Ã¼Ô¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤Î¸òÎ®Â¥¿Ê¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¤Ø¤Î°¦Ãå·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ
¡¡Â¿ÍÍ¤Ê¼çÂÎ¤¬¡¢´Ñ¸÷¡¦»Å»ö¡¦ÂÚºß¡¦´Ñ»¡¡¦¶µ°é¡¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Åù¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÃÏ°è¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¸òÎ®¿Í¸ý¡¦´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¤ÃÏÎ¤»³¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³´Ä¶ÊÝÁ´¤È³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»º´±³ØÌ±¤ÈÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÏ¢·È´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Äê½»¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Î¤ÃÏÎ¤»³¤¬Í¤¹¤ë´Ä¶¡¦·Ê´Ñ¡¦Ê¸²½¤ò¼¡À¤Âå¤Ø·Ñ¾µ¤Ç¤¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§¶¨µÄ²ñ¤ª¤è¤ÓNPOË¡¿Í¾ÅÆîÊ¿ÄÍ¤¤µ¤ïÎ¤ÃÏÎ¤»³¥é¥Ü¤ÎÊâ¤ß
¶¨µÄ²ñ¤Ï2007Ç¯¤ËÀßÎ©¸å¡¢2010Ç¯¤Ë¡Ö»º¡¦´±¡¦³Ø¡¦Ì±¡×»Í¼ÔÏ¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤ª¤è¤ÓÊ¿ÄÍ»Ô¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¯ÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2014Ç¯¤ËºöÄê¤·¤¿¡ÖµÈÂôÃÏ¶è¤Î¾Íè¹½ÁÛ¡×¤Î¶ñÂÎ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶¨µÄ²ñ¤Î´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤ËNPOË¡¿Í¾ÅÆîÊ¿ÄÍ¤¤µ¤ïÎ¤ÃÏÎ¤»³¥é¥Ü¡Ê°Ê²¼¡ÖNPOË¡¿Í¡×¡Ë¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£NPOË¡¿Í¤Ï2022Ç¯£´·î¤ËÇÀºî¶È³Ø½¬ÇÀ±à¡Ö¤æ¤ë¤®¤ÎµÖÎ¤»³ÇÀ±à¡×¤ò³«±à¤·¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤ÆÇÀºî¶ÈÂÎ¸³¹Ö½¬²ñ¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ·×²è¤Î2¼´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÇÀÅª³èÆ°¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤æ¤ë¤®¤ÎµÖÎ¤»³ÇÀ±à¡×¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢»Ô³°¤ä¸©³°¤«¤é¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤¬Áý²Ã¤·¡¢NPOË¡¿Í¤Î³èÆ°¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡ËÜ·×²è¤Ï¡¢NPOË¡¿Í¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¼ÂÀÓ¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¡±¿¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¿ËÜ·×²è¶è°è¤Î°ìÉô¤¬2024Ç¯3·î¤Ë¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¼Â¸½²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¤æ¤ë¤®¤ÎµÖÎ¤»³ÇÀ±à¡×¤Ç¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤â¡¢¼ï¤Þ¤¡¢ÌîºÚÉÄ¤ÎÄê¿¢¡¢»ÙÃì·ú¤Æ¡¢¿å¤ä¤ê¡¢ÄÉÈî¡¢½üÁð¤Ê¤É¤Îºî¶È¤«¤é¼ý³Ï¤Þ¤Ç°ìÏ¢¤ÎÇÀºî¶È¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Ðー¥Ù¥¥åー¤ä¸½ÃÏ¤ÎÍîÍÕ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾Æ¤°ò¤Å¤¯¤ê¤â¼Â»Ü¤·¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´Ö13²ó¤Î¹Ö½¬²ñÅù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢±ä¤ÙÌó500Ì¾°Ê¾å¤ÎÊý¤¬ËÜÇÀ±à¤ËÍè±à¤·¡¢¸øÌ±´Û¤Ç¤ÎÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë£³²ó¤Î¹Ö½¬²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÇÀ¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò½¬ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯ÅÙ¤Ï5´üÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ºß²ñ°÷¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¡ËÎ¤»³ÇÀ±àÀâÌÀ²ñ·ó¸½ÃÏ¸«³Ø²ñ(https://yurugi-kisawanpo.jimdofree.com/%E5%90%84%E7%A8%AE%E7%94%B3%E8%BE%BC/%E7%8F%BE%E5%9C%B0%E8%A6%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E7%94%B3%E8%BE%BC/)
¢¨¡ÖNPOË¡¿Í¾ÅÆîÊ¿ÄÍ¤¤µ¤ïÎ¤ÃÏÎ¤»³¥é¥Ü¡×¤Î³èÆ°ÌÜÅª
µÈÂôÃÏ¶è¤ÎÎ¤ÃÏÎ¤»³ÊÝÁ´³èÆ°¡¦ÇÀ¶È¿¶¶½³èÆ°µÚ¤Ó¼«Á³ÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¸òÎ®¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹¤È¤È¤â¤ËÄê½»¿Í¸ý¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¤³¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬¼«Á³¤òµý¼õ¤··ò¹¯¤Ç°ÂÁ´¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤ª¤¯¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë