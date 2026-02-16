¥¨¥¯¥»¥ë¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢Ç¯ÅÙËöÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ e ¥éー¥Ë¥ó¥°ºîÀ®¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ë iSpring Suite AI ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡³«»Ï
XLsoft Corporation (ËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¢ー¥Ð¥¤¥ó»Ô¡¢ÆüËÜË¡¿Í ¥¨¥¯¥»¥ë¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è) ¤Ï¡¢2026 Ç¯ 2 ·î 16 Æü¤è¤ê¡¢Ç¯ÅÙËöÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢e ¥éー¥Ë¥ó¥°¶È³¦¤ò»Ù¤¨¤ë iSpring À½ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¯¥»¥ë¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤Î¸«ÀÑ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤äÀÁµá½ñÊ§¤¤¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤äÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤¬¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¤ÈÎÇäÂÎÀ©¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤¬½¾¶È°÷¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤È¿Íºà³«È¯¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢iSpring À½ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ÈÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¯¥»¥ë¥½¥Õ¥È¤ÏÇ¯ÅÙËöÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¡¢iSpring À½ÉÊ¤òÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é 15% OFF ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ: https://www.xlsoft.com/jp/products/ispring/pricing.html
ÂÐ¾Ý: ¿·µ¬¤´·ÀÌó¡¦ÄÉ²Ã¹ØÆþ¡Ê¹¹¿·¤ÏÂÐ¾Ý³°/Ä¾ÈÎ¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö: 2026 Ç¯ 2 ·î 16 Æü¤«¤é 2026 Ç¯ 3 ·î 16 Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ: iSpring Suite AI¡¢iSpring Suite
Å¬ÍÑ¾ò·ï: 2026 Ç¯ 2 ·î 16 Æü°Ê¹ß¤Ë¸«ÀÑ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢2026 Ç¯ 3 ·î 16 Æü¤Þ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¸«ÀÑ¤ê/¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»: https://www.xlsoft.com/jp/products/ispring/support.html
¢£ À½ÉÊ³µÍ×¡§
iSpring Suite AI ¤Ï¡¢Microsoft(R) PowerPoint ¥¢¥É¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê e ¥éー¥Ë¥ó¥° ¥ªー¥µ¥ê¥ó¥° ¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£PowerPoint ¤ÎÁàºî´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë e ¥éー¥Ë¥ó¥° ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥¤¥º¡¢ÂÐÏÃ·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢Æ°²è¡¢¥Ê¥ìー¥·¥ç¥óÉÕ¤¶µºà¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò 1 ¤Ä¤Î¥Äー¥ë¤ÇºîÀ®¤Ç¤¡¢´ë¶È¤Î¸¦½¤¤ä½¾¶È°÷¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢¿Íºà³«È¯¤ÎÍÑÅÓ¤ËÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI µ¡Ç½¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¤Î¸úÎ¨²½¤äÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¡¢¶µºàÀ©ºî¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤È¹©¿ô¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢SCORM ¤ä xAPI (Tin Can API) ¤Ê¤É¤ÎÉ¸½àµ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿·Á¼°¤ä¡¢HTML ·Á¼°¤Î Web ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ½ÐÎÏ¤Ç¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê LMS ¤ä¥Ö¥é¥¦¥¶ー´Ä¶¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø½¬¾õ¶·¤Î´ÉÍý¤ä¿ÊÄ½¤Î²Ä»ë²½¤ò´Þ¤á¤¿¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÅ¸³«¤È±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ iSpring Suite AI ¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½¡§
- PowerPoint ¥Ùー¥¹¤ÎÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî
- ¥¯¥¤¥º¤ÈÁàºî·¿¥¹¥é¥¤¥É¤ÎºîÀ®
- PowerPoint ¤ò Web¡¢LMS ÂÐ±þ·Á¼°¤ØÊÑ´¹
- ËÉÙ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÈÁÇºà¤ò¼ýÏ¿
- AI µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Î¸úÎ¨²½
¢£ XLsoft Corporation ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
XLsoft Corporation (ËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¢ー¥Ð¥¤¥ó»Ô¡¢ÆüËÜË¡¿Í ¥¨¥¯¥»¥ë¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è) ¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ ¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¥Äー¥ë¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÆüËÜ¡¢¥¢¥¸¥¢¤ò´Þ¤à¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¤¥éー¡¢¥Æ¥¹¥È¼«Æ°²½¡¢Office ¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ß´¹ API ¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¡¢PDF Ä¢É¼¡¢API ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー³«È¯¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¡¢e ¥éー¥Ë¥ó¥° ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢AI/µ¡³£³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¥Ø¥ë¥×ºîÀ®¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Æ»ë¡¢DevOps¡¢¥¯¥é¥¦¥É ¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢IT ´Ä¶¤ò»Ù¤¨¤ë»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÆüËÜ¸ì¤ª¤è¤ÓÂ¾¸À¸ì¤Ø¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥º¶ÈÌ³¤â¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
