¡ÚÎß·×2.5Ëü·ïÆÍÇË¡ÛÆüËÜÈÇODR¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¡Ö¥ï¥ó¥Í¥´¡×¡¢5¥ö·î¤Ç2.5ÇÜ¤ÎµÞÀ®Ä¹～¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¦ÊÛ¸î»Î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬StartupLeague¤Ë·ÇºÜ～
Ë¡Ì³Âç¿ÃÇ§¾Ú ÂÐÏÃ·¿ODR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOneNegotiation¡Ê¥ï¥ó¥Í¥´¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒAtoJ¡ÊËÜ¼Ò:Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO:¿¹Íý½Ó¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO:ÉÚÅÄ¿®Íº¡Ë¤Ï¡¢Îß·×¿½Î©·ï¿ô¤¬2.5Ëü·ï¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ 2025Ç¯8·î¤Ë1.0Ëü·ï¤òÃ£À®¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«5¥ö·î¤Ç1.5Ëü·ïÁý²Ã¡£2.5ÇÜ¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÎß·×2.5Ëü·ïÆÍÇË¤ÎÇØ·Ê¡Û
¥ï¥ó¥Í¥´¤Î¿½Î©·ï¿ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 2024Ç¯4·î¡§Îß·×1,000·ï
- 2025Ç¯5·î¡§Îß·×5,000·ï
- 2025Ç¯8·î¡§Îß·×1.0Ëü·ï
- 2025Ç¯11·î¡§Îß·×2.0Ëü·ï
- 2026Ç¯1·î¡§Îß·×2.5Ëü·ï
ÆÃ¤Ë2025Ç¯8·î°Ê¹ß¤Î5¥ö·î´Ö¤Ç1.5Ëü·ïÁý²Ã¤·¡¢2.5ÇÜ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Ôー¥É¤Ï¡¢ODR»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊ¶Áè²ò·è¼è°·¼ÂÀÓ¡Ê*Ë¡Ì³¾ÊÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´ûºÑ·ï¿ô10,207·ï¤Î¤¦¤ÁÌó85¡ó¤Î8,525·ï¤ò¥ï¥ó¥Í¥´¤¬²ò·è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦£±°Ì¤Î¼ÂÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*½ÐÅµ¡§Ë¡Ì³¾Ê Ç§¾ÚÊ¶Áè²ò·è¥µー¥Ó¥¹ Åý·×»ñÎÁ¡Êhttps://www.adr.go.jp/other/statistics/¡Ë
¢£ BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 µ¯¶ÈÉôÌç¼õ¾Þ
BUSINESS LAWYERS AWARD 2025
2025Ç¯11·î¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¼çºÅ¡ÖBUSINESS LAWYERS AWARD 2025¡×µ¯¶ÈÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£ ¡Ö¾¯³Û¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡Ø»ÊË¡¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡Ù¤òÂó¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000126490.html
¡ÚStartupLeague¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·ÇºÜ¡Û
¢£ ¡ÖÂÐÏÃ¤Ê¤ºÄ¸¢²ó¼ý¡×¤ËÄ©¤àÊÛ¸î»Îµ¯¶È²È¤Î¥¹¥Èー¥êー
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖStartupLeague¡×¤Ë¡¢COO¡¦ÉÚÅÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒAtoJ¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌòCOOÉÚÅÄ
¢§·ÇºÜµ»ö
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖÊÛ¸î»Î¤¬µ¯¶È¤·¤¿ÍýÍ³¨¡¨¡ºÄ¸¢²ó¼ý¶È³¦¤ÎÊÑ³×¤ËÄ©¤à¡×
URL: https://startupleague.jp/column/members-interview/000091/
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£
¡Ö²ó¼ý¤¹¤ëÂ¦¤â¡¢¤µ¤ì¤ëÂ¦¤â¡¢Ã¯¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
½¾Íè¤ÎºÄ¸¢²ó¼ý¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¹½Â¤Åª²ÝÂê¤òÄË´¶
2. ODR¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÁªÂò»è
ºÛÈ½¤Ç¤âÆÄÂ¥¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÖÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ë²ò·è¡×¤Î²ÄÇ½À
