Shopify¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÇÛÁ÷Àè¥Ð¥ê¥Çー¥·¥ç¥ó¡×Á´¥¹¥È¥¢¥×¥é¥ó¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È½»½ê¸¡¾Úµ¡Ç½¤ò¥ê¥êー¥¹
macaronwork¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢Shopify¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÇÛÁ÷Àè¥Ð¥ê¥Çー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¿·µ¡Ç½¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È½»½ê¸¡¾Ú¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇShopify Plus ¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È²èÌÌ¤Ç¤ÎÇÛÁ÷Àè½»½ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î¥¹¥È¥¢¥×¥é¥ó¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
Shopify¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÇÛÁ÷Àè¥Ð¥ê¥Çー¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÇÛÁ÷Àè½»½ê¤ò³ÎÇ§¡¢½¤Àµ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¹ØÆþ¸å¡Ê¥µ¥ó¥¥åー¥Úー¥¸¡Ë²èÌÌ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÆ°ºî¤¹¤ë½»½ê¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È²èÌÌ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇShopify Plus¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¹ØÆþ¸å¥Ð¥ê¥Çー¥·¥ç¥ó¤ä¼«Æ°ÊäÀµµ¡Ç½¤Î¤ß¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢½¤Àµ¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¿·µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î¥¹¥È¥¢¥×¥é¥ó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È²èÌÌ¤Ç¤Î½»½êÆþÎÏÃæ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í¹ÊØÈÖ¹æ¥Çー¥¿¤È¤ÎÉÔ°ìÃ×¤äÈÖÃÏÏ³¤ì¤Ê¤É¤Î¸í¤ê¤Î¤Û¤«¡¢ºÇÂçÊ¸»ú¿ô¡¢Ê¸»ú¼ï¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ëÀ©Ìó¤ò¹ØÆþÁ°¤Ë³Î¼Â¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¡¢¼õÃíÏ¢·È»þ¤Î¥¨¥éー¤äÇÛÁ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ µ¡Ç½³µÍ×
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È²èÌÌ¤Ç¤ÎÇÛÁ÷Àè½»½ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹ñÆâ¡¢³¤³°¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/103076/table/12_1_8d966fc0793b1226d5951597fdffad61.jpg?v=202602160151 ]
³¤³°
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/103076/table/12_2_334d2175e11ac91e82055883761c1175.jpg?v=202602160151 ]
¢£ ÆÃÄ¹- Á´¥¹¥È¥¢¥×¥é¥ó¤ËÂÐ±þShopify Plus ¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á´¥¹¥È¥¢¥×¥é¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¥¢¥×¥ê¤ÎÀÁµá¥×¥é¥ó¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ½»½ê¸þ¤±¤Ë¤Ï´ûÂ¸¤ÎÀÁµá¥×¥é¥ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢³¤³°½»½ê¤Ï´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
- ¥¹¥àー¥º¤Ê¹ØÆþÂÎ¸³¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×
ËÜµ¡Ç½¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÃæ¤Î¹ØÆþÂÎ¸³¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÍ¹ÊØÈÖ¹æ¥Çー¥¿¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò»Ô¶èÄ®Â¼¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È²èÌÌ¤ÇÆþÎÏ¥¨¥éー¤¬½Ð¤ë¤È¡¢»ÅÍÍ¾å¤ªµÒÍÍ¤Ï¥¨¥éー¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÄ®°èÉôÊ¬¤ÏÀµ¤·¤¤¥Çー¥¿¤ÈÆþÎÏ¤ÎÉ½µ¤æ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Àµ³Î¤ÊÉ½µ¤òÉ¬¿Ü¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¹ØÆþ¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë´°Î»¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÉÔÊØ¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤ê¡¢¥«¥´Íî¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡§¥ö/¥±Åù¤ÎÉ½µ¤æ¤ì¡¢Âç»ú/»ú¡¢¿ô»úÉ½µ¡¢µþÅÔ¤ÎÄÌ¤êÌ¾¡¢´Á»ú¤Î¸í¤êÅù¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢´û¤ËÄó¶¡Ãæ¤Î¥µ¥ó¥¥åー¥Úー¥¸¤Ç¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¼«Æ°ÊäÀµµ¡Ç½¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£ÇÛÁ÷Àè¤Î¼çÍ×¤Ê¸í¤ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÃæ¤Ë³Î¼Â¤Ë½¤Àµ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹ØÆþ¸å¤ËºÙÉô¤ò³ÎÇ§¡¢¤«¤ÄÉ½µ¤æ¤ì¤Ï¼«Æ°¤Ç½¤Àµ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ØÆþ¥Õ¥íーÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢¹ØÆþÂÎ¸³¤òÂ»¤Í¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½»½ê¤ÎÀµ³ÎÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ÀßÄê¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½
