È©¤ÎÅÚÂæ¤ò¡¢1ÉÃ*¹¤Ç¡£MEGLY¿Íµ¤No.1*³²½¾Ñ¿å¡Ö¥Ê¥ó¥Ðー¥¼¥í¡×¤«¤é¡È¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÉÔÍ×¡É¤Î¥ß¥¹¥È²½¾Ñ¿å¤¬¿·È¯Çä¡£
¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ä¥á¥¤¥¯¥ª¥Õ¸å¤Ê¤É¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¥¹¥¥Þ»þ´Ö¡É¡£¤½¤ÎÈ©¤¬ÌµËÉÈ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ë¡£
³ô¼°²ñ¼ÒMTG¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¼¹ä¡Ë¤ÎÃº»À¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMEGLY¡Ê¥á¥°¥êー¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ç¿Íµ¤No.1*³¤Î²½¾Ñ¿å¡Ö¥Ê¥ó¥Ðー¥¼¥í¡×¤«¤é¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»È¤ï¤º¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤¤ë¥ß¥¹¥È²½¾Ñ¿å¡ÖCYCLE ZERO LITE¡Ê¥µ¥¤¥¯¥ë ¥¼¥í ¥é¥¤¥È¡Ë¡×¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÈ©¤ÎÅÚÂæ¤ò¡¢1ÉÃ*¹¤Ç¥±¥¢¤¹¤ë¡×Ãº»À*²¥ß¥¹¥È²½¾Ñ¿å
Ãº»À*²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤·¡¢¤ï¤º¤«1ÉÃ*¹¤ÇÈ©¤ÎÅÚÂæ¥±¥¢¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇMEGLY¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÌµ¤¤Êý¤Ë¤â¡¢¿·¤·¤¤¡ÈÅÚÂæ¥±¥¢½¬´·¡É¤òÄó°Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËMEGLY¤ò¤ª»È¤¤¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢Î¹Àè¤Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡£
¡ö1 »ÈÍÑ»þ´Ö ¡ö2 Ãº»À¥¬¥¹¡ÊÊ®¼ÍºÞ¡Ë ¡ö3 MEGLY¥¢¥¤¥Æ¥àÊÌÈÎÇä¿ô¼ÂÀÓ¤è¤ê(2022Ç¯4·î～2025Ç¯12·î)
¢£¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ËºÇÅ¬²½¡¢¡Ö»ÈÍÑ»þ´Ö1ÉÃ¡×¤ÎÃº»À*²¥ß¥¹¥È²½¾Ñ¿å¡£
¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¥ª¥Õ¸å¡¢Î¹Àè¤ÎÌë¤Ê¤ÉÈ©¤¬ÌµËÉÈ÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÃúÇ«¤Ê¥±¥¢¤¬¤·¤Å¤é¤¤¡Ö¥¹¥¥Þ»þ´Ö¡×¤ËºÇÅ¬²½¡£1ÉÃ*¹¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¡¢´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÍá¤Ó¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥ß¥¹¥È¤ÎÊ®Ì¸ÎÌ¤È»ÈÍÑ´¶¤òÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þÃ»¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¹á¤ê¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥Ðー¥¼¥í¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥·¥È¥é¥¹¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÎÍÑ¡£
µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥ß¥¹¥ÈÂÎ¸³¤ò¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ë¡£
¢£À®Ê¬ÆÃÄ§(£±)¡ÖÃº»À*²¡×¤¬ÅÚÂæ¥±¥¢¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¤â¥±¥¢¤¬À®Î©¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Ãº»À*²¤ÇÅÚÂæ¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1ÉÃ*¹¤ÇÊ®Ì¸¤Ç¤¤ë¥ß¥¹¥ÈÀß·×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(£²)¥Ï¥êÈ©¤ËÆ³¤¯¡¢3¼ï¤Î¥ª¥ê¥´¥Ú¥×¥Á¥É*⁴
¥Ú¥×¥Á¥É¤Ï¡¢È©¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¸¶ÎÁ¡£È©¤ÎÅÚÂæ¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÄãÊ¬»Ò¤Î¥ª¥ê¥´¥Ú¥×¥Á¥É¤ò3¼ïÎà*⁴¤âìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£ÅÚÂæ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤ë¡£
¡ö4 ¥¢¥»¥Á¥ë¥Æ¥È¥é¥Ú¥×¥Á¥É- 9¡¢¥Ø¥¥µ¥Ú¥×¥Á¥É-2¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Æ¥È¥é¥Ú¥×¥Á¥É-11
(£³)ÍÉ¤é¤¬¤»¤Ê¤¤¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óACE¡Ê¥¨ー¥¹¡Ë
