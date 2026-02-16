Wasabi Partner Network Awards¤Ë¤Æ¡ÖAPAC Cloud Visionary Award¡×¤ò¼õ¾Þ
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯IS¡Ë¤Ï¡¢Wasabi Technologies¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö2025 Wasabi Partner Network Awards¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢APACÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¾Þ¡ÊCloud Visionary Award¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¡ÖWasabi Hot Cloud Storage¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖWasabi Cloud NAS¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¥µー¥Ó¥¹¡ÖWasabi¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¥µー¥Ó¥¹¡ÖWasabi¡×
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/wasabi
Cloud Visionary Award¤Ï¡¢Wasabi¤ÈÂ¾¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÏ¢·È¤µ¤»¡¢³×¿·Åª¤«¤Ä¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¶È¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯IS¤Ï¡¢¥¹¥·¥íー¤òÅ¸³«¤¹¤ëFOOD & LIFE COMPANIESÍÍ¤ËWasabi¤òÆ³Æþ¡£FOOD & LIFE COMPANIESÍÍ¤Ç¤Ï¡¢Wasabi¤òSnowflake¤Î³°Éô¥¹¥È¥ìー¥¸¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¼ÂÌ³Åª¤Ê¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò¼Â¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆËÜ¥¢¥ïー¥É¤Î¼õ¾Þ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ FOOD & LIFE COMPANIESÍÍ¤Ø¤ÎWasabiÆ³Æþ»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/case/212
¡ÖAPAC Cloud Visionary Award¡×¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë¼õ¾ÞÆâÍÆ ¡ÖAPAC Cloud Visionary Award¡×
¡Ê2¡Ë¼õ¾ÞÍýÍ³ Snowflake¤òÍÑ¤¤¤ÆFOOD & LIFE COMPANIESÍÍ¤¬ÆÈ¼«¹½ÃÛ¤·¤¿¥Çー¥¿³èÍÑ´ðÈ×¤Ø¤ÎWasabiÆ³Æþ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Çー¥¿Ï¢·È¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¤ÎÄó¶¡
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯IS¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¯¥é¥¦¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤È¥Çー¥¿ÊÝ¸î¤ÎÊ¬Ìî¤ÇËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î¡ÖAPAC Cloud Visionary Award¡×¼õ¾Þ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âWasabi¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ë¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¥µー¥Ó¥¹¡ÖWasabi¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Wasabi Hot Cloud Storage¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤Î¥Ï¥¤¥Ñー¥¹¥±ー¥éー¤ÈÈæ¤Ù¤ÆºÇÂç80%°Â²Á¤Ê¢¨¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Å¾Á÷ÎÁ¤äAPI¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÎÁ¶â¤¬ÌµÎÁ¤Î´°Á´Äê³ÛÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½´ü¤·¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¤¬È¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µー¥Ðー¤Ê¤É¤Î´ûÂ¸¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¥¹¥àー¥º¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤È±¿ÍÑ¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î¥Çー¥¿´ÉÍý¤ò¤è¤ê·ÐºÑÅª¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯IS¤Ç¤ÏWasabi¤òºÇ¾®5TB¤«¤é¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¸¡º÷¸úÎ¨²½¤Ê¤ÉÁí¹çÅª¤Ê¤´»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¹¥È¥ìー¥¸ÍøÍÑ¤¬1PB¤Ç¡¢·î¤¢¤¿¤ê¤ÎEgress¤¬20¡ó¤ÈÁÛÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÇ¯´Ö·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¤òÈæ³Ó¡Ê2024Ç¯5·î¸½ºß¡¢Wasabi¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¢§¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¥µー¥Ó¥¹¡ÖWasabi¡×
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/wasabi
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤ò¤Ï¤¸¤áÉý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëIT¡È¥µー¥Ó¥¹¡É´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤ÎITÃæ³Ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤òÂ¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢IT»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×°Ê³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://service.is-c.jpn.panasonic.com/
