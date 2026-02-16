¡ÖL2Blocker¡×¤È¼¡À¤Âå¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©ー¥ë¡ÖFortiGate¡×¤¬Ï¢·È³«»Ï
¥¨¥¯¥¹¥¸¥§¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹¾Àî ½ß°ì¡¢°Ê²¼ ¥¨¥¯¥¹¥¸¥§¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹Ã¼Ëö ¸¡ÃÎ¡¦¼×ÃÇ¥·¥¹¥Æ¥à¡ØL2Blocker¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò°÷ Í¿Âô ÏÂµª¡¢°Ê²¼ ¥Õ¥©ー¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©ー¥ë¡ÖFortiGate¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿µ¡Ç½¤ò2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¶¼°Ò¸¡ÃÎ¤«¤éÃ¼Ëö³ÖÎ¥¤Þ¤Ç¤Î½éÆ°ÂÐ±þ¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ë¤è¤ëÈï³²³ÈÂç¤òËÉ¤°»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢·Èµ¡Ç½³µÍ×¿Þ
¶áÇ¯¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ï´ë¶È·Ð±Ä¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¯ÆþËÉ¸æ¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñÆâÂç¼ê´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¡¢¼õÃí¡¦½Ð²Ù¶ÈÌ³¤ä¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¶ÈÌ³¤Ë±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹»öÎã¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÎã¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿¯Æþ¤òËÉ¤°¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¡ÃÎ¸å¤Î½éÆ°ÂÐ±þ¤ò¿×Â®¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ç¤¹¡£¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊIPA¡Ë¤â¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¼×ÃÇ¡¢¾ðÊó¤äÂÐ¾Ýµ¡´ï¤Î³ÖÎ¥¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄä»ß¡×¤ò½éÆ°ÂÐ±þ¤ÎÄêÀÐ¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·µ¡Ç½¤Î³µÍ×
º£²ó¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡ÖL2Blocker ¡ß FortiGateÏ¢·Èµ¡Ç½¡×¤Ï¡¢FortiGate¤¬ÉÔ¿³¤ÊÄÌ¿®¤ä¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢´¶À÷¤Îµ¿¤¤¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤òL2Blocker¤ËÏ¢·È¤·¡¢³ºÅöÃ¼Ëö¤òÂ¨ºÂ¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤«¤é¼×ÃÇ¡ÊÏÀÍýÅªÈ´Àþ¡Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¸¡ÃÎ¢ªÏ¢·È¢ª³ÖÎ¥¡×¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢½éÆ°¤Î¡ÈºÇ½é¤Î¿ôÊ¬´Ö¡É¤Ç´¶À÷³ÈÂç¤Î²ê¤òÅ¦¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¡¦µÙÆü¤ä¾¯¿Í¿ôÂÎÀ©¤Ç¤â¡¢ÂÐ±þÉÊ¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤ä¸«Íî¤È¤·¤òËÉ¤®¡¢Èï³²¤òºÇ¾®²½¤·¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì
- ¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î²£Å¸³«¤òËÉ»ß¤·¡¢»ö¶È·ÑÂ³¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º
- ±¿ÍÑÉé²Ù¤Î·Ú¸º¤ÈÂÐ±þ¥¹¥Ôー¥É¤Î¸þ¾å
- ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ë¿ÍÅª¥ß¥¹¤ÎÇÓ½ü
¿·µ¡Ç½¤Î¤´¾Ò²ð¥¦¥§¥Ó¥Êー
¡ÖL2Blocker ¡ß FortiGateÏ¢·Èµ¡Ç½¡×¤Î¤´¾Ò²ð¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò°Ê²¼¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¡§¶¼°Ò¸¡ÃÎ¤«¤éÃ¼Ëö³ÖÎ¥¤Þ¤Ç¤ò¼«Æ°²½¡ªL2Blocker ¡ß FortiGateÏ¢·Èµ¡Ç½¤Î¤´¾Ò²ð
¡¡¼çºÅ¡§¥¨¥¯¥¹¥¸¥§¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹
¡¡¤ª¿½¹þ¤ß¥µ¥¤¥È¡§https://l2blocker.com/event/detail/seminar_20260310.html
L2Blocker ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊURL¡§ https://www.l2blocker.com/(https://www.l2blocker.com/) ¡Ë
L2Blocker ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤Î ARP ¥Ñ¥±¥Ã¥È¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢ÉÔÀµÃ¼Ëö¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¸¡ÃÎ¡¢¼×ÃÇ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÉÔÀµÃ¼Ëö¤Î¸¡ÃÎ¡¦¼×ÃÇ¤Ï Windows ¤Î PC ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Mac ¤ä Linux¡¢Unix¡¢¤Þ¤¿¤Ï iPhone ¤ä Android Åù¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤Ã¼Ëö¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¹¡£L2Blocker ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹ÈÇ¤È¥¯¥é¥¦¥ÉÈÇ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
FortiGate¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊURL¡§ https://www.fortinet.com/jp/products/next-generation-firewall (https://www.fortinet.com/jp/products/next-generation-firewall)¡Ë
FortiGate¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¼Ò¤¬³«È¯¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©ー¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©ー¥ë¡¢¿¯ÆþËÉ¸æ¡ÊIPS¡Ë¡¢¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢Web¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤ò1Âæ¤Ë½¸Ìó¤·¤¿Åý¹ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë¹â¤¤¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Á¡¢Gartner¤Î¡ÖNetwork Firewalls¡×Ê¬Ìî¤Ç¥êー¥Àー¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÇ½¡¦¿®ÍêÀ¤È¤â¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¯¥¹¥¸¥§¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2000Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Åý¹çID´ÉÍý¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëID´ÉÍýÀì¶È¥Ù¥ó¥Àー¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹·¿Åý¹çID´ÉÍý¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÖLDAP Manager¡×¤Ï¡¢2003Ç¯¤Î¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ç17Ç¯Ï¢Â³½Ð²ÙËÜ¿ôNo.1¡Ê*1¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Îß·×½Ð²ÙËÜ¿ô¤Ï900ËÜ°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¦¥É»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëIDaaS¥µー¥Ó¥¹¡ÖExtic¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÇ§¾Ú´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤è¤ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖL2Blocker¡×»ö¶È¤ò¾µ·Ñ¤·¡¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òID´ÉÍý¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç»Ù±ç¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¡ÖID´ÉÍý ¡ß ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯À©¸æ¡×¤È¤¤¤¦Åý¹çÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹ñÆâÍ£°ì¤Î¥Ù¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÉý¹¤¤²ÝÂê²ò·è¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥¨¥¯¥¹¥¸¥§¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹¾Àî ½ß°ì
Àß¡¡Î©¡¡¡§2000Ç¯8·î24Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§1²¯4,570Ëü±ß
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©101-0052 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®1-11 ÀéÂåÅÄ¾®ÀîÄ®¥¯¥í¥¹¥¿11F
´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì ¥³ー¥É¡§3371¡Ë
URL¡§ https://www.exgen.co.jp/
*1 ½ÐÅµ¡§¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½êÈ¯´©¡Ø¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¡¦¥¢¥¯¥»¥¹´ÉÍý·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾ 2025Ç¯ÈÇ ¡ÚÂè20ÈÇÌÜ¡Û¡Ù¡Ê https://mic-r.co.jp ¡Ë
¢¨ ¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£