ÀßÄê²èÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×ÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀßÄê¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê°ì³ç¤ÇÀßÄê¤ò¹Ô¤¨¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Æ¥¹¥ÈÍÑ¤Î½»½ê¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ÆÆ°ºî³ÎÇ§¤¬¹Ô¤¨¤ë¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÞÏÀ¡¢³Æ¹àÌÜ¤ÎÀßÄêÃÍ¤ò¾ÜºÙ¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑÃæ¤ÎÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹»ÅÍÍ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯ÆâÍÆ¤ò½ÀÆð¤ËÀ©¸æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¢¥×¥êÁ´ÂÎ¤Î¤´ÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ËÜµ¡Ç½¤Ï´ûÂ¸¤Î¥µ¥ó¥¥åー¥Úー¥¸¥Ð¥ê¥Çー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¡¢¼«Æ°ÊäÀµµ¡Ç½¤ÈÊ»ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÜµ¡Ç½¤Ë¤è¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È²èÌÌ¤Î½»½ê¥¨¥éー¤Ï¹ØÆþ¼ÔÍÍ¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë»ÅÍÍ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢
²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¹ØÆþ¥Õ¥íーÁ´ÂÎ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È²èÌÌ
- - ËÜµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¸í¸¡ÃÎ¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢³Î¼Â¤Ë½¤Àµ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¹àÌÜ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹
- - - Í¹ÊØÈÖ¹æ¥Çー¥¿¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ô¶èÄ®Â¼¤Þ¤Ç¤ÎÀ°¹çÀ
- - - ÌÀ¤é¤«¤ÊÈÖÃÏÏ³¤ì
- - - ºÇÂçÊ¸»ú¿ô¡¢Ê¸»ú¼ï¡ÊJISÂè°ì¡¢ÂèÆó¿å½à¤Ê¤É¡Ë¤ÎÇÛÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ©Ìó
- ¥µ¥ó¥¥åー¥Úー¥¸²èÌÌ
- - Äó°Æ¤ò´Þ¤à¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
- - - Í¹ÊØÈÖ¹æ¥Çー¥¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ®°è¤Þ¤Ç¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯
- - - ·úÊªÌ¾¡¢Éô²°ÈÖ¹æ¤ò´Þ¤à¤¬ÈÖÃÏ¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯
- - - ±Ñ¸ìÉ½µ¤Ê¤É
- ¼«Æ°ÊäÀµµ¡Ç½
- - Äê·¿Åª¤Ê¸í¤ê¤ò¥¢¥×¥ê¤¬ÆâÉôÅª¤Ë½¤Àµ¤·¤Þ¤¹
- - - É½µ¤æ¤ì¤ä¡¢°ìÉô½»½ê¤Î½ÅÊ£¤Ê¤É¤ÎÌÀ¤é¤«¤Ê¸í¤ê
- - - ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Î·Á¼°¤ÎÊÑ´¹
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯- ¥Ø¥ë¥×¥»¥ó¥¿ー¡§¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È½»½ê¸¡¾Úµ¡Ç½(https://docs.channel.io/macaronwork/ja/articles/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E5%85%A5%E5%8A%9B%E5%88%B6%E9%99%90%E6%A9%9F%E8%83%BD-3f87b098)
- ¥¢¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë(https://apps.shopify.com/japan-address-validation?locale=ja)
¢£ ¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÇÛÁ÷Àè¥Ð¥ê¥Çー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Þー¥ÈÇÛÁ÷Àè¥Ð¥ê¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÇÛÁ÷Àè½»½ê¤ÎÆþÎÏÏ³¤ì¤ä¸í¤ê¤ò¸¡½Ð¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë½¤Àµ¤¤¤¿¤À¤¯Shopify¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È»þ¤äÃíÊ¸´°Î»¸å¤ËÇÛÁ÷Àè½»½ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë½»½ê¤ÎºÆ³ÎÇ§¤È½¤Àµ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥¢ÍÍ¤ÎÆü¡¹¤Î½»½ê³ÎÇ§¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢ÇÛÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¨¥éー¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¥¢¥×¥ê¤Ï¹ØÆþ¼ÔÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÆþÎÏ¤«¤éÀµ³Î¤Ê½»½ê¤ò¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¢¥×¥ê¤¬Äó°Æ¤·¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç½¤Àµ¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ºÙ¤«¤ÊÉ½µ¤æ¤ì¤Î¼«Æ°½¤Àµ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×- ²ñ¼ÒÌ¾ : macaronwork¹çÆ±²ñ¼Ò
- URL : https://macaronwork.com/
- ÂåÉ½¼Ô : ÂçÅçÍ³¼ù
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§£Å£Ã¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¢±¿±Ä
- ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§support@macaronwork.com