¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ù¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Qoo10 AWARDS 2025¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ～2022Ç¯¡¦2024Ç¯¤ËÂ³¤­3ÅÙ¤á¤Î¼õ¾Þ～

¿·ÆüËÜÀ½Ìô ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¸åÆ£¹§ÍÎ¡Ë¤Ï¡¢20Âå～30Âå¤ÎÌÓ·êÇº¤ß¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ù¤Î¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÁí¹ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡ÖQoo10¡×¼çºÅ¤Î¡ÖQoo10 AWARDS 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªËÜ¼õ¾Þ¤Ï¡¢2022Ç¯¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤¯3ÅÙ¤á¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚQoo10 AWARDS 2025¤È¤Ï¡Û
²ñ°÷¿ô2,650Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ëQoo10¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖQoo10 AWARDS 2025¡×¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ËQoo10¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥»¥éー¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎÉôÌç¡ÊºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢¥«¥Æ¥´¥êー¾Þ¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¡Ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎËþÂÅÙ¤äÇä¾å¤Ê¤É¤ò»ØÉ¸¤Ë¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÄÌ¤¸¤Æ106¼Ò¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÍ¥½¨¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ò´Þ¤à10¼Ò¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼õ¾ÞÍýÍ³¡Û
¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¿ôÌó269, 000¿Í¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞËþÂÅÙ¡ú4.7°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SNS¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¬³ä¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë»Üºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢1Ç¯´Ö¤ÇÂç¤¤¯Çä¾å¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î¥È¥í¥Õ¥£ー
- ¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ù¤Ï¡¢20Âå～30Âå¤ÎÌÓ·êÇº¤ß¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É
¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ëÈ©¼Á¤äÂÎ¼Á¤ò¸¦µæ¤·¡¢¿¢Êª¤Î¥Á¥«¥é¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¿¤Ä¤¤ä¥Æ¥«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿È©´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥Ð¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¡×¤È¡¢È©ËÜÍè¤Î½á¤¤
¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¥é¥¤¥ó¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à ¥Ç¥£ー¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢Ãº¢¨1¤äÅ¥¢¨2¤Ê¤É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ®Ê¬¤¬ÌÓ·êÇº¤ß¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡£¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¸å¤Ï¥¯¥ê¥¢¤ÊÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 µÛÃåºÞ¡¡¢¨2 Å¥Ãº(ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ºÞ)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¿·ÆüËÜÀ½Ìô ³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂç¼êÌç1ÃúÌÜ4-7
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¸åÆ£ ¹§ÍÎ
Àß¡¡Î©¡§1992Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²½¾ÑÉÊ¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¤Î´ë²èµÚ¤ÓÄÌ¿®ÈÎÇä¡¦²·ÈÎÇä
¡Ú¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
