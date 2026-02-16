2·î¥ê¥êー¥¹¤Î¿·µ¡Ç½¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥·ー¥È¡×¤òÂÎ¸³¡ª ¸ú²ÌÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤â¤´¾Ò²ð
£Ó£ë£ù³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸À¸ÅÌ1¿Í1Âæ¤Î³Ø½¬³èÆ°Ã¼Ëö»Ù±çWeb¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSKYMENU Cloud¡×¤Î´ðËÜÅª¤Ê»È¤¤Êý¤ä¶µ²Ê»ØÆ³¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¤Ë¤ª¤±¤ë³èÍÑÎã¤Î¤´¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢Ëè·î¥Æー¥Þ¤òÀß¤±¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢27Æü¥ê¥êー¥¹¤Î¿·µ¡Ç½¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥·ー¥È¡×¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥·ー¥È¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¤òÊ¬Îà¡¦À°Íý¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¡£¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥ëー¥×¤Ç³èÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖSKYMENU Class¡×¤È¡ÖSKYMENU Cloud¡×¤Îµ¡Ç½¤ä³èÍÑ¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤â³«ºÅ¡£³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´¼ÁÌä¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SKYMENU Cloud ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー ¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸
https://www.skymenu.net/event/online/
¢£ÂÐ¾Ý
³Ø¹»¤Î¶µ°÷¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ª¤è¤Ó¼«¼£ÂÎ¤Î¿¦°÷
¢£ÂÎ¸³·¿¥»¥ß¥Êー ～¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÂÎ´¶～
¼ÂºÝ¤Î¼ø¶È¤òÁÛÄê¤·¤¿³èÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖSKYMENU Cloud¡×¤ÎÁàºî¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£ÁàºîÊýË¡¤ä³èÍÑ¾ìÌÌ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¡ÖSKYMENU Cloud¡×¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅÆü
2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë16:00～16:45
SKYMENU Class¤ÈSKYMENU Cloud¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¡ª
SKYMENU Class¤ÈSKYMENU Cloud¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¡Ç½¤ä³èÍÑ¾ìÌÌ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦SKYMENU Class¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢SKYMENU Cloud¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ»È¤¦
¡¦SKYMENU Cloud¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ»È¤¦
2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë16:00～16:45
¿·µ¡Ç½¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥·ー¥È¡×¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª
¥Þ¥¤¥ó¥É¥·ー¥È¡ÊÈ¯É½¥Îー¥È¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü¡¦È¯ÁÛ¤ò¹¤²¤ëÊýË¡¤ä¡¢¹Í¤¨¤òÊ¬Îà¡¦À°Íý¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥ëー¥×¤Ç¶¦Æ±ÊÔ½¸¤¹¤ëÊýË¡¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¿·µ¡Ç½¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤
¡¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü¡¦È¯ÁÛ¤ò¹¤²¤ëÊýË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤òÊ¬Îà¡¦À°Íý¤¹¤ëÊýË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¢¨ÇÛ¿®»þ´Ö¤Ï45Ê¬ÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÂÎ¸³·¿¥»¥ß¥Êー¡×¤ÎÄê°÷¤Ï³Æ²ó40Ì¾¤Ç¤¹¡£Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»þ´Ö¡¢ÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß
¢£³Ø½¬³èÆ°Ã¼Ëö»Ù±çWeb¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSKYMENU Cloud¡×¤Î³µÍ×
»ùÆ¸À¸ÅÌ1¿Í1Âæ¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤Î³Ø½¬³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ø¶È³°¤Î³èÆ°¤ä²ÈÄí¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤â¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖSKYMENU Cloud¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÂÁ©»öÎã¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SKYMENU Cloud ¼ÂÁ©»öÎã¥Úー¥¸
https://www.skymenu.net/case/
