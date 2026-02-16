¥¹¥Ôー¥«ー¤òÃÖ¤«¤º¤Ë¡¢½º´ï¤äÁÇºà¤ò¡È²»¸»¡É¤Ë¡£SOUNARIA Display¡¢¼Â¶õ´Ö¤Ç¤Î¶¦Æ±¸¡¾Ú¡ÊPoC¡Ë¤ò³«»Ï¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§¢©201-0012 ÅìµþÅÔ¹ý¹¾»ÔÃæÏÂÀô2-10-1 ¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ó¥ë¡Ë¤ÎSOUNARIA Project¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤òÃÖ¤«¤º¤Ë½º´ï¤äÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡È²»¸»¡É¤È¤·¤Æ³è¤«¤¹²»¶Á¥¢¥×¥íー¥Á¡ÖSOUNARIA¡×¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡ÖSOUNARIA Display¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SOUNARIA¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëµ¡´ï¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½º´ï¤äÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡ÈÌÄ¤é¤¹¡É¤³¤È¤Ç²»¤òÆÏ¤±¤ëÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£³Ú´ï¤¬ÌÚ¤ä¶âÂ°¤Ê¤ÉÁÇºà¼«ÂÎ¤Î¿¶Æ°¤Ç²»¤òÁÕ¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶õ´Ö¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë²»¤ò¡È½É¤¹¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬³Î¤«¤á¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢´°À®ÉÊ¤ÎÀÇ½¤ò¿ôÃÍ¤Ç¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¡È²»¤Îºß¤êÊý¡É¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¶õ´Ö¤Ë¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤à¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¼Â¶õ´Ö¤Ç¤Î¸¡¾Ú¡ÊPoC¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î´ÑÅÀ¤Ç¡ÖÁêÀ¡×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢³èÍÑ¾ò·ï¡Ê¹ç¤¦¾ò·ï¡¿¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ò·ï¡Ë¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¶õ´Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤µ¤º¤Ë²»¤¬¡ÈÂ¸ºß¡É¤Ç¤¤ë¤«
¡¦¡Ö¤É¤³¤«¤éÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¼«Á³¤Êµ¤ÇÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«
¡¦±¿ÍÑÉéÃ´¤ä´ÉÍý¥ê¥¹¥¯¤¬¸½¼ÂÅª¤«
¸½ºß¡¢´ë¶È¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÎPoC¤ò´Þ¤àÊ£¿ô·ï¤Î¶¦Æ±¸¡¾Ú¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ±¸¡¾Ú¡ÊPoC¡Ë¤ä¼èºà¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶È¡¦»ÜÀß¡¦Å¹ÊÞ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÊÆ³ÆþÁ°Äó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ SOUNARIA Project¡Ê¥µ¥¦¥Ê¥ê¥¢¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë
¡ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥àURL¡Ï
https://www.altexcorp.co.jp/contact_sound_inovation_contact
ËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥¹¥Ôー¥«ー¤òÃÖ¤«¤º¤Ë¡¢½º´ï¤äÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡È²»¸»¡É¤È¤·¤Æ³è¤«¤¹¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡ÖSOUNARIA Display¡×¤ò¸ø³«¡£
¡¦PoC-first¡Ê¼Â¶õ´Ö¤Ç¤ÎÁêÀ¸¡¾Ú¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢³èÍÑ¾ò·ï¡Ê¹ç¤¦¡¿¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ë¤òÀ°Íý¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£
¡¦Æ³ÆþÁ°Äó¤Ê¤·¤Ç¡¢¶¦Æ±¸¡¾Ú¡ÊPoC¡Ë¶¨ÎÏÀè¤ª¤è¤Ó¼èºà¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õÉÕ¡£
¡¦ÀßÃÖ¤ÏÅÅ¸»1¸ý¤Î¤ß¡Ê¹©»öÉÔÍ×¡Ë¡¿Ã»´ü¤Ç¸¡¾Ú¤·¡¢Å±¼ý¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¡Ê¾ò·ï¤Ï¸ÄÊÌÁêÃÌ¡Ë¡£
ÇØ·Ê¡§¶õ´Ö¤Ë¡Ö²»¡×¤òÃÖ¤¯Æñ¤·¤µ
