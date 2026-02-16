¤´²ÈÄí¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î»ý¹þ¤ß¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒºØÆ£±Ñ¼¡¾¦Å¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºØÆ£Âç²ð¡Ë¤¬³«»Ï¤·¤¿¡Ö¤´²ÈÄí¤«¤é½Ð¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÏÀéÍÕ»ÔÆâ¤Î2µòÅÀ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¼êÅÏ¤·¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.saito-eiji.co.jp/person/lib/
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î»ý¤Á¹þ¤ß
¡ãÇØ·Ê¡ä
¶áÇ¯¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¥´¥ß½èÍý»ÜÀß¤Ç¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÀ½ÉÊ¤Îº®Æþ¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¡¢2022Ç¯°Ê¹ß¤ÏÇ¯´Ö100·ï°Ê¾å¤Î²ÐºÒ»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£¥´¥ß½èÍý»ÜÀß¤ÎÉüµì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿ô²¯±ß¤Î¥³¥¹¥È¤È¿ô¥ö·î¤Î½èÍýÄä»ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Ê¤É¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ÏÈ¯²Ð¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤æ¤¨¤Ë½èÍýÀè¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ý¤Á¹þ¤ßÀè¤¬¤Ê¤¯ÂçÎÌ¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ºØÆ£±Ñ¼¡¾¦Å¹¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤ËË¡¿Í¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ó¼ý¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¹¥¿ー¥È(https://www.saito-eiji.co.jp/service/lib/)¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸Ä¿Í¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢²ÈÄí¤«¤é½Ð¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö¼Ò¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀéÍÕ»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡Ö¸Ä¿Í»ý¤Á¹þ¤ß¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÅö¼Ò¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥»¥ó¥¿ー2µòÅÀ¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¡ä
2026Ç¯2·î2Æü(·î)¤è¤ê¡¢ºØÆ£±Ñ¼¡¾¦Å¹¤ÎÀéÍÕ»ÔÆâ2µòÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤´²ÈÄí¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤«¤éÅÅÃÓ¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ¤ªÅÏ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ó¼ý¤·¤¿¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ÏÍ²ÁÊª¤È¤·¤ÆºÆ»ñ¸»²½»ö¶È¼Ô¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¡¢»ñ¸»¤È¤·¤ÆÍ¸ú³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´²ÈÄí¤Ç¤ªº¤¤ê¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÌµÎÁ¤Ç°ú¤¼è¤ê
¡¦ËÄÄ¥¡¢ÇËÂ»¡¢¿åË×¤·¤¿¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ç¤â»ý¤Á¹þ¤ßOK
¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ë¸Â¤ê¡¢ÅÅÃÓ¼è¤ê³°¤·Ìµ¤·¤Ç»ý¤Á¹þ¤ßOK
¡¦1¸Ä¤«¤é»ý¤Á¹þ¤ßOK
¡¦¸Ä¿Í¤ÎÊý¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Ê¡á¤´²ÈÄí¤«¤é½Ð¤¿¤â¤Î¡Ë
¡¦¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ»ö¸Î¡ÊÈ¯²Ð¡¦ÇúÈ¯¡ËËÉ»ß¤Ë¹×¸¥
¡¦Å¬Àµ½èÍý¤Ë¤è¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÂ¥¿Ê
Ãí°Õ»ö¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ãº£¸å¤ÎÅ¸³«¡ä
º£²ó¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡¢¤´²ÈÄí¤«¤é½Ð¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÀéÍÕ»ÔÆâ¤ÎÅö¼Ò2µòÅÀ¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÀéÍÕ¸©Æâ¡¦°ñ¾ë¸©Æâ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ë¤¢¤ëÂ¾¤ÎµòÅÀ¤Ç¤â½ç¼¡¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ :
https://www.saito-eiji.co.jp/news/9765/
ºØÆ£±Ñ¼¡¾¦Å¹¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¥Úー¥¸
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒºØÆ£±Ñ¼¡¾¦Å¹
ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©Çð»ÔÇð6-1-1¡¡Î®Å´Çð¥Ó¥ë3F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ºØÆ£ Âç²ð
ÁÏ¶È¡§1946Ç¯3·î1Æü
ÀßÎ©¡§1959Ç¯11·î17Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯5700Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§140Ì¾¡Ê2025Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë
¡ãºØÆ£±Ñ¼¡¾¦Å¹¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¡¡Mission¡ä
Êª¤Î²ÁÃÍ¤È¿´¤Î²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢
¡Ö¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¹¬¤»¤ÇÀ¤³¦¤òË¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãºØÆ£±Ñ¼¡¾¦Å¹¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¡¡Vision2046¡ä
Zero Waste¡¡ÇÑ´þÊª¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤ò¤Ë¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤¯¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Zero Carbon¡¡²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ·¿¤Î»ñ¸»½Û´Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£