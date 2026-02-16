PeopleX¤Ë¡¢¸µZuora Japan¼¹¹ÔÌò°÷¡¦À¾»³À¿°ì¤¬»²²è
ºÎÍÑ¤«¤é³èÌö»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢AI¤Ç¿Í»ö²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§µÌ ÂçÃÏ¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Zuora Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¼¹¹ÔÌò°÷¤òÌ³¤á¤¿À¾»³À¿°ì¤¬¡¢2026Ç¯2·î16ÆüÉÕ¤ÇÅö¼Ò¤Ë»²²è¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿Ê¡¦»Ù±ç¤Î¼ÂÀÓ¡¦ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¡ÖPeopleX AI¥íー¥×¥ì¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¡¦³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»²²è¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÃÏµå¾å¤ÇÆ¯¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¡Ê¥Ôー¥×¥ë¥µ¥¯¥»¥¹¡Ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢ºÎÍÑ¤«¤é³èÌö»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢AI¤Ç¿Í»ö²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÁí¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£ÂÐÏÃ·¿AIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¡¢ÂÐÏÃ·¿AI¥íー¥×¥ì¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AI¥íー¥×¥ì¡×¤Ê¤É¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¦¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³°»ñIT´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÀ¾»³À¿°ì¤¬»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾»³¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¡¢¿¼¤¤ÃÎ¸«¤È³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÀ¾»³¤ÎÃÎ¸«¤ò´ûÂ¸ÁÈ¿¥¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤Ê¤é¤Ó¤ËÍøÍÑ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾»³À¿°ì ¥³¥á¥ó¥È
2026Ç¯2·î¤è¤ê¡¢Ìó10Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Zuora Japan¤òÎ¥¤ì¡¢PeopleX¤Ë¤Æ¿¦Ì³¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¡¢³°»ñIT´ë¶È¤ÇSaaS»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÆâSaaS¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¼ý±×¸þ¾å¤È»ö¶ÈÊÑ³×¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÌCEO¤È¤ÏÁ°¿¦¤ÎÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ê¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥µ¥¤¥ó¡×»ö¶È¡Ë»þÂå¤«¤é¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢PeopleX¤òµ¯¶È¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¿¿¤ÃÀè¤ËZuora¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´»Ù±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê½¾Íè¤ÎSaaS´ë¶È¤¬Death of SaaS¤È¸À¤ï¤ì´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢¤Þ¤¿HR¥Æ¥Ã¥¯¤ÎSaaS¤¬ÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢µÌ»á¤«¤éAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊPeopleX¤Î¹½ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼¡À¤Âå¤ÎSaaS¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤À¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤ÎÎÏ¤¬³Î¼Â¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢PeopleX¤Î»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤È´üÂÔ¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¬Îò
Ê£¿ô¤Î³°»ñIT´ë¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯¤ËZuora¤ÎÆüËÜË¡¿ÍÁÏ¶È¤Ë»²²è¡£¤Þ¤À¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÆüËÜ¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤«¤é¡¢100¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿ä¿Ê¤È¼ý±×¸þ¾å»Ù±ç¤Ë½¾»ö¡£Æ±¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯2·î¡¢³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX¤ËÆþ¼Ò¡£
¢£PeopleX ²ñ¼Ò³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX
ÂåÉ½¡§µÌ ÂçÃÏ
»ñËÜ¶â¡§116É´Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2ÃúÌÜ6-1 ¿·½É½»Í§¥Ó¥ë24³¬
»ö¶È³µÍ×¡§ÂÐÏÃ·¿AIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÐÏÃ·¿AI¥íー¥×¥ì¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AI¥íー¥×¥ì¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÐÏÃ·¿AIÌÌÃÌ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AIÌÌÃÌ¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Í»ö¡¦Ï«Ì³½ñÀÒ¤ÎÆÉ¤ßÊüÂê¥µー¥Ó¥¹¡ÖHR LIBRARY¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥ó¥×¥í¥¤ー¥µ¥¯¥»¥¹HR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPeopleWork¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦°éÀ®»Ù±ç¡ÖPeopleX ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://corp.peoplex.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÊPeopleX AIÌÌÀÜ¡Ë¡§https://peoplex.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÊPeopleX ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡§https://peoplex-mc.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÊHR LIBRARY¡Ë¡§https://hrlibrary.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX ¹ÊóÃ´Åö TEL¡§03-6683-4199 Mail¡§info@peoplex.jp