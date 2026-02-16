¡Ö¥·ー¥¦¥Ã¥É¥Û¥Æ¥ë¡×6¼þÇ¯¤Î³«¶È¤òµÇ°¤·¤Æ6th BIRTHDAY SPECIAL DINNER BUFFET¤ò³«ºÅ
¢¡ 6th BIRTHDAY SPECIAL DINNER BUFFET¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡～³«¶È£¶¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥Ç¥£¥Êー¡¦¥Ö¥Ã¥Õ¥§～
Æü»þ¡§ 2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö :¡¡ 18:00～
ÆâÍÆ¡§¡¡ÍÎ¿©¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡ÊÃåÀÊ¡Ë
Í½ÌóÀ© : 80Ì¾¸ÂÄê
²Á³Ê : ¡¡8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡§ 19:00～
½Ð±é¼Ô¡§ (Gt,Vo)¥æ¥¦¥¸¥äー¥Ï¥é¡¡(Perc)NAOKO¡¡(Sax)ÀîËþ·Ã°ìÏº
Í½Ìó/¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ 0980-74-7888
(Gt,Vo)¥æ¥¦¥¸¥äー¥Ï¥é
(Sax)ÀîËþ·Ã°ìÏº¡¡
ºûÅÄÍ¦¼£Ïº¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1955Ç¯¡¡Ä¹ºê¸©½Ð¿È
1979Ç¯¡¡¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËÇîÂ¿
1982Ç¯¡¡ÀÖºä¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë¶ÐÌ³
1985Ç¯¡¡¥Þ¥ìー¥·¥¢ÆüËÜÂç»È´Û¶ÐÌ³¡ÊÀÖºä¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤ÎÇÉ¸¯¡Ë
1987Ç¯¡¡µ¢¹ñ¡¡³°Ì³½ñ¾®ÏÂÅÄ´±Ë¼Ä¹´±¡ÊÅö»þ¡Ë¤è¤ê¸ùÏ«¾Þ¤Î¶â»þ·×¤ò¼õ¾Þ
¡¡ ÀÖºä¥×¥ê¥ó¥Û¥Æ¥ë¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¥ë¡¦¥È¥ê¥¢¥Î¥ó¤ËÉüµ¢
1990Ç¯ Ä¹ºê¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î³«¶È¤Ë·È¤ï¤ë¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¥·¥§¥Õ¤Ë½¢Ç¤
1994Ç¯¡¡¥·ー¥Ûー¥¯¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Î³«¶È¤Ë·È¤ï¤ë¡¡ÍÎ¿©Ä´ÍýÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤
1999Ç¯¡¡JAL¥ê¥¾ー¥È ¥·ー¥Ûー¥¯¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬¡¡ÁíÎÁÍýÄ¹¡¡Ä´ÍýÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤
2010Ç¯¡¡¥Ò¥ë¥È¥óÊ¡²¬¥·ー¥Ûー¥¯Åý³çÁíÎÁÍýÄ¹¡¡Ä´ÍýÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤
2019Ç¯¡¡µÜ¸ÅÅçÍè´Ö¥ê¥¾ー¥È¡¡¥·ー¥¦¥Ã¥É¥Û¥Æ¥ëÁíÎÁÍýÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡¡
¡¡¡¡¡¡ ¡Ê³ô¡ËÈÓÅÄ»º¶È¡¡¥Û¥Æ¥ë»ö¶ÈÉô¡¡ÁíÎÁÍýÄ¹¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë
¼õ¾Þ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¥¨¥¹¥³¥Õ¥£¥¨¶¨²ñ¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ
ºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¥Ç¥£¥·¥ó¥×¥ë¤ò¼õ¾Þ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡»Ê¿ß»Î¶¨²ñ¤«¤é¡ÖºØÆ£¾Þ¡×¼õ¾Þ
¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ßー¶ä¾Þ¡×¡ÖÊ¡²¬¸©ÃÎ»ö¾Þ¡×¼õ¾ÞÅù¡¡¼õ¾ÞÂ¿¿ô
2025Ç¯¡§ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥Þ¥È¥Óー¥Õ¥«¥ìー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥È¥Þ¥È¥Ùー¥³¥ó¥Ñ¥¹¥¿¥½ー¥¹¤ò¥ì¥È¥ë¥È¾¦ÉÊ²½
Âçºå´ØÀ¾ËüÇî¡ÖÈÓÅÄ»º¶È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥óKISSHO¤ÇÌó20000¿©¤òÈÎÇä¡£
< ¥·ー¥¦¥Ã¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ >
µÜ¸ÅÅç¤ÈÍè´ÖÂç¶¶¤Ç·Ò¤¬¤ëÎ¥Åç¡¢Íè´ÖÅç¤Ë2020Ç¯2·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»þ´ÖÂÓ¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£Ìó13ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¤Ï¡¢ µÒ¼¼¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥×ー¥ë¤â¤·¤¯¤Ï¥¸¥ã¥°¥¸ー¤òÀßÃÖ¤·¤¿107Åï¤Î¡Ø¥Ó¥é¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡¢ 62¼¼¤Î¥Û¥Æ¥ëÅï¡Ø¼óÎ¤¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡¢ ¥Õ¥í¥ó¥È¡¦ÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¸¥à¤òÈ÷¤¨¤ë¡ØÎµµÜ¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡¢ ¥á¥¤¥ó¥×ー¥ë¤ÈÍÎ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÈ÷¤¨¤ë¡Ø¥Óー¥Á¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡¢ ¥ªー¥ë¥Ï¥ó¥É¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Î¡Ø¥¹¥Ñ¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿5¤Ä¤Î¡È¥Ï¥¦¥¹¡É¤òÈ÷¤¨¤ë¡Ê¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú ¥Û¥Æ¥ë³µÍ× ¡Û
Ì¾¾Î ¡§µÜ¸ÅÅçÍè´Ö¥ê¥¾ー¥È¡¡¥·ー¥¦¥Ã¥É¥Û¥Æ¥ë¡¡
½êºßÃÏ ¡§²Æì¸©µÜ¸ÅÅç»Ô²¼ÃÏ»úÍè´Ö484ÈÖÃÏ7
¥¢¥¯¥»¥¹ ¡§µÜ¸Å¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó20Ê¬/¤ß¤ä¤³²¼ÃÏÅç¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó40Ê¬
URL¡§https://www.seawoodhotel.com