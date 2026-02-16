¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡Ö¡È¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¸¢Íø¡É¤ò¤á¤°¤ë¸Ä¿Í¤ÎËÜ²»¤È´ë¶È¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§°À°æ½Ó²ð¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿20-50Âå¤ÎÀµ¼Ò°÷¤È¡¢2025Ç¯¤ËÃæÅÓºÎÍÑ¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤¿¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¡Ö¡È¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¸¢Íø¢¨¡É¤ò¤á¤°¤ë¸Ä¿Í¤ÎËÜ²»¤È´ë¶È¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Ï«Æ¯¼Ô¤¬¶ÐÌ³»þ´Ö³°¡ÊµÙÆü¤ä¿¼Ìë¤Ê¤É¡Ë¤Ë¡¢»Å»ö¤Î¥áー¥ë¡¦ÅÅÏÃ¡¦¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³Ï¢Íí¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤ÈÁªÂò¤Ç¤¤ë¸¢Íø
【TOPICS】
¢¡20～50ÂåÀµ¼Ò°÷¤Î¤¦¤Á¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Ë¤â¶ÈÌ³Ï¢Íí¤¬¤¯¤ë³ä¹ç¤Ï7³ä¡¢´ÉÍý¿¦¤Û¤É³ä¹ç¤¬¹â¤¤¡£¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Î¶ÈÌ³Ï¢Íí¤Ï¡ÈÏ¢Íí¤¹¤ë¡¦¼õ¤±¤ë¡É¤È¤â¤Ë´ÉÍý¿¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¡Ú¿Þ1¡¢2¡Û
¢¡Àµ¼Ò°÷¤Î6³ä°Ê¾å¤¬¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Î¶ÈÌ³Ï¢Íí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµñÈÝ¤·¤¿¤¤¡×¡£°ìÊý¡¢¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ï»þº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡Ú¿Þ3¡¢4¡Û
¢¡¾å»Ê¤Ø¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ÎÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÌó6³ä¤¬¡Ö¶ÛµÞÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÇ§¼±¡£°ìÊý¡¢Éô²¼¤«¤é¼õ¤±¤ëÏ¢Íí¤Î¶ÛµÞÅÙÇ§¼±¤Ï3³äÌ¤Ëþ¤È¡¢Î©¾ì¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞÅÙÇ§¼±¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡Ú¿Þ5¡Û
¢¡´ë¶È¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¸¢Íø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºöÄê¡¢41.8¡ó¤¬Ì¤Ãå¼ê¡Ú¿Þ6¡Û
【調査概要】
¢¡20～50ÂåÀµ¼Ò°÷¤Î¤¦¤Á¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Ë¤â¶ÈÌ³Ï¢Íí¤¬¤¯¤ë³ä¹ç¤Ï7³ä¡¢´ÉÍý¿¦¤Û¤É³ä¹ç¤¬¹â¤¤¡£¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Î¶ÈÌ³Ï¢Íí¤Ï¡ÈÏ¢Íí¤¹¤ë¡¦¼õ¤±¤ë¡É¤È¤â¤Ë´ÉÍý¿¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ
20～50Âå¤ÎÀµ¼Ò°÷¤Ë¡Ö¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Ë¶ÈÌ³Ï¢Íí¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢70.0%¤¬¡ÖÏ¢Íí¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ê·×¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾å»Ê¡¦Éô²¼¤ÎÎ¾Êý¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ë¡×¤¬60.3¡ó¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£
Ìò¿¦ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÉôÄ¹¿¦¤¬90.3¡ó¤ÇºÇÂ¿¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç²ÝÄ¹¿¦89.8¡ó¡¢·¸Ä¹¡¦¼çÇ¤85.7¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢Èó´ÉÍý¿¦¤Ç¤Ï55.5¡ó¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Ë¡ÖÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤â69.6¡ó¤ËÃ£¤·¡¢¡Ö¾å»Ê¡¦Éô²¼¤ÎÎ¾Êý¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¡×¤¬61.0¡ó¤ÇºÇÂ¿¡¢ÉôÄ¹¥¯¥é¥¹¤¬90.3¡ó¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢Èó´ÉÍý¿¦¤Ï43.7¡ó¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¡£
¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Î¶ÈÌ³Ï¢Íí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÈÏ¢Íí¤¹¤ë¡¦¼õ¤±¤ë¡É¤ÎÁÐÊý¤¬´ÉÍý¿¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ú¿Þ1¡¢2¡Û
