Tabist¤ÎÄ¾±Ä¸õÊä»ÜÀß¤ÎÁ´¹ñÊç½¸¤ò³«»Ï
½ÉÇñ¡¦´Ñ¸÷»º¶È¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëTabist³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§ÅÄÌîºêÎ¼ÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖTabist¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤ª¤è¤Ó2025Ç¯2·î¤Ë±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿2¸®¤ÎÎ¹´Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¾¶á¿ô¥«·î¤ÎÇä¾å¤¬¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÃÏÊý¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾Íè¤Î±¿±ÄÂÎÀ©¤äÆü¡¹¤ÎÉéÃ´¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÎ¹´Û¥ªー¥Êー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ä¾±Ä¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÁ´¹ñÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¡§ÉÊ¼Á¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ë¡¢±¿±ÄÉéÃ´¤ä¾Íè¤ÎÂÎÀ©¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÎ¹´Û¤¬Áý²Ã
ÃÏÊý¤Ë¤Ï¡ÖÎÁÍý¡¦²¹Àô¡¦¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤é±Ä¶È·ÑÂ³¤äÅê»ñÈ½ÃÇ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÎ¹´Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- ¥ªー¥Êー¤Î¹âÎð²½
- »ö¶È¾µ·ÑÌäÂê
- Ê£»¨²½¤¹¤ë½¸µÒ¡¡OTA¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¥é¥Ù¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤Ê¤É
- ¿Íºà³ÎÊÝ¡¦¶µ°é¤ÎÉéÃ´
- ËÜ¶È¤¬ÊÌ¤Ë¤¢¤ê¡¢Î¹´Û»ö¶È¤Î»ÅÊ¬¤±¤ä±¿±Ä¤Î³°Éô²½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë
Tabist¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Ç¤â¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢±¿±Ä¤òÂ³¤±¤ëÂÎÎÏ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¸½¾ì±¿±Ä¤Ï¥×¥í¤ËÇ¤¤»¡¢¼«Ê¬¤ÏÃÊ³¬Åª¤ËÌò³ä¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖËÜ¶È¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤ê¡¢Î¹´Û¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢±¿±Ä¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤ËÇ¤¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¾®´ë¶È¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tabist¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Î¹´Û¤Î¸µ¡¹¤ÎÎÉ¤µ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±¿±Ä¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¼ý±×À¤ÈÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ÂÀÓ¡§±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿2¤Ä¤ÎÎ¹´Û¤Ç¡¢³«»Ï¸å3¥«·î¤Ç²áµîºÇ¹âÇä¾å¤òÃ£À®
Tabist¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤È2025Ç¯2·î¤ËÃÏÊý¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û2¸®¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çä¾åÄãÌÂ¤È±¿±Ä¸úÎ¨¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÂçÉý¤Ê¶ÈÀÓ²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»öÎã1¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û¥¨¥ê¥¢¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¡Ê2024Ç¯8·î±¿±Ä³«»Ï¡ËµÒ¼¼¿ô:35¼¼
¡Ú¼ç¤ÊÀ®²Ì¡Û
- ºÇÃ»3¥«·î¤Ç·î¼¡Çä¾å¤¬²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
- Ç¯´ÖÇä¾å67%Áý(1.8²¯±ß¢ªÌó3²¯±ß)
- µ¡²ñÂ»¼º¤Î²ò¾Ã¡§¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¿©»ö¿ôÀ©¸Â¡¦Çä¤ê»ß¤á¤ò²þÁ±¤·¤Æ»ÜÀß¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ
- ¼ý±×¹½Â¤¤Î²þÁ±¡§³Æ¼ï·ÐÈñ¡¦¿©ºà¸¶²Á¤ÎºÇÅ¬²½¤È¿Í·ïÈñ¤ÎÊÑÆ°Èñ²½¤Ë¤è¤ê¡¢´×»¶´ü¤Ç¤â°ÂÄê¼ý±×¤ò³ÎÊÝ
- Tabist ¥¢¥×¥ê¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¡¢¼«¼Ò¥Á¥ã¥Í¥ëÈæÎ¨¤Î¸þ¾å
¡Ú»öÎã2¡ÛÊ¡Åç¸©¡¦Æî²ñÄÅ¥¨¥ê¥¢¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¡Ê2025Ç¯2·î±¿±Ä³«»Ï¡ËµÒ¼¼¿ô:13¼¼
¡Ú¼ç¤ÊÀ®²Ì¡Û
- ±¿±Ä³«»Ï¤«¤éÈ¾Ç¯°ÊÆâ¤ÇÈËË»´üÇä¾å¤¬²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
- ±¿±Ä¼õÂ÷¸å¡¢Ç¯´ÖÇä¾å21%Áý(7,500Ëü±ß¢ª9,100Ëü±ß)
- ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò´Þ¤à¿·µ¬¸ÜµÒ¿ô¤¬Ìó19ÇÜ¤ËÁý²Ã(11¿Í¢ª207¿Í)
- Í¼¿©Ã±²Á¤Î¸þ¾å¡§ÃÏ¸µ¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ´ë²è¤Ë¤è¤êµÒÃ±²Á¤ò²þÁ±
- ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿º¹ÊÌ²½¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦Æ³Æþ
- »ÜÀß¡¦ÃÏ°è¤ÎÎ©ÃÏ¡¢Ì¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥é¥ó¡¦¥Ä¥¢ー³«È¯
- ¼ý±×¹½Â¤¤Î²þÁ±¡§ÄÌÇ¯ÀÖ»ú¤«¤é¹õ»úÅ¾´¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼ý±×À¤Î¤¢¤ë±¿±ÄÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©
- Tabist ¥¢¥×¥ê¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¡¢¼«¼Ò¥Á¥ã¥Í¥ëÈæÎ¨¤Î¸þ¾å
¤¤¤º¤ì¤ÎÎ¹´Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»ÜÀß¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä¸ÄÀ¤È¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½¸µÒÎÏ¤È¼ý±×À¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://landing.tabist.co.jp/owners/hotel-master-lease
¢£Tabist¤Î¡ÖÄ¾±Ä¥â¥Ç¥ë¡×¤ÎÆÃÄ¹
Tabist¤Ï¡¢Î¹´Û¤ò°ìÎ§¤Ê¥Á¥§ー¥ó»ÅÍÍ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÆÎ¹´Û¤¬¸µ¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÄÀ¤ä¶¯¤ß¤òÂº½Å¤·¤¿±¿±Ä¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.Î¹´Û¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿±¿±Ä·×²è
·úÊª¡¢¥í¥Óー¡¢µÒ¼¼¹½À®¡¢¼þÊÕ´Ä¶¤Ê¤É¡¢Î¹´Û¤´¤È¤ÎÆÃÄ¹¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç±¿±ÄÊý¿Ë¤òÀß·×¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ïÏ¢¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬É¾²Á¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹ÌÌ¤ËÈ¿±Ç¤·¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê²þÁ±·×²è¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡Ê¤¹¤°¤ËÂçµ¬ÌÏ²þÁõ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤·Á¤â²Ä¡Ë¡£
¢¨Ì¾¾Î¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Î¤´´õË¾¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
2. ½¸µÒ¤È¼ý±×¤ÎºÇÂç²½
OTA¡¢¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¡¢ÅÅÏÃÍ½Ìó¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÈÎÇäÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¡¦ºß¸ËÄ´À°¡Ê¥ì¥Ù¥Ë¥åー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢´×»¶´ü¤ÎÄì¾å¤²¤ÈÈËË»´ü¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·ËÉ»ß¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡¦³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢´ë²è¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç°ì³ç¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÉ¸½à²½¤È¸½¾ìÉéÃ´¤Î·Ú¸º
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ò²Ä»ë²½¡¦É¸½à²½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢´ûÂ¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸ÛÍÑ·ÑÂ³¤ä¿·µ¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇÉ¸¯¤ò¤·¡¢¿Íºà¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤äÀ¶ÁÝ¡¢Í½Ìó´ÉÍý¤Ê¤É¡¢Â°¿Í²½¤·¤¬¤Á¤Ê¶ÈÌ³¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆTabist¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢¶µ°é¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
4. ¥ªー¥Êー¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥¹¥ー¥àÀß·×
Êª·ï¤´¤È¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·ÁÂÖ¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¤â¤Î¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
- ÄÂÂß¼ÚÊý¼°¡ÊTabist¤¬¼Ú¤ê¾å¤²¡¢Tabist¤ÎÌ¾¾Î¤Ç±¿±Ä¡Ë¢¨ÊÑÆ°ÄÂÎÁÀ©
- ¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¡ÊMC·ÀÌó¡Ë
- ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤Ê¤É