Å¹ÊÞ¡¦Å¸¼¨¡¦¥¢¥È¥ê¥¨¡¦»ÜÀß¶õ´Ö¤Ê¤É¤Ç²»¤ÏÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë°ìÊý¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÂ¸ºß´¶¤äÇÛÀþ¡¢ÀßÃÖ¹©»ö¡¢²»¤Î¡È½Ð¤É¤³¤í¡É¤¬¡¢¶õ´Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä°Õ¾¢¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
SOUNARIA¤Ï¡¢²»¤ò¡ÖÄÉ²Ã¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶õ´Ö¤ÎÍ×ÁÇ¡Ê½º´ï¡¿ÁÇºà¡Ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢²»¤ò¡Èµ¤ÇÛ¤È¤·¤Æ½É¤¹¡ÉÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ë³¦¤òÍð¤µ¤º¡¢¹©»ö¤òÁý¤ä¤µ¤º¡¢¶õ´Ö¤ËÍÏ¤±¹þ¤à²»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ôー¥«ーÀßÃÖ¡ÊÇÛÀþÂ¿¤¤¾ì¹ç¡Ë¤È¡¢SOUNARIA Display¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤òÈæ³Ó¡£
SOUNARIA¤È¤Ï¡§½º´ï¤äÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤ò²»¸»¤È¤·¤Æ³è¤«¤¹
SOUNARIA¤Ï¡¢½º´ï¤äÁÇºà¤Ë¿¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²»¤òÆÏ¤±¤ë¡È¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡É¤Ê²»¶Á¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤òÃÖ¤¯¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶õ´Ö¤Ë¤¢¤ëÁÇºà¤ò¡È¶¦ÌÄÂÎ¡É¤È¤·¤Æ³è¤«¤¹¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢³Ú´ï¤¬ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤òÌÄ¤é¤·¤Æ²»¤òÀ¸¤à¤Î¤È¶á¤¤È¯ÁÛ¤Ç¡¢Å¸¼¨¥±ー¥¹¤Ë²»¤Îµ¤ÇÛ¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤òºÇ½é¤Ë·Á¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¡ÖSOUNARIA Display¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SOUNARIA DISPLAY ½Ä·¿250
SOUNARIA Display¤È¤Ï¡§Å¸¼¨¥±ー¥¹¤¬¡È²»¤Îµ¤ÇÛ¡É¤òÅ»¤¦¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×
SOUNARIA Display¤Ï¡¢Å¸¼¨Âæ¡¦Å¸¼¨¥±ー¥¹¤Ê¤É¤Î½º´ï¤½¤Î¤â¤Î¤ò²»¤ÎÂ¸ºßÃÏÅÀ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õ´Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤µ¤º¤Ë¡Èµ¤ÇÛ¤È¤·¤Æ¤Î²»¡É¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´ë¶È¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¼õ¾Þ¥È¥í¥Õ¥£ー¤ä¾Þ¾õ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÍèµÒ¤ä¼Ò°÷¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤--¡£¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¤¢¤ë¤Î¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×Å¸¼¨¤ËÂÐ¤·¡¢²»¤Îµ¤ÇÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Á³¤ÊÃíÌÜ¤òÂ¥¤»¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤Ç¤â¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ»½ÑÇØ·Ê¡Ê»²¹Í¡Ë
SOUNARIA Display¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÁÈ¹þ¤ß²»¶Á¤ä¡È¥¹¥Ôー¥«ー¥ì¥¹¡Ê¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡Ë²»¶Á¡ÉÎÎ°è¤ÇºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëBongiovi DPSµ»½Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¡Ö¶õ´ÖÂÎ¸³¡×¤È¤·¤ÆºÆ¹½À®¤·¤¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
µ¡Æâ¶õ´Ö¤Ç¡Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÂ¸ºß´¶¡×¤òÍÞ¤¨¤¿²»¶Á¥¢¥×¥íー¥Á¤Î°ìÎã¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¶õ´ÖÍÑÅÓ¡Ê¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¿¥í¥Óー¡¿Å¸¼¨¡¦ÊªÈÎ¶õ´Ö¤Ê¤É¡Ë¤ØºÇÅ¬²½¤·¡¢PoC¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¹ç¤¦¾ò·ï¡¿¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ò·ï¡×¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤ÏºÆ¸½À¤Î¹â¤¤ÆâÉô¾ðÊó¤Î¸ø³«¤Ï¹µ¤¨¡¢»×ÁÛ¡¦ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¶õ´Ö¤Ç¡ÖÁêÀ¡×¤ò³Î¤«¤á¡¢³èÍÑ¾ò·ï¤òÀ°Íý¡ÊPoC-first¡Ë
