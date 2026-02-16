¿©¤Ù¤ë¡¦¿¨¤ì¤ë¡¦°é¤Æ¤ë¡£ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ú¤¤¤â¥Õ¥§¥¹¡Û2026Ç¯2·î22Æü¡¦23Æü¤Ë²£ÉÍ¡Ö¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡ー¥à¶âÂôËÜÅ¹¡×¤Ç³«ºÅ¡£
¿¢Êª¤ò°é¤Æ¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡ー¥à(https://green-farm.co.jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è¡Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¿¢Êª¤È¸þ¤¹ç¤¦¥¬ー¥Ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¡È¿©¡É¤È¤¤¤¦¿È¶á¤Ê¥Æー¥Þ¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ú¤¤¤â¥Õ¥§¥¹¡Û¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¤¤¤â¥Õ¥§¥¹
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
»þ´Ö¡§10:30～16:00
²ñ¾ì¡§¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡ー¥à¶âÂôËÜÅ¹
²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è³øÍøÃ«Åì4-49-7
¿©¤Ù¤ë¡¦¿¨¤ì¤ë¡¦°é¤Æ¤ë
¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡ー¥à¤Î¡Ú¤¤¤â¥Õ¥§¥¹¡Û¤Ï¡¢¸«¤ë¡¦Çã¤¦¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£ ¿¨¤ì¤Æ³Ú¤·¤à¡ÃÂÎ¸³´ë²è
¡¦¥¸¥ã¥¬¥¤¥âµÍ¤áÊüÂê¡Ê2·î22Æü¤Î¤ß¡Ë
¡¦¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âµÍ¤áÊüÂê¡Ê2·î23Æü¤Î¤ß¡Ë
¡¦¤¤¤â5¥¥í¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ê½Å¤µÅö¤Æ¡Ë
¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÊ¼ï¤ä¸ÄÂÎº¹¤Î°ã¤¤¤òÄ¾´¶Åª¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ °é¤Æ¤Æ³Ø¤Ö¡Ã¿¢¤¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥È¥êー¥Õ(https://www.protoleaf.co.jp/)¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¿¢¤¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î¤ß
»ÈÍÑÉÊ¼ï¤Ï¡Ö¤Ý¤í¤·¤ê¡×¡£¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹²Ã¹©ÍÑ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜÉÊ¼ï¤ò»ÈÍÑ¡£¿¢¤¨ÉÕ¤±¸å¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°é¤Æ¤ë»þ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ý³Ï¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿©¤Ù¤ÆÌ£¤ï¤¦¡ÃÉÊ¼ïÊÌ»î¿©²ñ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Óー¡¦¥Õ¥íー¥é(https://www.mbflora.co.jp/)
¡¦Çò·Ï¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡Ö¤¤ß¤Þ¤í¤³¡×¡Ö¤·¤í¤Û¤í¤ê¡×
¡¦¼ï»Ò·Ï¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡Ö¶â¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß°ò¡×
¢¨2·î22Æü¡¦23Æü Î¾Æü¼Â»Ü¡¿¿ôÎÌ¸ÂÄê
¥«¥Í¥³¼ïÉÄ³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.kanekoseeds.jp/)
¡¦¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡Ö¥·¥ë¥¯¥¹¥¤ー¥È¡×¡Ö·ª¤«¤°¤ä¡×
¢¨2·î22Æü¤Î¤ß¡¿¿ôÎÌ¸ÂÄê
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉÊ¼ï¤ÎÆÃÄ§¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤éÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤à¡ÃÈÎÇä¡¦°û¿©
¡¦¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡ー¥àÌ¾Êª ¾Æ¤°òÈÎÇä
¡¦¤¤¤âÎÁÍý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー½ÐÅ¹
2·î22Æü ¥¥Ã¥Á¥ó¼ù¡¿¥µー¥Õ¡õ¥¹¥Îー¡¿¥Ý¥¹¥Æ¥ê¥¥Ã¥Á¥ó
2·î23Æü JIGEMON¡¿¥µー¥Õ¡õ¥¹¥Îー¡¿38¥Þ¥¤¥¯
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤¤¤â¤Å¤¯¤·¡É¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ªµÒÍÍ»²²Ã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê»þ´ÖÊÌ¡Ë
¡Ú2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡Û
11:00～ ¤¤¤â5¥¥í¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
14:00～ Íø¤°òÁª¼ê¸¢
¡Ú2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Û
11:00～ ¥¹¥Ôー¥É¤¸¤ã¤¬¤¤¤âÂÞµÍ¤á¶¥Áè
14:00～ Íø¤°òÁª¼ê¸¢
²ñ¼Ò³µÍ×¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡ー¥à(https://green-farm.co.jp/)
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è³øÍøÃ«Åì4-51-6
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¬ー¥Ç¥ó¥»¥ó¥¿ー±¿±Ä¡¢±à·Ý¡¦¿¢Êª´ØÏ¢»ö¶È