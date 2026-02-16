¡ÚInsta360 ¡ß Antigravity¡ÛCP+2026¤Ë¤Æ¶¦Æ±½ÐÅ¸¡ª
Insta360 Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼Insta360¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖCP+2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢Insta360¤È¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤¬¶¦Æ±¤Ç¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥È¤·¤¿¥É¥íー¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAntigravity¡×¤È¤Î¶¦Æ±Å¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¡¢360ÅÙÁ´·Ê¥«¥á¥é¡ß¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ë¡¢ÃÏ¾å¤«¤é¶õÃæ¤Þ¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
Insta360¡§AI¤È¥¤¥áー¥¸¥ó¥°µ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¡¢Ã¯¤â¤¬¡ÖµÏ¿¡×¤ò¡ÖºîÉÊ¡×¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ø
Insta360¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅý¹ç¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËµÏ¿¤·¶¦Í¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖInsta360 X5(https://www.insta360.com/jp/product/insta360-x5)¡×¤ÏÁ´·Ê¥«¥á¥é¤Î¼åÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿°Å½ê»£±Æ¤ò²þÁ±¤·¡¢AIÊÔ½¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£»¨¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤ò¿·¤·¤¯ÄêµÁ¤¹¤ë¡ÖAce Pro 2(https://www.insta360.com/jp/product/insta360-ace-pro2)¡×¡¢¥¹¥È¥êー¥È»£±Æ¤Îµ¡Æ°À¤ò¹â¤á¤ë¥°¥ê¥Ã¥×¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡ØµÏ¿¡Ù¤«¤éÊªÍýÅª¤Ê¡Ø»×¤¤½Ð¡Ù¤Ë¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¡£
·ÚÎÌ¥«¥á¥é¡ÖGO Ultra(https://www.insta360.com/jp/product/insta360-go-ultra)¡×¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ëÅÀ¤òÁ¯¤ä¤«¤ÊºîÉÊ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
SNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§Insta360 X5¤ò¥²¥Ã¥È¡ª
¥Öー¥¹¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢ºÇ¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¤ª³Ú¤·¤ß¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
ÆâÍÆ¡§ Insta360¥Öー¥¹¤äÅ¸¼¨À½ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ò¡¢»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆSNS¤ØÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¥«¥á¥é¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë¤´»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§ ¡ôInsta360CP+¾ÞÉÊ¡§ ÃêÁª¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ØInsta360 X5¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤¼¤Ò¥Öー¥¹¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÇ¿·¤Î¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥êー¡Û
Ace Pro 2 ¥Õ¥©¥È¥¦¥©ー¥ë:¥Öー¥¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï¡¢Insta360¤È¥æー¥¶ー¤¬¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥©¥ÈÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨ÆâÍÆ¡§ 2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿Å¸¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ºîÉÊ·²¤òºÆÅ¸¼¨¡£Insta360 Ace Pro 2¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¥æー¥¶ー»ëÅÀ¤Î¡ÖºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¡×¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¡§ Ace Pro 2¤¬¹¤²¤ëÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²èÌÌ¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎåÌÌ©¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Á´¶¤Ç¤´ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Antigravity¡§¡Ö¿Í¡¹¤¬¤è¤ê¼«Á³¤Ë¡¢À¸³è¤òµÏ¿¤·¡¢¶¦Í¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¡¢ÃÏ¾å¤«¤é¶õ¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¯
ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò»Ä¤¹¸¶ÅÀ¤Ï¡Ö»£¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é360ÅÙÁ´·Ê¥«¥á¥é¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ë360ÅÙÁ´·Ê¥É¥íー¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ÇÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤äÈþ¤·¤¤À¤³¦¤òµÏ¿¡¦¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦½é¤Î8K360ÅÙÁ´·Ê¥É¥íー¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Antigravity(https://www.antigravity.tech/jp/drone/antigravity-a1?utm_souce=insta360-official-website&utm_medium=homepage&utm_campaign=navbar)¤Ï¡¢¡ÖÈô¹ÔÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä°ÊÍè¡¢Antigravity