º£¸å¤Ï¼Â¶õ´Ö¤Ç¤Î¸¡¾Ú¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î´ÑÅÀ¤ÇÁêÀ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢³èÍÑ¾ò·ï¡Ê¹ç¤¦¾ò·ï¡¿¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ò·ï¡Ë¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤µ¡§¶õ´Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤µ¤º¡¢¼«Á³¤Ë²»¤¬¡ÈÂ¸ºß¡É¤Ç¤¤ë¤«
¡¦µ¤¤Å¤¤Î¼Á¡§¡Ö¤É¤³¤«¤é²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼«Á³¤Êµ¤ÇÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«
¡¦±¿ÍÑ¤Î¸½¼ÂÀ¡§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ÙËâ¡¦ÉéÃ´¡¦´ÉÍý¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«
¢¨¡Ö¤³¤Î¶õ´Ö¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤â½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£
´û¤Ë²»´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õ´Ö¤ä¡¢²»¤Î±é½Ð¤¬ÉÔÍ×¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢SOUNARIA Display¤òÃÖ¤¯ÍýÍ³¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸½¾ì¤ÇÁêÀ¤ò³Î¤«¤á¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î´Ä¶¤ÈSOUNARIA Display¤ÎÅ¬¹çÀ¤Ï¡©
¡Ê»²¹Í¡Ë¶¦Æ±¸¡¾Ú¡ÊPoC¡Ë¤Î¿Ê¤áÊý
PoC¤Î¿Ê¤áÊý¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¦´ü´Ö¡§¿ôÆü～1½µ´ÖÄøÅÙ¡ÊÌÜ°Â¡Ë¢¨ÀèÊý»ö¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»½ÀÆð¤ËÀß·×¤·¤Þ¤¹
¡¦ÈñÍÑ¡§¸¶Â§Ìµ½þ¡Ê¢¨¾ò·ï¤Ï¸ÄÊÌÁêÃÌ¡£¼ÂÈñ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï»öÁ°¶¨µÄ¡Ë
¡¦ÀßÃÖ¡§ÅÅ¸»1¸ý¤Î¤ß¡Ê¹©»öÉÔÍ×¡Ë
¡¦²»¤ÎÆâÍÆ¡§µ®»ÜÀß¤ÎÍÑÅÓ¡¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°²ÄÇ½
¡¦ÂÐ±þ¡§ÀßÃÖ¡¦Å±¼ý¤ÏÅöÊý¤ÇÂÐ±þ¡Ê¢¨ÀßÃÖ¾ò·ï¤Ë¤è¤êÄ´À°¡Ë
¡¦¼Â»Ü»þ´ü¡§2026Ç¯3·î¾å½Ü°Ê¹ß¡¢½ç¼¡¡£
¢¨µ¡ºàÂæ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯3·î～5·î´ü´ÖÆâ¤ÏºÇÂç6²Õ½êÄøÅÙ¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾õ¶·¤Ë¤è¤êÄ´À°¡Ë¡£
º¸¤«¤é¡¢SOUNARIA Display STANDARD½Ä·¿¡¢MINI¡¢STANDARD²£·¿
¤¹¤Ç¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëPoC¡Ê»öÎã¡§Æ¿Ì¾¡Ë
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦Æ±¸¡¾Ú¡ÊPoC¡Ë¤¬¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê´ë¶ÈÌ¾¡¦Å¹ÊÞÌ¾¤ÏÈó¸ø³«¡Ë¡£
¡¦´ë¶È¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡§¡Ö¡È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Å¸¼¨¡É¤ò²»¤Îµ¤ÇÛ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡×
¡¡¼õ¾Þ¥È¥í¥Õ¥£ーÅù¤ÎÅ¸¼¨¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢²»¤Îµ¤ÇÛ¤Ç¼«Á³¤ÊÃíÌÜ¤òÂ¥¤»¤ë¤«¸¡¾Ú¡£
¡¦ÊªÈÎ¡¦Å¸¼¨¶õ´Ö¡§¡Ö¡È¿ä¤·¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò²õ¤µ¤º¡¢»×¤¤½Ð¤Î²»¤ò½É¤¹¡×
¡¡¿ä¤·³è¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÊ¸Ì®¤ò´Þ¤à¡Ö¾þ¤ë¡¿ÂÎ¸³¤¹¤ë¡×¾ì¤Ç¡¢À¤³¦´Ñ¤ò²õ¤µ¤º¤Ë¡Èµ¤ÇÛ¤È¤·¤Æ¤Î²»¡É¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤«¸¡¾Ú¡£¡ÊÎã¡§¹â³Û¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤äµÇ°ÉÊ¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤Î²»¤òÅ»¤¦±é½Ð¤Ê¤É¡Ë
Å¸¼¨¡¦ÁêÃÌ¼õÉÕ
2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ö¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥·¥çー¡×¤Ë¤ÆÅ¸¼¨(https://hcj.jma.or.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=HCJ2026_Search_Brand&utm_content=text&gad_source=1&gad_campaignid=23309872550&gbraid=0AAAABCEyWIOGRvI-tfIA77W7mjkC3zBWA&gclid=Cj0KCQiAnJHMBhDAARIsABr7b84yWMhTdn2XvJo9FlVuEEkVWgAyFE1qpO01xZRfa2ZBSrn6D15bOl8aArxPEALw_wcB)¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤âPoCÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊÅì6¥Ûー¥ë / ¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§E6-A25¡Ë
