URL: https://edinetdb.jp/(https://edinetdb.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=beta_launch_202602)
¢£ ³«È¯¤ÎÇØ·Ê
EDINET DB - Á´¾å¾ì3,848¼Ò¤ÎÍÊó¥Çー¥¿¤òAIÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ëºâÌ³¥Çー¥¿´ðÈ×
ÆüËÜ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤¬Äó½Ð¤¹¤ëÍ²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¡ÊÍÊó¡Ë¤Ë¤Ï¡¢·Ð±Ä¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºâÌ³¥Çー¥¿¤¬ÌÖÍåÅª¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»Ä£¤¬±¿±Ä¤¹¤ëEDINET¤òÄÌ¤¸¤ÆÌµÎÁ¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¬ÀÏ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
JP GAAP¡¦IFRS¡¦US GAAP¤Î3¤Ä¤Î²ñ·×´ð½à¤Ç²ÊÌÜÌ¾¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²£ÃÇÈæ³Ó¤Ë¤ÏÌ¾´ó¤»½èÍý¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£EDINET API¤ÎXBRL¥Çー¥¿¤Ï¹½Â¤¤¬Ê£»¨¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é°·¤¦¤Ë¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Cabocia¤Ï¾å¾ì´ë¶È¤ò´Þ¤àË¡¿Í¸þ¤±¤Ë¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ×¤äAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¹½ÃÛ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£EC»ö¶È¼Ô¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¸þ¤±¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ë¥Çー¥¿¥½ー¥¹¤ÎÌ¾´ó¤»½èÍý¤ä²£ÃÇÊ¬ÀÏ¤Î¤¿¤á¤Î¥Çー¥¿´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥ïー¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÍÊó¤ÎºâÌ³¥Çー¥¿¤ò¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ°·¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖAI¤«¤éÄ¾ÀÜ»²¾È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢3²ñ·×´ð½à¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÌ¾´ó¤»ºÑ¤ß¤ÎÆüËÜ³ôºâÌ³¥Çー¥¿¤ò¡¢¥í¥¸¥Ã¥¯¸ø³«¤Î¤¦¤¨API¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£EDINET DB¤Ï¤³¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´3,848¼Ò¤ò³Æ¼ï»ØÉ¸(ROE¡¢Çä¾å¹â¡¢¿®ÍÑ¥¹¥³¥¢¡¢etc¡Ä)¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°É½¼¨¡£ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤Ç±ÜÍ÷²ÄÇ½
3²ñ·×´ð½à¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÌ¾´ó¤»ºÑ¤ß¤ÎÆüËÜ³ôºâÌ³¥Çー¥¿¡£ËèÆü¹¹¿·¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=zGM09N4FJzA ]
´ÊÃ±¤Ê¥µー¥Ó¥¹²òÀâÆ°²è¤Ç¤¹¡£
¢£ EDINET DB¤ÎÆÃÄ¹1. 3²ñ·×´ð½à¤òÌ¾´ó¤»¤·¤¿ºâÌ³¥Çー¥¿¥Ùー¥¹
JP GAAP¡ÊÆüËÜ´ð½à¡Ë¡¦IFRS¡Ê¹ñºÝ´ð½à¡Ë¡¦US GAAP¡ÊÊÆ¹ñ´ð½à¡Ë¤Î3´ð½à¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëºâÌ³²ÊÌÜ¤ò¡¢24»ØÉ¸¤ËÅý°ìÅª¤Ë¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£Çä¾å¹â¡¦±Ä¶ÈÍø±×¡¦ROE¤Ê¤É¤Î¼çÍ×»ØÉ¸¤ò¡¢²ñ·×´ð½à¤Î°ã¤¤¤ò°Õ¼±¤»¤º¤Ë´ë¶È´ÖÈæ³Ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Á´3,848¼Ò¡ßºÇÂç6Ç¯Ê¬¡ÊFY2020～FY2025¡Ë¤Î¥Çー¥¿¤ò¼ýÏ¿¡£Ì¾´ó¤»¤Î¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°ÄêµÁ¡Ê³Æ²ñ·×´ð½à¤Î²ÊÌÜIDÂÐ±þÉ½¡Ë¤Ï¥µ¥¤¥È¾å¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Úー¥¸¡Ê/docs/metrics¡Ë¤ÇÁ´¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î´ð½à¤Î¤É¤Î²ÊÌÜ¤¬¤É¤¦Åý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾´ó¤»¤Î¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°ÄêµÁ¡Ê³Æ²ñ·×´ð½à¤Î²ÊÌÜIDÂÐ±þÉ½¡Ë¤ÏÁ´¤Æ¸ø³«
2. »»½Ð¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÁ´¸ø³«¤·¤¿¿®ÍÑ¥¹¥³¥¢¤ÈAIÁí¹ç½ê¸«
¼ý±×À¡¦°ÂÁ´À¡¦¸úÎ¨À¡¦À®Ä¹À¤Î4¼´¤ÇÄêÎÌÉ¾²Á¤¹¤ë¿®ÍÑ¥¹¥³¥¢¡Ê0～100ÅÀ¡¢6ÃÊ³¬¡Ë¤òÁ´´ë¶È¤ËÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ð½àÅÀ50¤«¤é¡¢¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨¡¦±Ä¶ÈÍø±×Î¨¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤Ê¤É¤Î»ØÉ¸¤Ç²Ã¸ºÅÀ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢»»½Ð¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÎÁ´¹àÌÜ¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Úー¥¸¡Ê/docs/credit-scoring¡Ë¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÍÊó¥Æ¥¥¹¥È¤ò´Þ¤àÄêÎÌ¡¦ÄêÀ¾ðÊó¤òAI¡ÊGemini¡Ë¤¬Åý¹çÊ¬ÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤´¤È¤ËÁí¹ç½ê¸«¤òÀ¸À®¡£¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤ÏÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¤·Ð±ÄÊý¿Ë¤ä¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¡¢ÄêÎÌ¡ßÄêÀ¤ÎÅý¹çÊ¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÄêÎÌ¡¦ÄêÀ¾ðÊó¤òAI¡ÊGemini¡Ë¤¬Åý¹çÊ¬ÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤´¤È¤ËÁí¹ç½ê¸«¤òÀ¸À®¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
3. ÍÊó¥Æ¥¥¹¥È78Ëü·ï¤ÎAPIÄó¶¡
Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¥¹¥È¾ðÊó¡Ê»ö¶È¤ÎÆâÍÆ¡¢·Ð±ÄÊý¿Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¡¢MD&A¤Ê¤É¡Ë78Ëü·ï¤ò¹½Â¤²½¤·¤ÆÄó¶¡¡£ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊAPI¤È¤·¤Æ¡¢ÍÊó¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÌÖÍåÅª¤Ê¼èÆÀ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊAPI¡£API¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤â½¼¼Â¡£
4. REST API¡¦MCP Server - AI¤«¤éÄ¾ÀÜ»È¤¨¤ëºâÌ³¥Çー¥¿
REST API v1¡Ê11¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Ç´ë¶È¸¡º÷¡¢ºâÌ³¥Çー¥¿¡¢ºâÌ³ÈæÎ¨¡¢Ê¬ÀÏ¥¹¥³¥¢¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¶È¼ïÊÌ½¸·×¤Ê¤É¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
MCP¡ÊModel Context Protocol¡ËServer¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤È¤ÎÏ¢·È¤ò2¤Ä¤ÎÊýË¡¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥íー¥«¥ëMCP Server¤Ï¡¢Claude Desktop¤äCursor¤ËÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥âー¥ÈMCP Server¡Ê¦Â´ü´ÖÃæ¤ËÄó¶¡Í½Äê¡Ë¤Ç¤ÏÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤âÉÔÍ×¡£Claude¡ÊWebÈÇ¡Ë¤äChatGPT¤«¤éURL¤ÈAPI¥ー¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤ÎAI¤«¤éÄ¾ÀÜ¥Çー¥¿¤ò»²¾È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³«È¯¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡Ö¥È¥è¥¿¤ÎÄ¾¶á5Ç¯¤ÎºâÌ³¿ä°Ü¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿ºâÌ³¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Claude Desktop¤«¤éEDINET DB¤Î¥Çー¥¿¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë²èÌÌ 1
Claude Desktop¤«¤éEDINET DB¤Î¥Çー¥¿¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë²èÌÌ 2
¢£ ÍøÍÑ¥×¥é¥ó[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/177945/table/1_1_6ff04ee925ade8b7803f28afa7aca27a.jpg?v=202602160151 ]
Web¤Ç¤Î±ÜÍ÷¤ÏÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡¦´°Á´ÌµÎÁ¡£API¤Ï3ÃÊ³¬¤Î¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÍÎÁ¥×¥é¥ó¤ÎÎÁ¶â¤ÏÀµ¼°¥ê¥êー¥¹»þ¤ËÈ¯É½Í½Äê¡Ë¡£
¦Â´ü´ÖÃæ¡Ê2026Ç¯2·î～3·îÃæ¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ProÁêÅö¤Îµ¡Ç½¡ÊAPI 1,000·ï/Æü¡Ë¤òÌµÎÁ¤Ç³«Êü¤·¤Þ¤¹¡£Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¸å¤âÆÃÊÌ¤ÊÍ¥ÂÔ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÁÛÄêÍøÍÑ¥·ー¥ó
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È - ¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë´ë¶È¤ò¡¢AI¤ËÊ¹¤¯¤À¤±¡×
3,848¼Ò¤Î¿®ÍÑ¥¹¥³¥¢¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç±ÜÍ÷¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë´ë¶È¤ÎAI½ê¸«¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç³ÎÇ§¡£²ñ·×´ð½à¤Î°ã¤¤¤ò°Õ¼±¤»¤º¤ËÆ±¶ÈÂ¾¼Ò¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£MCPÏ¢·È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î´ë¶È¤ÎºâÌ³¤Ï·òÁ´¡©Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¡©¡×¤È¼«Á³¸À¸ì¤ÇÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¡¢Àµ³Î¤ÊºâÌ³¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£BI¥Äー¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÁàºî¤ò³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¥¯¥ª¥ó¥Ä³«È¯¼Ô - ¡ÖÊ¬ÀÏ¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¡×
