³ô¼°²ñ¼Òmiibo COO¤Ëµ×Ìî Í´´ø¤¬½¢Ç¤
³ô¼°²ñ¼Òmiibo¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¸ùÅá²í»Î¡¢°Ê²¼miibo¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î16ÆüÉÕ¤Çµ×Ìî Í´´ø¡Ê¤¯¤Î ¤æ¤¦¤¡Ë¤¬COO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¿·ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¥Îー¥³ー¥É²ñÏÃ·¿AI¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¡Ömiibo¡×¤ò¼´¤Ë¹¹¤Ê¤ë»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¸Ç¤ÊÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
À¸À®AI»Ô¾ì¤Ï¡¢2030Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ1Ãû7,774²¯±ß¤ÎµðÂç¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶ÈÆ³Æþ¤¬¤¤¤è¤¤¤èËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Îー¥³ー¥É²ñÏÃ·¿AI¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¡Ömiibo¡×¤Ï¡¢¥Îー¥³ー¥É¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë²ñÏÃ·¿AI¤ò¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥ê¥½ー¥¹¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ç¤â¡¢À¸À®AI¹½ÃÛ¤òÆâÀ½²½¤Ç¤¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ËÀ¸À®AI¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ø»²Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²óCOO¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëµ×Ìî¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSIX¡¢³ô¼°²ñ¼ÒPreferred Networks¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢»ö¶È³«È¯¡¢¥»ー¥ë¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¼Â¹Ô¡¢ÁÈ¿¥²£ÃÇ¤Ç¤Î¿ä¿Ê¤Þ¤Ç¤òÃ´¤¤¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò²£ÃÇ¤·¤¿»ëÅÀ¤Ç¤ÎÀïÎ¬ºöÄê¤ª¤è¤Ó¼ÂÁõ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢»ö¶È¥Õ¥§ー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿À®Ä¹´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»á¤ÎCOO½¢Ç¤¤Ë¤è¤ê¡¢miibo¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤ò½ÅÅÀ¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ¡Ö²ÝÂêÅö»ö¼Ô¤¬¼«¤é¤Ä¤¯¤ê¡¢°é¤Æ¤é¤ì¤ë¡×²ñÏÃ·¿AI´ðÈ×¤Î¹âÅÙ²½
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢»ö¶ÈÉôÌç¼«¤é¤¬²ñÏÃÂÎ¸³¤òÀß·×¡¦²þÁ±¤Ç¤¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æー¥Èµ¡Ç½¤ä¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¡Öºî¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ÑÂ³Åª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È²ÄÇ½¤Ê¼«Áö·¿´ðÈ×¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¥×¥í¥À¥¯¥È¿Ê²½¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð
miibo¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëµ»½Ñ¡¦¥Çー¥¿¡¦±¿ÍÑÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¿Ê²½²áÄø¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¥¢¥»¥Ã¥È¤ò²£ÃÇÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤À®Ä¹ÎÎ°è¤Î³ÈÄ¥¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
3. »ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÁÈ¿¥´ðÈ×¤Î¶¯²½
µÞÂ®¤Ê»Ô¾ìÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò¹âÂ®¤Ç²ó¤¹ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¥»ー¥ë¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
½¢Ç¤¥³¥á¥ó¥È
¿· COO¡¡µ×Ìî Í´´ø
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»ö¶È³«È¯ÎÎ°è¤«¤é³°Éô¤ÎÎ©¾ì¤Çmiibo¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓCOO¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢º£¸å¤ÏÁÈ¿¥¤ÎÃæ¿õ¤ËÆþ¤ê¡¢ÀïÎ¬¤È¸½¾ì¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÁ´¼Ò¤Î¿Ê²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Îー¥³ー¥É²ñÏÃ·¿AI¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¡Ömiibo¡×¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¹âÅÙ²½¤È»ö¶È¿ä¿ÊÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¼«¤éAI¤ò³èÍÑ¤·¡¢²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë´ðÈ×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£·ãÆ°¤¹¤ëÀ¸À®AI»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î´ë¶È¤ä°ìÉô¤ÎÀìÌç²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤¬¤½¤Î²¸·Ã¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¿Ê²½¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹ÎÎ°è¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ö¶È³ÈÄ¥¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢miibo¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¸ùÅá ²í»Î
À¸À®AI¤¬¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÃÊ³¬¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¶ÈÌ³¼ÂÁõ¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢miibo¤â¤Þ¤¿¼¡¤ÎÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤Ø¿Ê¤à½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·Ð±ÄÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¯¡¢¤³¤Î¤¿¤Óµ×Ìî¤ËCOO¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ×Ìî¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢»ö¶È³«È¯¡¢AIÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¿ä¿Ê¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤·¡¢ÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°²ñ¼ÒPreferred Networks¤Ë¤ª¤±¤ëAI»ö¶È³«È¯¤Î·Ð¸³¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤È»ö¶ÈÀïÎ¬¤òÀÜÂ³¤¹¤ë»ëºÂ¤òÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÀ¤Ï¡¢miibo¤Î»ö¶È¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¾å¤ÇÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¡Ömiibo¡×¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¼«¤é²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë´ðÈ×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òmiibo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òmiibo¤Ï¡¢¡ÖAIµ»½Ñ¤Ç¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Îー¥³ー¥É²ñÏÃ·¿AI¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¡Ömiibo¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
https://miibo.co.jp
¥Îー¥³ー¥É²ñÏÃ·¿AI¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¡Ömiibo¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òmiibo¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Îー¥³ー¥É²ñÏÃ·¿AI¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¡Ömiibo¡×¤Ï¡¢¥Îー¥³ー¥É¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¼ÂÍÑÅª¤Ê²ñÏÃ·¿AI¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://miibo.ai
1. Ã¯¤Ç¤â¥«¥ó¥¿¥óAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÀ©ºî
- Æñ¤·¤¤¥¹¥¥ë¤â¸À¸ì¤âÉÔÍ×¡ª¤ª»È¤¤¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ÈÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë(LLM)¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢AIÅëºÜ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤°¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ñÏÃ·¿AI¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
2. ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¦¤¿¤á¤¹Ä¶¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯
- ÁÇÁá¤¤¼ÂÁõ¡¦¼Â¾Ú¼Â¸³¡¦¸ú²Ì¸¡¾Ú¡¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡£³«È¯¤Î°ìÏ¢¤ÎPDCA¤ò²¿ÅÙ¤Ç¤âÇúÂ®¤Ç¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤ëÄó°Æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê²ñÏÃ·¿AI¤¬miibo¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆü¡¹À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Ç¤âÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£