¢¨¶¨ÎÏ´ë¶È¤Î¤´¸ü°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢½ÐÅ¸´ë¶ÈÍÍ¥Öー¥¹Æâ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡ÖÁêÀ¡×¤ò³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê°ìÎã¡Ë
¡¦¥«¥Õ¥§¡¿¥é¥¦¥ó¥¸¡§BGM¤òÂ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÂ¸ºß´¶¤äÇÛÀþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¦¥®¥ã¥é¥êー¡¿Å¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¡§À¤³¦´Ñ¤ò²õ¤µ¤º¡¢µ¤ÇÛ¤È¤·¤Æ²»¤òÅº¤¨¤¿¤¤¡£
¡¦¥·¥çー¥ëー¥à¡¿¥Ö¥é¥ó¥É¶õ´Ö¡§ÀâÌÀ¤è¤êÀè¤ËÂÎ¸³¤Ç°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡ÊÂç²»ÎÌ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡Ë¡£
¡¦»ÜÀßÆâ¥³ー¥Êー¡Ê¥í¥ÓーÅù¡Ë¡§°ÆÆâ¤ä±é½Ð¤ò¤·¤¿¤¤¤¬¡¢ÀßÈ÷¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡§Ã»´ü´Ö¤ÇÀßÃÖ¡¦Å±¼ý¤Ç¤¤ë¡È»Å³Ý¤±¡É¤¬Íß¤·¤¤¡£
º£²ó¤Î¤ªÌóÂ«¡ÊÆ³Æþ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡¦Àµ¼°Æ³Æþ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦²þÁ±Äó°Æ¤äºÆÄó°Æ¤òÌµÍý¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡ÖÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤´ÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤´ÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¡ÊSOUNARIA Project¡Ë
»ä¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³Ú´ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¡¢¶õ´Ö¤Ë²»¤¬¡È½»¤à¡É¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö²»¤òÂ¤¹¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¶õ´Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤µ¤º¤Ë²»¤¬Â¸ºß¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç¤ï¤Ê¤¤·ëÏÀ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢À®Î©¾ò·ï¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾ì¤ò¤´°ì½ï¤Ç¤¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃÎÅªºâ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¸ø³«ÈÏ°Ï¤ÎÊý¿Ë¡Ë
SOUNARIA¤Ï¾¦É¸¡ÊÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¡¦¹á¹Á¡Ë½Ð´êºÑ¤ß¡¢¤ª¤è¤Ó¼ÂÍÑ¿·°Æ¤ò½Ð´êºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï»×ÁÛ¡¦ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢ÆâÉô¹½Â¤¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤ÉºÆ¸½À¤¬¹â¤¤¾ðÊó¤Ï²áÅÙ¤Ë¸ø³«¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê¥ê¥¢
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ÊPoCÁêÃÌ¡¦¼èºàÁë¸ý¡Ë
SOUNARIA Project¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡Ë Ã´Åö¡§ÅÄÃæ¡¦ÈÓ¼¼
Mail¡§tanaka@altexcorp.co.jp / iimuro@altexcorp.co.jp
Tel¡§03-5497-5331
Web¡§https://www.altexcorp.co.jp/ja/sounaria/display
¡ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥àURL¡Ïhttps://www.altexcorp.co.jp/contact_sound_inovation_contact
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹
½êºßÃÏ¡§¢©201-0012 ÅìµþÅÔ¹ý¹¾»ÔÃæÏÂÀô2-10-1 ¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ó¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë´ð¤Å¤¯ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇäµÚ¤Óµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È
URL¡§https://www.altexcorp.co.jp