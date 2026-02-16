¤Ï¤Æ¤Ê¤È¥Ú¥ó¥Æ¥£¥ª¤¬Ï¢·È¡£¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMackerel¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ ¡ÖOneLogin¡×¤È¤ÎSAML¡¦SCIMÏ¢·È¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤Æ¤Ê¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·ªÀ´µÁ¿Ã¡¿ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMackerel¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢One Identity LLC.¤¬Äó¶¡¤¹¤ëIDaaS¥µー¥Ó¥¹¡ÖOneLogin¡×¤È¤ÎSAMLÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥ó¤ª¤è¤ÓSCIM¤Ë¤è¤ë¥æー¥¶ー¥×¥í¥Ó¥¸¥ç¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢·È¤Ï¡ÖOneLogin¡×¤ÎPlatinum Partner¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥ó¥Æ¥£¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä¹Ã«ÀîÀ²É§¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ú¥ó¥Æ¥£¥ª¡×¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖOneLogin Mackerel Connector¡×¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¡ÖMackerel¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖMackerel¡×¤Ï¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¥Áー¥à¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£³Æ¼ï¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é´Æ»ëµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ëÅý¹çÅª¤Ê¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿®ÍêÀ¤Î¸þ¾å¤ÈÁÈ¿¥¤Î³«È¯Â®ÅÙ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤UI¤È¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤«¤é¹âÅÙ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤ËÉ¾²Á¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Æ³Æþ´ë¶ÈÎã¡§https://ja.mackerel.io/customers )
¢¦ ¡ÖOneLogin¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖOneLogin¡×¤ÏID´ÉÍý¡¦Ç§¾Ú ¡ÊIAM¡Ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥ó¡ÊSSO¡Ë¡¢Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¡ÊMFA¡ËÅù¤Îµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ëIDaaS¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ú¥ó¥Æ¥£¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖOneLogin¡×¤ÎPlatinum Partner¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¡ÖOneLogin¡×¤ÎÅ¸³«¤äÆ³Æþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ú¥ó¥Æ¥£¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖMackerel¡×¤È¡ÖOneLogin¡×¤ÎÇ§¾Ú¥³¥Í¥¯¥¿ー¡ÊOneLogin Mackerel Connector¡Ë¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢¡ÖOneLogin¡×¤È¤ÎSAML¡¦SCIMÏ¢·È¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡ÖMackerel¡×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Î¥æー¥¶ー¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹
SAMLÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥ó¤ÈSCIM¤Ë¤è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Î¼«Æ°Æ±´ü¡Ê¥×¥í¥Ó¥¸¥ç¥Ë¥ó¥°¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤Î¸þ¾å¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó´ÉÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¸Î¤ÎÉÔ°Â¤ä±¿ÍÑÉé²Ù¤ÎÁýÂç¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§¥Ú¥ó¥Æ¥£¥ª³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
https://www.pentio.com/news/2026_01_onelogin/
¡ÖMackerel¡×¤Ç¤Ïº£¸å¤â´ë¶È¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Û¤«¡¢¤è¤êÊ£»¨¤ÊÌäÂê¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ú¥ó¥Æ¥£¥ª³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
https://www.pentio.com
ËÜ¼Ò¡§¢©100-0014¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®2-17-4 ³Þ¾¾ÀéÂåÅÄ¥Ó¥ë4F
ÂåÉ½¼Ô¡§Ä¹Ã«Àî À²É§
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥Ú¥ó¥Æ¥£¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍýSSO¥µー¥Ó¥¹¡ÖOneLogin¡×¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ÉPKI¤È¥¯¥é¥¦¥ÉRADIUS¥µー¥Ó¥¹¡ÖSecureW2¡×¡¢PKI¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖYubiKey¡×¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¶·â¤òAI¤Ç¼«Æ°¸¡ÃÎ²òÀÏÂÐ½è¡ÖStellar Cyber¡×¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥í¥°´ÉÍý¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Æ»ë¡ÖSumo Logic¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Ú¥ó¥Æ¥£¥ª¤Ï¡¢OneLogin¡¢SecureW2¡¢YubiKey¡¢Stellar Cyber¡¢Sumo Logic¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÍøÍÑ¼Ô¤Î¸°¤ÈÇ§¾Ú¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î´Æ»ë¤ÈÂÐ½è¤ËÆÃ²½¤·¤¿Smart ID¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤Æ¤Ê ³µÍ×
https://hatena.co.jp
ËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è±¨´ÝÄÌÏ»³Ñ²¼¥ë¼·´Ñ²»Ä®630 ÆÉÇäµþÅÔ¥Ó¥ë7F
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³6-5-55 ÀÄ»³¥µ¥ó¥é¥¤¥È¥Ó¥ë3F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·ªÀ´µÁ¿Ã
ÀßÎ©¡§2001Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
ÅÐÏ¿¥æー¥¶ー¿ô¡§1,289Ëü¿Í¡Ê¢¨2025Ç¯7·î¼ÂÀÓ¡Ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥¯¥µー¥Ó¥¹¡Ø¤Ï¤Æ¤Ê¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥¯¡Ù¤ä¥Ö¥í¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ø¤Ï¤Æ¤Ê¥Ö¥í¥°¡Ù¤Ê¤É¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿µ»½ÑÎÏ¤ä¥æー¥¶ー¥Ñ¥ïー¤ò³è¤«¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡õ¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡Ãæ¡£Web¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Î¤¿¤á¤Î¡Ø¤Ï¤Æ¤ÊCMS¡Ù¡¢¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØMackerel¡Ù¤Û¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤â¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤É¤ÎWeb¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥ê¤Î¶¦Æ±³«È¯»öÎã¤âÂ¿¿ô¡£
