¿©ÉÊ¹©¾ì¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤ÎÄäÂÚ¡¢¡É¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥Ôー¥¹¡É¤òËä¤á¤ë

- ·Ð±Ä°Õ»×·èÄê¤¬Æñ¤·¤¤¿©ÉÊ¤Î½Û´Ä»Üºö¤Ë¡¢ÉôÌç²£ÃÇÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤Ä¤Ê¤°´ë²è¤È¼ÂÁõ
- Ì¤ÍøÍÑ¿©ºà¤Î¸¶ÎÁ²½¤«¤é¡¢±øÅ¥¡¦ÇÑ¥×¥é¤ÎºÆ»ñ¸»²½¤Þ¤Ç¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤ÎÇÑ´þÊª¤òÌÖÍå
- ÇÑ´þÊª¤ò¡¢¼Î¤Æ¤ë¥³¥¹¥È¤«¤é¸¶ÎÁ²½¡¦ºÆ»ñ¸»²½¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä»ñ»º¤Ø
- 2·î26Æü Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Æ¾ÜºÙÈ¯É½¡Ê¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://gomi0senryaku.peatix.com/)¡Ë
ÇØ·Ê¡Ã¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤ò¤á¤°¤ë¹½Â¤¤È¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥Ôー¥¹
¿©ÉÊ¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸¶ÎÁÃ¼ºà¤äÄ´Íý»ÄÞÖ¡¢À½ÉÊÇÑ´þ¡¢ÊñÁõºà¤Ê¤É¤¬Æü¡¹È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£À½Â¤¹©Äø¤Î¤Ê¤«¤Ç¿©ºà¤ä»ñºà¤¬º®¤¶¤ë¤Û¤É¤Ë³èÍÑ¤ÎÁªÂò»è¤Ï¶¹¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÇÑ´þ½èÍý¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃÄê¤ÎÂÐ¾ÝÊª¤À¤±¤ò»ñ¸»¤È¤·¤Æ°·¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÎÌ¤¬¸Â¤é¤ì¡¢½èÍý¸úÎ¨¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¥³¥¹¥È¹â¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÆ»ñ¸»²½¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢·ÑÂ³¤ä³ÈÂç¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»ñ¸»ÍøÍÑ¤ò´ë¶ÈÀïÎ¬¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢ÇÑ´þÊª¤Î²ÁÃÍ²½¤ò¹½Â¤Åª¤Ë¸«Ä¾¤¹Ãæ¤Ç¡¢ÊÌ¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÑ´þÊª¤ÏÁíÌ³¡¢¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤Ï¾¦ÉÊ³«È¯¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ï·Ð±Ä´ë²è¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ë»ñ¸»½Û´Ä¤È¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÉôÌç²£ÃÇ¤Î»ëÅÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¼¡À¤Âå¤Î¿©ÉÊ¹©¾ì¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÑ´þÊª¤ò¥³¥¹¥È¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
Ï¢·È¡Ã¸¶ÎÁ¤«¤é±øÅ¥¡¦ÇÑ¥×¥é¤Þ¤Ç¡¢È½ÃÇ¤ò¤Ä¤Ê¤°½Û´ÄÀß·×
¡¡º£²ó¡¢¥µ¥Æ¥£¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥é¥Õー¥É¥×¥é¥ó¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¸¶ÎÁ¥í¥¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥µ¥Æ¥£¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤ÎÉôÌç²£ÃÇ¤Î½Û´ÄÀß·×µ¡Ç½¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±øÅ¥¤äÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿ÌÖÍåÅª¤ÊÁ´ÂÎºÇÅ¬¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÇÑ´þÊª½èÍý¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÊÌÜ¤â´Þ¤á¤ÆÇÓ½Ð¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢ºÆ»ñ¸»²½¤Î²ÄÇ½À¡¢»ñ¸»¤Î¾¦Î®¾ò·ï¤ò²Ä»ë²½¡£ÉôÌç´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¤¢¤ª¤°ºàÎÁ¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶ÈÀïÎ¬¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ø¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
Í½¹ð¡Ã2/26Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Ç¥»¥ß¥Êー¡õ»î¿©ÉÕ¤º©¿Æ²ñ¤ò¶¦ºÅ¡¦ÇÛ¿®
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÁ´ÂÎÁü¤È¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Æ½é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¹©¾ì¤ÎÇÑ´þÊª¤ò¡ÈÂèÆó¤Î¾¦ÉÊÁÒ¸Ë¡É¤ÈÂª¤¨Ä¾¤¹»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÇÑ´þÊª¤ò·Ð±Ä»ñ¸»¤È¤·¤Æ°·¤¦¹Í¤¨Êý¡¢»ñ¸»²½¤Ë¤è¤ëÈ×ÀÐ¤Ê¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î¿Ê¤áÊý¡¢¥Ñ¥¦¥Àー²½¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼ÂÎã¡¢¤½¤·¤ÆÆó¼ÒÏ¢·È¤Ë¤è¤ë½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Î²ñ¾ì¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï»î¿©ÉÕ¤º©¿Æ²ñ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥ÊーÍ×ÎÎ¡§
¿©ÉÊ»ö¶È¼ÔÉ¬¸«¡ª¹©¾ì¤Î¤´¤ß¥¼¥í´ë¶ÈÀïÎ¬
¡ÖÈ×ÀÐ¤Ê¥³¥¹¥Èºï¸º¡×¤È¡ÖÈôÌö¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ç¡¢
ÇÑ´þ¥äー¥É¤Ï¡ÈÂèÆó¤Î¾¦ÉÊÁÒ¸Ë¡É¤Ë¤Ê¤ë
Æü»þ¡§¡¡2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë16:00-19:00
²ñ¾ì¡§¡¡AgVenture Lab
¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-6-1 Âç¼êÄ®¥Ó¥ë¥Â¥ó¥° 9³¬
ÇÛ¿®¡§¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ±»þÇÛ¿®¡Ê¿½¤·¹þ¤ß¸å¡¢¸åÆü»²²ÃURL¤òÁ÷ÉÕ¡Ë
²ñÈñ¡§¡¡500±ß¡Êº©¿Æ²ñÈñÍÑ¹þ¤ß¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤Î¾ì¹ç¤ÏÌµÎÁ
¿½¹þ¡§¡¡https://gomi0senryaku.peatix.com/ (https://gomi0senryaku.peatix.com/)
´ë¶È³µÍ×
ASTRA FOOD PLAN ³ô¼°²ñ¼Ò (https://www.astra-fp.com/)
¡¡½êºßÃÏ¡§¡¡ºë¶Ì¸©ÉÙ»Î¸«»ÔÄáÀ¥Åì1-10-26
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡²ÃÇ¼ ÀéÍµ
¡¡Àß¡¡Î©¡§¡¡2020Ç¯8·î3Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Æ¥£¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー(https://www.sfinter.com/)
¡¡½êºßÃÏ¡§¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ»°ÃúÌÜ12ÈÖ8¹æHFÈ¬ÃúËÙ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°6F
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®¾¾¡¡Éð»Ê
¡¡Àß¡¡Î©¡§¡¡1996Ç¯11·î