REST API¤äMCP Server¤«¤é¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿ºâÌ³¥Çー¥¿¤òÄ¾ÀÜ¼èÆÀ¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤Þ¤¹¡£1²ó¤ÎAI²ñÏÃ¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ëAPI¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï2～3·ïÄøÅÙ¡£Free¡Ê100·ï/Æü¡Ë¤Ç¤â1Æü¤Ë30²ó°Ê¾å¤ÎÊ¬ÀÏ²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Python¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤«¤é¤Î°ì³ç¼èÆÀ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í¡Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¶âÍ»¡Ë- ¡ÖÆüËÜ³ô¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¤Î°ì³ç¼èÆÀ¡×
Business API¤«¤é3,848¼Ò¤ÎºâÌ³¥Çー¥¿¤ò°ì³ç¼èÆÀ¤·¡¢¼ÒÆâ¤ÎÊ¬ÀÏ´ðÈ×¤ËÅý¹ç¡£ÍÊó¥Æ¥¥¹¥ÈAPI¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤·Ð±ÄÊý¿Ë¤ä¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ´ûÂ¸¥µー¥Ó¥¹¤È¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±
EDINET DB¤ÏÍÊó¥Çー¥¿¤Î¹½Â¤²½¤ÈAIÊ¬ÀÏ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎºâÌ³¥Çー¥¿Ê¬Ìî¤Î´ûÂ¸¥µー¥Ó¥¹¤È¤Î°ã¤¤¤ò°Ê²¼¤ËÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¼çÍ×ºâÌ³¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹¤È¤Îµ¡Ç½Èæ³Ó
ÍÊó¥Æ¥¥¹¥È78Ëü·ï¤òÌµÎÁAPI¤ÇÄó¶¡¤·¡¢Ì¾´ó¤»¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÁ´¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏEDINET DBÆÈ¼«¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥ê¥âー¥ÈMCP¥µー¥Ðー¡Ê¦Â´ü´ÖÃæ¤ËÄó¶¡Í½Äê¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤ÎAI¤«¤éÄ¾ÀÜ¥Çー¥¿¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô²Á¥Çー¥¿¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»Ô¾ì¥Çー¥¿¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¸å¤Ë¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«È¯ÂÎÀ©
Cabocia¤Ï¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ò´Þ¤àË¡¿Í¸þ¤±¤Ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤äAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ³Æþ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½¤ÏEC»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Î°Û¤Ê¤ë¥âー¥ë¡¦ÇÞÂÎ¤Î¥Çー¥¿Ì¾´ó¤»¤ä²£¶úÊ¬ÀÏ¤òÀßÎ©Á°¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀßÎ©¸å¤ÏEC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¸þ¤±¤Ë¡¢¼ÒÆâ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò¹½Â¤²½¤·¤ÆAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤«¤é»²¾È²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë´ðÈ×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EDINET DB¤Ï¡¢¤³¤ÎÌ¾´ó¤»¡¦¹½Â¤²½¤ÈAI³èÍÑ´ðÈ×Àß·×¤Î·Ð¸³¤ò¡¢Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤ÎÎÎ°è¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÊó¥Æ¥¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÄêÀ¥Çー¥¿¤âAI¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë·Á¤Ë¹½Â¤²½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¿±Ç¤Ç¤¹¡£
Cabocia³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã°ìÎã
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
2026Ç¯3·î¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¦Â´ü´ÖÃæ¤Î¥æー¥¶ー¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤Ë¥Çー¥¿ÉÊ¼Á¤Èµ¡Ç½¤Î²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
EDINET DB¤Ï¡ÖAI¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ãµº÷¤·¤ä¤¹¤¤¥Çー¥¿´ðÈ×¡×¤òÀß·×»×ÁÛ¤ÎÃæ¿´¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÎÌÅª¤ÊºâÌ³¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÊó¥Æ¥¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÄêÀ¥Çー¥¿¤òAI¤¬Åý¹çÅª¤Ë°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³Ë¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÏÂÐ¾Ý¥Çー¥¿¤Î³È½¼¤È¡¢AI¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÂÎ¸³¤Î²þÁ±¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒAI¤ò²ð¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Î¨Ä¾¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£4～5·î¤Î·è»»¥é¥Ã¥·¥å´ü¤Ë¤Ï¡¢AIÊ¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/177945/table/1_2_141161b868b80ae1d475164974237875.jpg?v=202602160151 ]
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/177945/table/1_3_01cf7915a12909aa11d64f5f49babe9d.jpg?v=202602160151 ]