³°Éô»É·ã¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¹¥¥Þ»þ´Ö¡£
¤½¤Î»þ´Ö¤òÍÉ¤é¤¬¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óACE¤òÇÛ¹ç¡£
¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óA(¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥ì¥Á¥Îー¥ë)¡§¥Ï¥êÀ®Ê¬¡Ã¥¥á¤òÀ°¤¨¤ë
¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óC(¥ê¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ëMg)¡§ÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ã´¥Áç¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¯¤¹¤ß¡×¤ò¥±¥¢
¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óE(¿Ý»À¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë)¡§À°È©À®Ê¬¡ÃÈ©¹Ó¤ì¤òËÉ¤°
¢£¤½¤ÎÂ¾¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¡¢·Ú¤¯¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡£
¢£MEGLY CYCLE ZERO LITE¡¡¾¦ÉÊ³µÍ×
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§MEGLY CYCLE ZERO LITE¡¿¥á¥°¥êー ¥µ¥¤¥¯¥ë ¥¼¥í ¥é¥¤¥È
¡üÆâÍÆÎÌ¡§30ml¡¿ËÜ ¡ß 2ËÜ¥»¥Ã¥È
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ü²Á³Ê¡§3,630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü»ÈÍÑÊýË¡¡§Á´´é1¼þ¡ÊÌó1ÉÃ¡Ë/²ó
¡üÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§MEGLY¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢MTG¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Amazon¡¢³ÚÅ·¡¢Á´¹ñ¤ÎÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¡¢¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¡ÊMEGLY¼è¤ê°·¤¤Å¹¡Ë¡¡¤Ê¤É
¡üÁ´À®Ê¬
¿å¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢BG¡¢¥Ú¥ó¥Á¥ì¥ó¥°¥ê¥³ー¥ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Èー¥ë¡¢¥Ù¥¿¥¤¥ó¡¢¥«¥ë¥Ü¥Þー¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¢°ÛÀ²½Åü¡¢¥é¥Õ¥£¥Îー¥¹¡¢¥æ¥º²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥¤¥Î¥·¥Èー¥ë¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Æ¥È¥é¥Ú¥×¥Á¥É- 9¡¢¥Ø¥¥µ¥Ú¥×¥Á¥É-2¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Æ¥È¥é¥Ú¥×¥Á¥É-11¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥ì¥Á¥Îー¥ë¡¢¥ê¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ëMg¡¢¿Ý»À¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë¡¢¥¥¯¥Ë¥¬¥Êº¬¥¨¥¥¹¡¢¥Ï¥Ê¥Ó¥é¥¿¥±¥¨¥¥¹¡¢¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¡¢¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥¥È¥µ¥ó¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥°¥ë¥³¥µ¥ß¥ó¡¢¥·¥¯¥í¥Ø¥¥µ¥ó-1,4-¥¸¥«¥ë¥Ü¥ó»À¥Ó¥¹¥¨¥È¥¥·¥¸¥°¥ê¥³ー¥ë¡¢PEG- 32¡¢(¥¨¥¤¥³¥µ¥óÆó»À/¥Æ¥È¥é¥Ç¥«¥óÆó»À)¥Ý¥ê¥°¥ê¥»¥ê¥ë-10¡¢PEG-60¿åÅº¥Ò¥Þ¥·Ìý¡¢¥Ôー¥Ê¥Ã¥ÄÌý¡¢¥Ç¥¥¹¥È¥é¥ó¡¢PPG- 6¥Ç¥·¥ë¥Æ¥È¥é¥Ç¥»¥¹- 30¡¢¥Þ¥ó¥Ë¥Èー¥ë¡¢¿åÅº¥ì¥·¥Á¥ó¡¢¥¨¥Á¥ë¥Ø¥¥·¥ë¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢¥Õ¥§¥Î¥¥·¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢¹áÎÁ
¢£MEGLY¤È¤ÏËèÆü10ÉÃ¡¢Ãº»À¤ÇÅÚÂæ¤È¤È¤Î¤¦¡£
´é¤¬¤Ñ¤Ã¤È¤·¤Ê¤¤Ä«¤â¡¢Êø¤ì¤½¤¦¤ÊÌë¤â¡£
MEGLY¤Ï¡¢ËèÆüÊÑ²½¤¹¤ëÈ©¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ãº»À¡ßÀ®Ê¬¤ÎÅÚÂæ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÀìÍÑ²½¾Ñ¿å¤òÁ´6¼ïÎà¡¢LITE¥·¥êー¥º1¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¢£MEGLY¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://megly-jp.com/