¢¡Àµ¼Ò°÷¤Î6³ä°Ê¾å¤¬¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Î¶ÈÌ³Ï¢Íí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµñÈÝ¤·¤¿¤¤¡×¡£°ìÊý¡¢¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ï»þº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â
¡Ö¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Î¶ÈÌ³Ï¢Íí¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢64.3¡ó¤¬¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï20Âå¡Ê68.1%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢40Âå¡Ê65.3¡ó¡Ë¡¢30Âå¡Ê64.4%¡Ë¤ÈÂ³¤¡¢50Âå¤Ï52.7¡ó¤ÈÂ¾Ç¯Âå¤è¤êÄã¤¯¡¢Ç¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÐÌ³»þ´Ö³°Ï¢Íí¤ÎµñÈÝ´¶¤Ë¤Ïº¹¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö³°Ï¢Íí¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÄÌÃÎ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë½½Ê¬¤ËµÙ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÀµ¼Ò°÷¤Ç¤â¿Í¸¢¤È¤·¤ÆµÙ²ËÃæ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµÁÌ³¤ÈÀÕÇ¤¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤ÉµñÈÝ´¶¤ò¼¨¤¹À¼¤ä¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ»ÅÊý¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢µÕ¤Ë¼«Ê¬¤¬Ï¢Íí¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤Î»þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª¸ß¤¤ÍÍ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏµöÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÌäÂê¤ÏÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤»¤º¤¹¤°¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ù¤¡×¡Ö³°»ñ¤Ê¤é»þº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¾å»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¶ÐÌ³»þ´Ö³°Ï¢Íí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ä»Å»öÆâÍÆ¡¢´ë¶È¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤È¤é¤¨Êý¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ú¿Þ3¡¢4¡Û
¢¡¾å»Ê¤Ø¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ÎÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÌó6³ä¤¬¡Ö¶ÛµÞÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÇ§¼±¡£°ìÊý¡¢Éô²¼¤«¤é¼õ¤±¤ëÏ¢Íí¤Î¶ÛµÞÅÙÇ§¼±¤Ï3³äÌ¤Ëþ¤È¡¢Î©¾ì¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞÅÙÇ§¼±¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬
¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Ë¤¹¤ë¶ÈÌ³Ï¢Íí¤Î¶ÛµÞÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¾å»Ê¤Ø¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö³°Ï¢Íí¡×¤Î60.9%¤¬¡Ö¶ÛµÞÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤(·×)¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÉô²¼¤«¤é¼õ¤±¤ë¶ÐÌ³»þ´Ö³°Ï¢Íí¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶ÛµÞÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤(·×)¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï29.9¡ó¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¾å»ÊÉô²¼´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö³°Ï¢ÍíÆâÍÆ¤Î ¡È¶ÛµÞÀ¡É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ§¼±¤Î¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¡Ú¿Þ5¡Û
¢¡´ë¶È¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¸¢Íø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºöÄê¡¢41.8¡ó¤¬Ì¤Ãå¼ê