A1(https://www.antigravity.tech/jp/drone/antigravity-a1/buy)¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A1¤ÏÄ¾´¶¤Ë´ó¤êÅº¤¦°ìÈÌ¸þ¤±¥É¥íー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥ì¥ó¥º¤È¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Ë¤è¤ë¡ÈÂÎ´¶Áàºî¡É¤ò¼Â¸½¡£¼ê¤¬¼¨¤¹Êý¸þ¤¬»ëÀþ¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ê£»¨¤Ê¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥´ー¥°¥ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä»¤Î¤è¤¦¤Ë¶õ¤òÈô¤Ö´¶³Ð¤Ç¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¡¦À¤³¦Á´ÂÎ¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¡¢¥É¥íー¥ó¤Ï¡Ö»£±Æ°¦¹¥²È¤Î¥Äー¥ë¡×¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£Antigravity A1¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥É¥íー¥ó¤ò¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¡¢»£±Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÈô¹Ô¤½¤Î¤â¤Î¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¡¢¶õ¤«¤éÉ÷·Ê¤òÃµ¤¹´î¤Ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
Antigravity¤Ïº£²ó¤¬CP+½é½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤È²ñ¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Âµ¡ÂÎ¸³¥³ー¥Êー¡Û
¡Ö¼Âµ¡¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÂÎ¸³¥¹¥Úー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´Íè¾ì¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢360ÅÙÁ´·Ê¥É¥íー¥ó¡ÖAntigravity A1¡×¤ò¼ÂºÝ¤ËÁà½Ä¤·¡¢¤½¤ÎÁàºîÀ¤ò°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Ç³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÍÑ´Ä¶¤Ç¤ÎÈô¹ÔÀÇ½¤ä»£±ÆÂÎ¸³¤âÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Insta360 & Antigravity¡§¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
- MIYASNAP (https://www.instagram.com/miya.snap00/)
¥Æー¥Þ¡§¥¤¥ó¥¹¥¿±¿ÍÑ¡Ã¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿¤Ð¤·Êý
»þ´Ö¡§2·î27Æü 11:00~12:00
- Drone Channel / Æ£ËÜ¤Ò¤í¤ (https://www.youtube.com/@HirokiFujimoto/videos)
¥Æー¥Þ¡§¶õ´Ö¤ò´Ý¤´¤ÈµÏ¿¤¹¤ë"Antigravity A1¤Î²ÄÇ½À"
»þ´Ö¡§2·î27Æü 15:00~16:00
- ¤â¤í¤ó¤Î¤ó ¡¡(https://www.youtube.com/@moron_non/videos)¡¡¥Æー¥Þ¡§ Vlog¤äÆ°²è¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¤³¤ì¡ª¡¡¡¡»þ´Ö¡§2·î28Æü 10:20～11:10
- kiona(https://www.instagram.com/kiona_produce/)&natsuka(https://www.instagram.com/natsukagraph/)&kenta (https://www.instagram.com/knt__films/)¥Æー¥Þ¡§360¡ë¥É¥íー¥ó Antigravity A1¤¬ÊÑ¤¨¤ë¶õ»£¤ÎÌ¤Íè»þ´Ö¡§2·î28Æü 15:15~16:15
- ¹âß·¤±ー¤¹¤±(https://www.youtube.com/@KeisukeTakasawa/videos) ¥Æー¥Þ¡§ ¡Ö¿Í¤È°ã¤Ã¤¿¥¯¥»¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤ò»£¤ë¡ªInsta360 X5 & Insta360 Go Ultra ³èÍÑ½Ñ¡× »þ´Ö¡§ 3·î1Æü 11:00～12:00¡¡14:00～15:00
- masaya_88 (https://www.instagram.com/masaya_88/)¥Æー¥Þ¡§¿Æ»Ò¤Ç¶õ¤òÈô¤Ó¡¢¼«Í³¤Ë»£¤ë"360¥É¥íー¥ó¤¬¹¤²¤ë²ÈÂ²ÂÎ¸³»þ´Ö¡§3·î1Æü 15:15~16:15
¡ÚCP¡Ü2026¸ø¼°¾ðÊó¡Û
CP+¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥«¥á¥é¡¦¼Ì¿¿±ÇÁüµ¡´ï¥·¥çー¤Ç¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¯¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬½¸¤¦¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¡£
CP+2026¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖMake your world pop. ¤â¤Ã¤È¡¢À¹¤ì¤ë¡£ËèÆü¤â¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤â¡£¡×¡£
º£²ó¤â³Æ¼Ò¤Î¿·À½ÉÊÅ¸¼¨¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¼Ì¿¿Å¸¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ZINEÈÎÇä²ñ¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Î´ë²è¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
- ²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ) 12:00～18:00¡¢2·î27Æü(¶â)～3·î1Æü(Æü) 10:00～18:00
¢¨2·î26Æü10:00～12:00¤Ï¥×¥ì¥¹¡¦VIP¾·ÂÔ¼ÔÆþ¾ì»þ´Ö¡¢3·î1Æü¤Î¤ß17:00¤Þ¤Ç
- ²ñ¾ì¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ(¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤1-1-1)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://www.pacifico.co.jp/access(https://www.pacifico.co.jp/access)
- Insta360 ¡ß Antigravity¥Öー¥¹ÈÖ¹æ:64CP
- +2026¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§ https://www.cpplus.jp/(https://www.cpplus.jp/)
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ï¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²¼µ¤è¤ê¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.cpplus.jp/regist/(https://www.cpplus.jp/regist/)