UbieÊÆ¹ñË¡¿Í¡¢°åÎÅ¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¡×ºÆ¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±³«È¯¤ò³«»Ï
¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í¡¹¤òÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤Ë°ÆÆâ¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëUbie³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°¤ÉôµÈÎÑ¡¦µ×ÊÝ¹±ÂÀ¡Ë¤ÎÊÆ¹ñ¸½ÃÏË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëUbie Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥Ë¥åー¥èー¥¯½£¡¢ÂåÉ½¡§µ×ÊÝ¹±ÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖUbie¡×¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñMayo Clinic¡Ê¥á¥¤¥èー¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢½êºßÃÏ¡§ÊÆ¹ñ¥ß¥Í¥½¥¿½£¡Ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´µ¼Ô¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤äÊÝ¸±¼Ô¤È´Ø¤ï¤ëÊýË¡¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢24»þ´Ö365ÆüÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡¢¹â¤¤¿®ÍêÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥°¥ìー¥É¡×¤Î´µ¼Ô¥¢¥¯¥»¥¹ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤ÎÊ£¿ô¤ÎÁë¸ý¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUbie Smart Support¡Ê¥æ¥Óー¡¦¥¹¥Þー¥È¡¦¥µ¥Ýー¥È¡Ë¡×¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¡Ê°åÎÅ¤Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÁë¸ý¡Ë¡×¤¬ÉáµÚ¤·¡¢ÅÅÏÃÂÐ±þ¤òÄ¶¤¨¤¿Í½Ìó¤ä¥¢¥¯¥»¥¹´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬ÃÇÊÒ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´µ¼Ô¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ýー¥¿¥ë¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢º®Íð¤äÍøÍÑÎ¨¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖUbie Smart Support¡×¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤È²»À¼¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ò°ì¤Ä¤ÎÁë¸ý¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´µ¼Ô¤¬¹¥¤ß¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤«¤é°åÎÅµ¡´Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Î×¾²Åª¤Ë¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿¾É¾õÉ¾²Á¡¢¥È¥ê¥¢ー¥¸¡¢Í½Ìóµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢´µ¼Ô¤Î¾É¾õ¤äÊÝ¸±¡¢Î×¾²¥Ëー¥º¤Ë´ð¤Å¤¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿ÇÎÅ²Ê¤ä¥±¥¢¤Ø¤È¸úÎ¨Åª¤Ë°ÆÆâ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«¡§ËýÀ¼À´µ´ÉÍý¤Ø¤Î³ÈÄ¥
¤Þ¤¿¡¢Ubie¤ÈMayo Clinic¤Ï¡¢¡ÖUbie Smart Support¡×¤Î¥¢¥É¥ª¥óµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢ËýÀ¼À´µ´ÉÍý¥â¥¸¥åー¥ë¤Î¶¦Æ±³«È¯¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼À´µÉé²Ù¤Î¹â¤¤´µ¼Ô¤¬¼£ÎÅ·×²è¤Î½å¼é¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¿ä¾©»ö¹à¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¾É¾õ¤Î·¹¸þ¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ°åÎÅ¥Áー¥à¤Ø¿×Â®¤Ë¥¨¥¹¥«¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤¬Êú¤¨¤ë¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Î²áÉé²Ù¡¢Í½Ìó¥Õ¥íー¤ÎËà»¤¡¢´µ¼ÔÂÎ¸³¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤È¤¤¤Ã¤¿±¿±Ä¾å¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¡¢Â¨»þ¤Î²óÅú¡¢¥È¥ê¥¢ー¥¸¤«¤éÍ½Ìó¤Þ¤Ç¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÎ®¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤¥±ー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐÌÌÂÐ±þ¤Ø¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê°ú¤·Ñ¤®¤Ë¤è¤ê¡¢½é²ó²ò·èÎ¨¤äÍ½Ìó´°Î»Î¨¡¢´µ¼ÔËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ubie ¶¦Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó Ubie US CEO µ×ÊÝ¹±ÂÀ¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤ÎMayo Clinic¤È¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¡Ö´µ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Èà¤é¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢²æ¡¹¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í¡¹¤òÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤Ë°ÆÆâ¤¹¤ë¡×¤ò¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¡Ê°åÎÅ¤Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÁë¸ý¡Ë¡×¤Î¤¢¤êÊý¤òÅý¹ç¡¦¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤È´Ø¤ï¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò´ÊÁÇ²½¤·¡¢É¬Í×¤Ê¥±¥¢¤ò¤è¤ê¿×Â®¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥¤¥èー¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ·ÐºÑÅª¤ÊÍø³²´Ø·¸¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥èー¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿¼ý±×¤ò¤¹¤Ù¤Æ¡¢´µ¼Ô¤Î¿ÇÎÅ¡¢¶µ°é¡¢¤ª¤è¤Ó¸¦µæ¤È¤¤¤¦Æ±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÈó±ÄÍø¤Î»ÈÌ¿¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚUbie³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í¡¹¤òÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤Ë°ÆÆâ¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢°å»Õ¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬2017Ç¯5·î¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£AI¤ò¥³¥¢µ»½Ñ¤È¤·¡¢À¸³è¼Ô¤òÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤Ø¤È°ÆÆâ¤¹¤ë¡Ö¥æ¥Óー¡×¤È¡¢¿ÇÎÅ¤Î¼Á¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ö¥æ¥Óー¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ê¥Ó¡×Åù¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¡£Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿°åÎÅ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©103-0023¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÜÄ®»°ÃúÌÜ8ÈÖ4¹æ¡¡ÆüËÜ¶¶¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°4 5F
ÀßÎ©¡§2017Ç¯5·î
ÂåÉ½¼Ô¡§¶¦Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌò °å»Õ °¤Éô µÈÎÑ¡¦¶¦Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌò µ×ÊÝ ¹±ÂÀ
URL ¡§https://ubie.life
¡ÚÊÆ¹ñË¡¿Í Ubie Inc.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Ì¾¾Î¡§Ubie Inc.
ÂåÉ½¼Ô¡§Kota Kubo
½êºßÃÏ¡§1460 Broadway, New York, NY 10036
ÀßÎ©Æü¡§2022Ç¯10·î4Æü