´ë¶È¤ÎÃæÅÓºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¶ÐÌ³»þ´Ö³°Ï¢Íí¤ÎÈ¯À¸ÍÌµ¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢68.4¡ó¤¬¡ÖÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ê·×¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢Ãæ¤Ç¤â¡ÖÉÑÈË¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë(13.6¡ó)¡×¤È¡ÖÄê´üÅª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê20.0¡ó¡Ë¡×¤È¹ç¤ï¤»¤¿¹âÉÑÅÙÈ¯À¸³ä¹ç¤Ï33.6%¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¾å¾ìÍÌµÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤Ï¡ÖÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ê·×¡Ë¡×³ä¹ç¤Ï76.4¡ó¤È¡¢Ì¤¾å¾ì´ë¶È¡Ê·×¡§61.6¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¸¢Íø¢¨¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºöÄê¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Ãå¼ê(·×)¡×¤Î´ë¶È¤¬41.8¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Î¡ÖÌ¤Ãå¼ê¡Ê·×¡Ë¡×¤ÏÌ¤¾å¾ì´ë¶È¤è¤ê15.4ptÄã¤¤¤Ê¤É¡¢»ö°Æ¤ÎÈ¯À¸³ä¹ç¤¬ÂÐ±þ¾õ¶·¤Îº¹¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ú¿Þ6¡Û
【調査担当者コメント】
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Î¶ÈÌ³Ï¢Íí¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤È¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐµñÈÝ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÜ²»¡¢´ë¶ÈÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Î¶ÈÌ³Ï¢Íí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¡Ö¶ÛµÞÅÙ¤ÎÄêµÁ¡×¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¹ÔÆ°´ð½à¤¬Â·¤¤¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö³°Ï¢Íí¤Ë¤è¤ë¿´ÍýÅª¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ï¡¢µÙÂ©¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¤Ê¤ÉÀ¸»ºÀ¤ä¶¨Æ¯´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ç¤Ï¡¢3¼Ò¤Ë2¼Ò¤¬»þ´Ö³°Ï¢Íí¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¸¢Íø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºöÄê¤Ï4³ä°Ê¾å¤¬Ì¤Ãå¼ê¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤âÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¶ÛµÞÅÙ¤ÎÄêµÁ¡×¤äÍâ±Ä¶ÈÆüÂÐ±þ¤ò¸¶Â§¤È¤¹¤ë¡ÖÊÖ¿®¤Î´üÂÔ¥ëー¥ë¡×¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢É¬Í×¤ÊÏ¢Íí¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¦¼êÃÊ¤Ç¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¹ç°Õ¤È»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤«¤ÄÍ¸ú¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎÌÀ³Î²½¤È¸½¾ì±¿ÍÑ¤Î¶ñÂÎ²½¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¡¢½¾¶È°÷¤ÎµÙÂ©¤È´ë¶È¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥¥ã¥ê¥¢¥ê¥µー¥Á¥é¥Ü ¼çÇ¤¸¦µæ°÷ ´Øº¬ µ®¹
【調査概要】「〈つながらない権利〉をめぐる個人の本音と企業の実態調査」
●個人●
¢£Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£ÂÐ¾Ý¼Ô¡§Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë20Âå～50Âå¤ÎÃË½÷¤Î¤¦¤Á¡¢2025Ç¯¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿Êý
¢£²ó¼ý¿ô¡§ËÜÄ´ºº¡§1,446¥µ¥ó¥×¥ë
●企業●
¢£Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î22Æü¡Ê·î¡Ë
¢£ÂÐ¾Ý¼Ô¡§½¾¶È°÷¿ô3Ì¾°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¾¶á¡Ê2025Ç¯1～12·î¡Ë¤ËÃæÅÓºÎÍÑ¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¡¢
¡ÖºÎÍÑÈñÍÑ¤Î´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¡×¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í»öÃ´Åö¼Ô
¢£²ó¼ý¿ô¡§ËÜÄ´ºº¡§1,500¥µ¥ó¥×¥ë
¢¨Ä´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢Ã¼¿ô»Í¼Î¸ÞÆþ¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¹ç·×¤¬100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ãÄ´ººURL¡ähttps://career-research.mynavi.jp/reserch/20260216_107607/