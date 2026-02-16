kintone¾å¤Ç¡ÖÆÏ¤¤¤¿PDF¡×¤Ø¤Î²¡°õ¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç´°·ë¡£°õºþ¡¦¥¹¥¥ã¥ó¤Î¼ê´Ö¤òºï¸º¤¹¤ë¡ÖPDFÊÔ½¸¥×¥é¥°¥¤¥ó¡×¤ËÄê·¿°õ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·µ¡Ç½¤òÅëºÜ
¥³¥¢¥Îー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£¡¡µ®µ×¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ökintone¡Ê¥¥ó¥Èー¥ó¡Ë¡×¾å¤ÇPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÊÔ½¸¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ÖPDFÊÔ½¸¥×¥é¥°¥¤¥ó¡×¤Îµ¡Ç½¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢°õ´Õ²èÁü¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇPDF¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯2·î¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§¥¢¥Ê¥í¥°ÂÐ±þ¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥áー¥ë¤Ç¼õÎÎ¤·¤¿PDF¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Çkintone¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ¿½ÀÁ¤ÎÅÅ»Ò²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢¸ÜµÒ¤ä¼è°úÀè¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²¡°õ¤ä¼ê½ñ¤¤¬É¬Í×¤Ê½ñÌÌ¤Î±ýÉü¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ÆÃ¤Ë¡¢¼è°úÀè¤«¤é¥áー¥ëÅºÉÕ¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡ÖÍøÍÑ¿½¹þ½ñ¡×¤ä¡ÖÆ±°Õ½ñ¡×¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¶ÈÌ³¤¬»ÄÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¼õÎÎ¤·¤¿PDF¤ò°õºþ¤¹¤ë
- ¼êºî¶È¤ÇµÆþ¡¦²¡°õ¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾åÄ¹¤Ø½ñÎà¤ò²óÍ÷¤·²¡°õ¡£
- ¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤·¤ÆPDF²½¤·¥áー¥ëÊÖ¿®
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥áー¥ë¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ëPDF¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö°õºþ¡¦²¡°õ¡¦²óÍ÷¡¦¥¹¥¥ã¥ó¡×¤Î¹©Äø¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à²½¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¢¥Ê¥í¥°ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎÄã²¼¡¢ÊÖÁ÷¤Þ¤Ç¤Î¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÁý²Ã¡¢½ñÎàÊ¶¼º¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢»æ¤Î¥Ï¥ó¥³¤ÈÆ±¤¸¼ê·Ú¤µ¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¤Þ¤Þ½èÍý¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¿·µ¡Ç½¡§¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç°õ´Õ²èÁü¤òPDF¤ËÁÞÆþ
½¾Íè¤ÎPDFÊÔ½¸¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢²¡°õ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥íー¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é°õ±Æ²èÁü¤òÁªÂò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Äê·¿¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÁàºî¤Î¼ê´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¿·µ¡Ç½¤Î¡Ö²èÁü¸Æ¤Ó½Ð¤·µ¡Ç½¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò´ÊÎ¬²½¤·¡¢kintone¾å¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿°õ±Æ¤òÁªÂò¤·¡¢¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÇÛÃÖ²ÄÇ½¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃµ¤¹¼ê´Ö¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
- »öÁ°ÅÐÏ¿¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¡§ ¡Ö³Ñ°õ¡×¡ÖÃ´Åö¼Ô°õ¡×¡Ö³ÎÇ§ºÑ¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤Ê¤É¤Î²èÁü¤òÊÝ´É¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤òºîÀ®¤·¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥×¥ê¤«¤é²èÁü¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡£
- ²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ëÁªÂò¤Î¼ê´Ö¥¼¥í¡§ PDFÊÔ½¸²èÌÌ¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý²èÁü¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤ÇPDF¤ËÁÞÆþ²ÄÇ½¡£
- Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¡§ ÊªÍýÅª¤Ê¥Ï¥ó¥³¤òÆè¤¹´¶³Ð¤Ç¡¢PDF¾å¤ÎÁÀ¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤ËÇÛÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤Ë¤è¤ëÀ©¸æ¤Ë¤âÂÐ±þ