¡ÖËè·î¤Î¼ýÆþ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡Ö±¿±Ä¤ÎÀ®²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ýÆþ¤âÁý¤¨¤ë·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥ªー¥Êー¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥ー¥àÀß·×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¾Íè¤Î±¿±Ä¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÎ¹´Û¥ªー¥Êー¤Ø
Tabist¤¬ÆÃ¤Ë´¿·Þ¤¹¤ëÎ¹´Û¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- ÃÏÊý´Ñ¸÷ÃÏ¡¦²¹ÀôÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢15～50¼¼ÄøÅÙ¤ÎÎ¹´Û¡¦ÂÎ¸³·¿¥Û¥Æ¥ë
- ÃÏ¸µ¿©ºà¡¦²¹Àô¡¦·úÊª¤Ê¤É¤Ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Çä¾å¤ä¿ÍºàÌÌ¤Ç²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß
- ¥ªー¥Êー¤ÎÇ¯Îð¤äÂÎÎÏÌÌ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¿ôÇ¯Àè¤Î±¿±Ä¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë
- ²þÁõ¡¦¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ë
½é²óÁêÃÌ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ê»ñÎÁ¤ä²áµî¤Î¿ôÃÍ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÏÃ¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
ÃÏÊý¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æü¡¹¤Î±¿±ÄÉéÃ´¤ä¾Íè¤ÎÂÎÀ©¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÎ¹´Û¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Tabist¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Î¹´Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¸ÛÍÑ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¤Î±¿±Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ý±×À¤È¸½¾ì¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿±Ä³«»Ï¸å¤Ë²áµîºÇ¹âÇä¾å¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤ÎÀ®²Ì¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤¹¤°²¿¤«¤ò·è¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÏÃ¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Tabist³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¡ÅÄÌîºêÎ¼ÂÀ
¢£±¿±Ä°ÑÂ÷¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤ªÇº¤ß¤ä»ÜÀß¤´¤È¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌµÎÁÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://landing.tabist.co.jp/contact
ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹
Tabist¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Tabist³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÆÃ²½¤·¤¿½ÉÇñ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¡¢´Ñ¸÷¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁØ¤Î³«Âó¤ä¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡¦¥²¥¹¥È¡¦ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤·¤¤Î¹¤Î¤«¤¿¤Á¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Á´¹ñ¤Î²ÃÌÁ»ÜÀß¾ðÊó¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢Î¹¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖTabist Magazine¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¥Ñー¥È¥Êー¸þ¤±¥µ¥¤¥È¡§https://tabistcompass.com/
Á´¹ñ¤Î²ÃÌÁ»ÜÀß¾ðÊó¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢Î¹¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖTabist Magazine¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tabist.co.jp/
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://landings.tabist.co.jp/booking_app
²ñ¼Ò³µÍ×¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²ñ¼ÒÌ¾¡§Tabist³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¡ÅÄÌîºêÎ¼ÂÀ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1-7-1 Åìµþ¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç WeWork 9F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Tabist¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¦´ÉÍý¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎDX¿ä¿Ê
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://corp.tabist.co.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://tabist.co.jp/