3. ¼ÂºÝ¤ÎÀ®²Ì
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¶È³¦¤Ç3,000Ëü±ß¤ÎÌ¤Ê§¤¤¶â¤Î¤¦¤Á50%Ä¶¤ò²ó¼ý¡¢
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼«¼ÒÄÌÃÎ¸å¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´90%ºï¸º¤ò¼Â¸½
¡ÚOneNegotiation¡Ê¥ï¥ó¥Í¥´¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Ë¡Ì³Âç¿ÃÇ§¾Ú¡ÊÇ§¾ÚÈÖ¹æ176¡Ë¤ÎÂÐÏÃ·¿ODR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£
·ÑÂ³²Ý¶â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÌ¤Ê§¤¤¶âÌäÂê¤ò¡¢ÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ëÇ¼ÆÀ²ò·è¤Ç ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤·Á¤Ç²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§
- Îß·×¿½Î©·ï¿ô¡§2.5Ëü·ïÆÍÇË¡Ê2025Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë
- Ê¿¶Ñ²ò·èÎ¨¡§50%Ä¶¡Ê¼«¼Ò²ó¼ýº¤Æñ°Æ·ï¤Ç¤â¡Ë
- ¿½Î©»þ´Ö¡§¤ï¤º¤«5Ê¬¡Ê´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
- ÎÁ¶âÂÎ·Ï¡§´ðËÜÍøÍÑÎÁ¡ÜÀ®¸ùÊó½··¿
- Æ³Æþ´ë¶È¡§100¼Ò°Ê¾å
- ¼«¼ÒÄÌÃÎ¸å¤Î´ÉÍý¶ÈÌ³¡§90%ºï¸º
- 2024Ç¯ÅÙ ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊ¶Áè²ò·è¼è°·¼ÂÀÓNo.1*
*½ÐÅµ¡§Ë¡Ì³¾Ê Ç§¾ÚÊ¶Áè²ò·è¥µー¥Ó¥¹ Åý·×»ñÎÁ¡Êhttps://www.adr.go.jp/other/statistics/¡Ë
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
Îß·×2.5Ëü·ï¤Î¼ÂÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢°Ê²¼¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢ÈþÍÆ¡¢À°ÂÎ¡¦¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡¢¥è¥¬¡¦¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢Wellness¶È³¦Á´ÈÌ¤Ø¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç
2. ¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢°åÎÅ¡¿²ð¸î¡¢¶µ°é¡¢½¬¤¤»ö¡¢·ÑÂ³²Ý¶â·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤ÉÂ¾¶È³¦¤Ø¤ÎÅ¸³«
¡ÖË¡¤Î°Â¿´¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¡£¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢¾¯³ÛºÄ¸¢¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö²ò·è¼êÃÊ¤ÎÉÔºß¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼ÒAtoJ
ÀßÎ©: 2020Ç¯
ÂåÉ½¼Ô:
¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¿¹ Íý½Ó¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë
¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO ÉÚÅÄ ¿®Íº¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë
½êºßÃÏ: ¢©530-0017 Âçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®8ÈÖ47¹æ ºåµÞ¥°¥é¥ó¥É¥Ó¥ë26³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ: ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊ¶Áè²ò·è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
´ë¶ÈÍýÇ°: "Access to Justice" - Ë¡¤Î°Â¿´¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¡£
Ç§¾Ú: Ë¡Ì³Âç¿ÃÇ§¾Ú ºÛÈ½³°Ê¶Áè²ò·è»ö¶È¼Ô¡ÊÇ§¾ÚÈÖ¹æ176¡Ë
URL: https://service.1nego.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒAtoJ ¹ÊóÃ´Åö Email: marketing@atoj.jp
¼õÉÕ»þ´Ö: Ê¿Æü9:00～18:00