²èÁüÊÝ´ÉÍÑ¥¢¥×¥ê¤Î³Æ¥ì¥³ー¥É¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¢¸Â¤¬Ìµ¤¤²èÁü¤Ï¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ©¸æ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸¢¸Â¤¬Ìµ¤¤²èÁü¤ÎÁÞÆþ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
³èÍÑ¥·ー¥ó¡§¤ªµÒÍÍ¤«¤éÆÏ¤¯¡Ö¿½¹þ½ñ¡×¤Î½èÍý¥¹¥Ôー¥É¸þ¾å
¡Ú²ÝÂê¡Û
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¥áー¥ë¤ÇÆÏ¤¯½ñÎà¤òkintone¤Ç´ÉÍý¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¼õÉÕ°õ¤ò²¡¤·¤ÆÊÖÁ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ìÅÙ°õºþ¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ³Æþ¸å¤Î¥Õ¥íー¡Û
ËÜ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Èkintone¤Î¥×¥í¥»¥¹´ÉÍýµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¹©Äø¤¬¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
- kintone¤ËÅÐÏ¿¡§ ¥áー¥ë¤ÇÆÏ¤¤¤¿PDF¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þkintone¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¡£
- ²èÌÌ¾å¤Ç²¡°õ¡§ ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò³«¤¡¢ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¡Ö¼õÉÕ°õ¡×¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÇÛÃÖ¡£
- ¥×¥í¥»¥¹´ÉÍý¤Ç¾µÇ§¡¦´°Î»¡§ ¤½¤Î¤Þ¤Þkintone¤Î¡Ö¿½ÀÁ¡×¤ä¡Ö¾µÇ§¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢¾µÇ§¥Õ¥íー¤ò²ó¤¹¡£
°õºþ¤È¥¹¥¥ã¥ó¤Î¹©Äø¤òºï¸º¤·¡¢kintoneÆâ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ò¼Â¸½¡£
kintone¤Î¥×¥í¥»¥¹´ÉÍýµ¡Ç½¤ÈPDFÊÔ½¸¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤¬¡¦¤¤¤Ä¡¦¤É¤Î½ñÎà¤Ë¡×²¡°õ¤·¤¿¤«¤ÎÍúÎò¤â³Î¼Â¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¥ê¥êー¥¹¤Î¿·µ¡Ç½¡§¸íÁàºî¤òËÉ¤°¡Öµ¡Ç½É½¼¨¤ÎÀ©¸æ¡×
Â¿µ¡Ç½¤Ê¥Äー¥ë¤ÏÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤È¿ÌÌ¡¢Äê·¿¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦Ã´Åö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÁàºî¤¬Ê£»¨¡×¡Ö¸íÁàºî¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢´ÉÍý¼Ô¤¬¡ÖÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¡Ê¥Ü¥¿¥ó¡Ë¡×¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- É¬Í×¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤À¤±¤òÉ½¼¨¡§ Îã¤¨¤Ð¡Ö²¡°õ¡×¤À¤±¤¬É¬Í×¤Ê¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÆþÎÏ¤ä¿Þ·ÁÉÁ²è¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÈóÉ½¼¨¤ËÀßÄê²ÄÇ½¡£
- Áàºî¤Î¥·¥ó¥×¥ë²½¡§ ÉÔÍ×¤Êµ¡Ç½¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸í¤Ã¤Æ½ñÎà¤ÎÆâÍÆ¤òÊÔ½¸¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤òËÉ»ß¡£
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÉÔÍ×¤ÊÊÔ½¸¥Ü¥¿¥ó¤òÈóÉ½¼¨¤ËÀßÄê²ÄÇ½¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ë¸íÁàºî¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
²¡°õ¤À¤±¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢²èÁüÁÞÆþ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢IT¥Äー¥ë¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÃ´Åö¼Ô¤Ç¤âÌÂ¤ï¤ºÁàºî¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PDFÊÔ½¸¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
kintone¥¢¥×¥ê¤ËÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤ÇÄ¾ÀÜÊÔ½¸¤ò¹Ô¤¨¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥×¥ì¥Ó¥åー²èÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÄÉµ¡¢¿Þ·Á¤ÎÉÁ²è¡¢²èÁü¤ÎÁÞÆþ¡¢¼ê½ñ¤ÆþÎÏ¤¬²ÄÇ½¡£ÊÔ½¸ÆâÍÆ¤Ï¸µ¤ÎPDF¤Ë¾å½ñ¤ÊÝÂ¸¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊÌ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤«¤ò»ØÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Êµ¡Ç½
- ¥Æ¥¥¹¥ÈÁÞÆþ / ²èÁüÁÞÆþ / ¿Þ·ÁÉÁ²è¡Ê¶ë·Á¡¦ÂÊ±ß¡Ë/ ¼ê½ñ¤ÆþÎÏ
- Äê·¿Ê¸¤ÎÁÞÆþ
- ÅÐÏ¿ºÑ¤ß²èÁü¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¡ÚNew¡Û
- ÊÔ½¸¥Äー¥ë¤ÎÉ½¼¨/ÈóÉ½¼¨ÀßÄê¡ÚNew¡Û
ÎÁ¶â¥×¥é¥ó
- ¥µ¥Ö¥¹¥¯·îÊ§¥×¥é¥ó¡§·î³Û5,000 ±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
- ¥µ¥Ö¥¹¥¯Ç¯Ê§¥×¥é¥ó¡§Ç¯³Û50,000 ±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
- ÇãÀÚ¤ê¥×¥é¥ó¡§250,000 ±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë
