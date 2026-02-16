¡È¥â¥Æ¡É¤È¡È¥é¥Ö¡É¤Ï°ã¤¦¡£¡Ö¥é¥Ö¥¿¥¤¥×¡×¤¬¡ÈÁêÀ¡É¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¿ÇÃÇ¤Ê¤é¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥â¥Æ¥¿¥¤¥×¡×¤Ï¡ÈºÇ½é¤Î°ì¼ê¡É¤òÀß·×¤¹¤ë¿ÇÃÇ
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥Ö¥¥ã¥é¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜ¸æ±ñ6¡¾12¡¾18 The Iceberg 1F¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿»³±Ñ»Ê¡Ë¤Ï¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ïー¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤È¤Î¸ø¼°¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Îø°¦¥¢¥×¥íー¥Á¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä ¡Ö¥â¥Æ¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ16¡× ¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Æ¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ16¤Î¥È¥Ã¥×¥Ó¥åー
ËÜ¿ÇÃÇ¤Ï¡¢Îß·×7,000Ëü²ó°Ê¾å¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥é¥Ö¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÀ©ºî¥Áー¥à¤¬¿·¤¿¤ËÀß·×¤·¤¿¡¢Îø°¦¤ÎÆþ¸ý¡á¡ÖºÇ½é¤Î°ì¼ê¡× ¤Ë100¡ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¡È¥¢¥×¥íー¥ÁÊ¬ÀÏ·¿¡É¤ÎÎø°¦¿ÇÃÇ¤Ç¤¹¡£
Îø°¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡ÖÅØÎÏÉÔÂ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÀï¤¦¾ì½ê¡É¤Î¼è¤ê°ã¤¨¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
Îø°¦¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤È2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¡¢¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÇº¤ß¡£
¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤ì°ã¤¦¡×¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÁêÀ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢´Ø·¸À¤Î¡ÈÂ³¤Êý¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÎÇº¤ß¡£
¡Ö¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¡×¡Öµ÷Î¥¤Î½Ì¤áÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²¡¤¹¤Ù¤¤«°ú¤¯¤Ù¤¤«ÌÂ¤¦¡×¡ÖÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Îø¤Î¡È»Ï¤áÊý¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥é¥Ö¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡×¤Ï¡¢Á°¼Ô--¸òºÝ¡¦ÁêÀ¡¦¤¹¤ì°ã¤¤¤ò¡È¹½Â¤¡É¤È¤·¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·±¿ÍÑ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤È¤·¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢
¸å¼Ô--¡Ö»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤Îø°¦¡×¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥é¥Ö¥¿¥¤¥×¤Î¥¥ã¥é¤¬Éð´ï¤òÁõÈ÷¤·¤¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¥é¥Ö¥¿¥¤¥×¡×¤È¤ÏÁÀ¤¤¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤¨¡¢
Îø°¦¤ÎÆþ¸ý¤Ç¤¢¤ë ¡ÖÎø°¦¥¢¥×¥íー¥ÁÀß·×¡×¤À¤±¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤¿¿·¿ÇÃÇ¡Ö¥â¥Æ¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ16¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º²¡¤µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤·ëÏÀ¡§¥é¥Ö¥¿¥¤¥×¤È¥â¥Æ¥¿¥¤¥×¤Ï¡ÈÊÌ¤ÎÇ½ÎÏ¡É¤ò°·¤¦¿ÇÃÇ¤Ç¤¹
Æ±¤¸Îø°¦¿ÇÃÇ¤Ç¤â¡¢°·¤¦ÎÎ°è¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ö¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡§¸òºÝ¡¦ÁêÀ¡¦´Ø·¸À¤Î¡ÈÂ³¤Êý¡É¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÊÎø¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸å¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡Ë
¥â¥Æ¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡§Îø°¦¤ÎÆþ¸ý¡¦¶î¤±°ú¤¡¦µ÷Î¥¤Î½Ì¤áÊý¤òÀß·×¤¹¤ë¡ÊÎø¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥é¥Ö¥¿¥¤¥×¤Ç²ò¤±¤ëÇº¤ß¤È¡¢¥â¥Æ¥¿¥¤¥×¤Ç²ò¤±¤ëÇº¤ß¤Ï°ã¤¦¡£
¥â¥Æ¤È¥é¥Ö¤Ç¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
º£²ó¤Î¥â¥Æ¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ16¤Ï¡¢Îø°¦¤Î¡ÖºÇ½é¤Î°ì¼ê¡×¤òÂþ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÀºÅÙ¤Ç¸À¸ì²½¤·¡¢¹ÔÆ°¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤¿¤á¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ö¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Îø¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éµ¯¤¤ë¡Ö¤Ê¤¼Ùæ¤á¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼²¹ÅÙº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÀâÌÀ¤·¤Å¤é¤¤ÌäÂê¡É¤ò¡¢¹½Â¤¤È¤·¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¡¢
¥é¥Ö¥¿¥¤¥×¤È¤Ï¡È¿¿µÕ¤ÎÎÎ°è¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿ÇÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥Æ¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ16¤Ï¡¢
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤«¡£
¤½¤Î ¡ÖÎø°¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Î·¿¡× ¤È ¾¡¤Á¶Ú¡¦¼åÅÀ ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¹ÔÆ°¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤¿¤á¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ±Î½¡¢Í§¿Í¤¬¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢
º£¤¹¤°¡Ö¥â¥Æ¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ16¡×¤Ç¡ÈºÇ½é¤Î°ì¼ê¡É¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î´Ø·¸ÃÍ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¼¡¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ÇÃÇ¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://lovecharacter64.jp/motetype16
¸ø¼°LINE¤Ç¤ÏÍÎÁµé¤Î¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤ÆâÍÆ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Ì¾¾Î¡§¥â¥Æ¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ16
¿ÇÃÇ¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://lovecharacter64.jp/motetype16
¥â¥Æ¥¿¥¤¥×ÍÑ¸ø¼°LINE¡§https://line.me/R/ti/p/@789mskzx
ÈÖÁÈ¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡§https://abema.tv/video/title/90-2021
¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¡§https://www.youtube.com/watch?v=wkiWPziE85Y
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
Âè1ÏÃURL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CS7yvSDbMT9iiK
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥Ö¥¥ã¥é
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜ¸æ±ñ6¡¾12¡¾18 The Iceberg 1F
ÂåÉ½¼Ô¡§Ê¿»³±Ñ»Ê
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://lovechara.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥Ö¥¥ã¥é¡¡¹ÊóÃ´Åö
¥áー¥ë¡§press@lovechara.jp