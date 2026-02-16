JFE¾¦»ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Î¾®·¿GPS¥È¥é¥Ã¥«ー¡ÖJiot¡×¡¢²ÙÂÔ¤Á¡¦²ÙÌò»þ´Ö¤Î¼«Æ°µÏ¿µ¡Ç½¤ò2·î16Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
JFE¾¦»ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìøß· ¹§¾´¡Ë¤Ï¾®·¿GPS¥È¥é¥Ã¥«ー¡ÖJiot¡Ê¥¸¥ª¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÙÂÔ¤Á¡¦²ÙÌò»þ´Ö¤Î¼«Æ°µÏ¿¤È±¿Å¾ÆüÊó¤Î¼«Æ°ºîÀ®µ¡Ç½¤ò2026Ç¯2·î16Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±2,500Âæ¸ÂÄê¤ÇÃ¼ËöÂå0±ß¡¢½é´üÈñÍÑÌµÎÁ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://na2.hubs.ly/H03DdPB0
¢£ ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
2026Ç¯4·î¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë²þÀµÊªÎ®¸úÎ¨²½Ë¡¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄê»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡Ö°ÑÂ÷Àè±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤Î±¿¹Ô¾õ¶·ÇÄ°®¤È²þÁ±¡×¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢²ÙÂÔ¤Á»þ´Ö¤ä²ÙÌò»þ´Ö¤ÎÀµ³Î¤ÊÇÄ°®¤ÏÊªÎ®¸úÎ¨²½¤Î¸°¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦°ÑÂ÷Àè¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦²ÙÂÔ¤Á¡¢²ÙÌò»þ´Ö¤ÎÇÄ°®¤¬Æñ¤·¤¤
¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎµÏ¿ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤
¡¦¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¤¬ÈÑ»¨
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡Ö¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¡¢¼«Æ°¤ÇË¡ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·µ¡Ç½¤Î³µÍ×
º£²óÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¡Ö²ÔÆ¯´ÉÍý¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
1. ²ÙÂÔ¤Á¡¦²ÙÌò»þ´Ö¤Î¼«Æ°µÏ¿
¡¦¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ØÄê¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤ò¼«Æ°¤ÇµÏ¿
¡¦Æü¼¡²ÔÆ¯¡¢·î¼¡²ÔÆ¯¡¢·î¼¡²ÔÆ¯ÆüÊÌÌÀºÙ¤òCSV·Á¼°¤Ç½ÐÎÏ²ÄÇ½
¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ë¼êÆþÎÏ¤äÊó¹ð¤ÏÉÔÍ×
2. ±¿Å¾ÆüÊó¤Î¼«Æ°ºîÀ®
¡¦ÆüÊó¡¢·îÊó¤ò¼«Æ°À¸À®
¡¦Áö¹Ô»þ´Ö¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¡¢Ää¼Ö»þ´Ö¡¢²ÙÂÔ¤Á¡¦²ÙÌò»þ´Ö¤ò¼«Æ°½¸·×
¡ÚÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸¡Û
1. ÇÛÁ÷µòÅÀ¤ä²Ù¼ç»ÜÀß¤Ë¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÀßÄê
2. GPS¥È¥é¥Ã¥«ー¤ò¼ÖÎ¾¤ËÀßÃÖ¡Ê39g¡Ë
3. ¼ÖÎ¾¤¬¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹Æâ¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°¤Ç²ÙÂÔ¤Á¡¦²ÙÌò»þ´Ö¤òµÏ¿
4. ´ÉÍý²èÌÌ¤ÇÆüÊÌ¡¦·îÊÌ¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤ò³ÎÇ§
5. ±¿Å¾ÆüÊó¡¦·îÊó¤ò¼«Æ°ºîÀ®¤·¡¢PDF½ÐÎÏ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
¿·µ¡Ç½¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆâÍÆ¡Û
GPSÃ¼Ëö¡Ê½¼ÅÅ¥¿¥¤¥×¡Ë1Ëü±ß¤ò0±ß¡¢½é´üÈñÍÑ10Ëü±ß¤òÌµÎÁ¤Ç¤´Äó¶¡¡Ê¢¨1¡Ë
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇÊÌ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¡Ê¢¨2¡Ë
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û
°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«Áá¤¤»þÅÀ¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀèÃå2,500Âæ¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ
¡¦2026Ç¯4·î30Æü¤ÎÇ¼ÉÊÊ¬¤Þ¤Ç
¡Ú·ÀÌó¾ò·ï¡Û
¢¨1
¡¦·î³ÛÍøÍÑÎÁ1,200±ß/Âæ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÉ¸½àµ¡Ç½¡Ë
¡¦²ÔÆ¯´ÉÍý¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡Ê²ÙÂÔ¡¦²ÙÌò»þ´Ö¡¢±¿Å¾ÆüÊó¡Ë¤ÏÊÌÅÓ¡¢·î³ÛÍøÍÑÎÁ300±ß/Âæ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÊ¡Ê²¹ÅÙ¥»¥ó¥µー¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍÑUSB¥É¥ó¥°¥ë¡Ë¤ÏÊÌÅÓ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÊ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤âËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦GPSÃ¼Ëö¤ò¸å¤«¤éÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ÄÉ²ÃÊ¬¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦GPSÃ¼Ëö¤Ï½¼ÅÅ¥¿¥¤¥×¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2
¡¦·ÀÌó´ü´Ö¤Ï¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü¡ÊÇ¼ÉÊ·îÍâ·î1Æü¡Ë¤è¤ê2Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤Ï1Ç¯Ê¬¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÀèÊ§¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã¼Ëö10Âæ°Ê¾å¤«¤Ä£²Ç¯°Ê¾å¤Î¤´·ÀÌó¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÏJiot¡ÊWeb¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Jiot¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Jiot¡Ê¥¸¥ª¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢GPS¥È¥é¥Ã¥«ー¤ò¼ÖÎ¾¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¡¦²¹ÅÙ¡¦²ÔÆ¯¾õ¶·¤ò¼«Æ°µÏ¿¤Ç¤¤ëÊªÎ®¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¹©»öÉÔÍ×¡¢¥É¥é¥¤¥ÐーÁàºîÉÔÍ×¤ÇÂ¨Æü±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Jiot¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://logi.jfe-shoji-ele.co.jp/solutions/jiot
¡ÚJFE¾¦»ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
ÀßÎ©¡§2004Ç¯10·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®2ÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ ¿·Âç¼êÄ®¥Ó¥ë6³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ìøß· ¹§¾´
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§È¾Æ³ÂÎ¡¦ÅÅ»Òµ¡´ï¡¦»º¶ÈÍÑÁõÃÖ¤ÎÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹
URL¡§https://www.jfe-shoji-ele.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
<¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»>
JFE¾¦»ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡DX»ö¶È¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー
¥»¥ó¥·¥ó¥°¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Áー¥à
¢Í¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é(https://logi.jfe-shoji-ele.co.jp/solutions/jiot/contact)
(https://logi.jfe-shoji-ele.co.jp/solutions/jiot/contact)<¹Êó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»>
JFE¾¦»ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼¼
¢Í¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.jfe-shoji-ele.co.jp/contact/)