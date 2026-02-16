ÁÏ´©50¼þÇ¯¡õ200¹æµÇ°¡ª¥Ô¥å¥¢¥ªー¥Ç¥£¥ªÀìÌç»ï¡Öµ¨´©¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×ºÇ¿·¹æ¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)È¯Çä
¹â²»¼ÁºÆÀ¸¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Ô¥å¥¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ÎÀìÌç»ï¡Öµ¨´©¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×200¹æ¤ÎÉ½»æ
³ô¼°²ñ¼Ò²»¸µ½ÐÈÇ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§É÷´ÖÍº²ð¡Ë¤Ï¡¢¹â²»¼ÁºÆÀ¸¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Ô¥å¥¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ÎÀìÌç»ï¡Öµ¨´©¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¤ÎºÇ¿· 200¹æ¤ò¡¢2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯ÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ÀáÌÜ¤Î200¹æµÇ°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢º£Ç¯ÁÏ¶È80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÊÆ¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ôー¥«ー¥Ö¥é¥ó¥ÉJBL¤¬¸Ø¤ë¡¢ÅÁÅý¤Î¡È¥Ö¥ëー¥Ð¥Ã¥Õ¥ë¡È¤òÍÊ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥â¥Ë¥¿ー¤Î¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡Ö4369¡×¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¨´©¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¤Ï1976Ç¯ÁÏ´©¡¢º£Ç¯2026Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¡¦¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥³¥ó¥Ô¥ìー¥·¥ç¥óCD¤È¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç¤Þ¤ë¤´¤ÈÆÉ¤á¤ë¡Öµ¨´©¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¡ÈÁÏ´©¹æ¡È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
50Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Õ¥¡¥ó¤Î¤´»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Öµ¨´©¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¡£¿·¤¿¤Ê¥Ò¥¹¥È¥êー¤ò¤Ä¤¯¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤200¹æ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡Öµ¨´©¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×»ï¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÇ°´ë²è¤ò»ïÌÌ¤Ë¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¨´©¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×»ï¡¢ÁÏ´©¹æ¤«¤é200¹æ¤Þ¤Ç¤ÎÁ´É½»æ
◼︎ÆÃÊÌÉÕÏ¿1.¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¡¦¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥³¥ó¥Ô¥ìー¥·¥ç¥óCD¡×
¡Öµ¨´©¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×200¹æ¤ÎÆÃÊÌÉÕÏ¿Âè°ìÃÆ¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¡¦¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥³¥ó¥Ô¥ìー¥·¥ç¥óCD¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¡¦¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ¤Î¼«¼ç¥ìー¥Ù¥ë¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¹â²»¼ÁÏ¿²»¤Ë¤è¤ë²»¸»À©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌÉÕÏ¿CD¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¡¦¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¸½ºß¤Î¼óÀÊ»Ø´ø¼Ô¡¦·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥¥ê¥ë¡¦¥Ú¥È¥ì¥ó¥³»Ø´ø¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¶Ê¤«¤é¡¢ËÜ»ï¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ªÉ¾ÏÀ²È¤Î»³Ç·ÆâÀµ»á¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¨´©¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×200¹æ¤ÎÆÃÊÌÉÕÏ¿Âè°ìÃÆ¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¡¦¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥³¥ó¥Ô¥ìー¥·¥ç¥óCD
¼ýÏ¿¶Ê
- ¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥ー¡§¸ò¶Á¶ÊÂè6ÈÖ¤è¤ê Âè3³Ú¾Ï 08:46
- ¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¡§¸ò¶Á¶ÊÂè7ÈÖ¤è¤ê Âè2³Ú¾Ï 07:41
- ¥·¥ç¥¹¥¿¥³ー¥ô¥£¥Á¡§¸ò¶Á¶ÊÂè9ÈÖ¤è¤ê Âè1³Ú¾Ï 05:10
- ¥Ö¥éー¥à¥¹¡§¸ò¶Á¶ÊÂè1ÈÖ¤è¤ê Âè3³Ú¾Ï 04:26
- ¥·¥§ー¥ó¥Ù¥ë¥¯¡§¥ª¥é¥È¥ê¥ª¡Ø¥ä¥³¥Ö¤ÎÄô»Ò¡Ù¤è¤ê Âç¸ò¶Á´ÖÁÕ¶Ê 06:21
¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ¡Ê±éÁÕ¡Ë
¥¥ê¥ë¡¦¥Ú¥È¥ì¥ó¥³¡Ê»Ø´ø¡Ë
¡ÊÁ´¤Æ¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¤Ç¤Î¥é¥¤¥ôÏ¿²»¡Ë
◼︎ÆÃÊÌÉÕÏ¿CD²òÀâ
ºÇÀèÃ¼¤ò¤æ¤¯Ì¾Ìç¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¦¥ìー¥Ù¥ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¡¦¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ËÇ÷¤ë¡¡by »³Ç·ÆâÀµ
ËÜ»ï¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌÉÕÏ¿¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¡¦¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥³¥ó¥Ô¥ìー¥·¥ç¥óCD¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³Ç·ÆâÀµ»á¤¬²òÀâ¤¹¤ëÆÃÊÌµ»ö¤òÅ¸³«¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¡¦¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥©¥¤¥¹¥Æ¥ë»á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡¢»³Ç·ÆâÀµ»á¤Ë¤è¤ë¥áー¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÉÕÏ¿CD¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎ÆÃÊÌÉÕÏ¿2.¡Öµ¨´©¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×ÁÏ´©¹æ Éü¹ïÅÅ»ÒÈÇ
¡Öµ¨´©¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×1976Ç¯È¯Çä¤ÎÁÏ´©¹æ¡Ê¼ÂÊª¡Ë
1976Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¡Öµ¨´©¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¤ÎÁÏ´©¹æ¡Ê¾å¼Ì¿¿¡Ë¤ò¡¢Á´¥Úー¥¸ÅÅ»Ò²½¡£¡Öµ¨´©¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×200¹æËÜ»ï¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¹ç¸ÀÍÕ¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢PC¤Ç±ÜÍ÷²ÄÇ½¡£1976Ç¯¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ÎÀ¤³¦¤Ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼︎ÆÃÊÌÅ¤ÃÌ ¡È¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡ÉËÜ»ï¤ÎÁÏ´©Á°Ìë¤ÈÅö»þ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª»ö¾ð
¡Öµ¨´©¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¤ÎÁÏ´©»þ¤«¤é³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢É¾ÏÀ²È¤ÎÀÐÅÄÁ±Ç·»á¤ÈÊ¡ÅÄ²í¸÷»á¡¢½é´ü¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿´ä½ÐÏÂÈþ»á¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÊÔ½¸Ä¹¤Î°Ëº´»³¾¡Â§¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÅ¤ÃÌ¡£ËÜ»ï¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ä¡¢Åö»þ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª»ö¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
◼︎ÆÃ½¸¡¡¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ËÜ»ï¤¬Äó¾§¤¹¤ë¿·»þÂå¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥×¥é¥ó
200¹æ¤òµ¡¤Ë¡¢¡Öµ¨´©¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¤òÄó¾§¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»ï¤Ç³èÌöÃæ¤Î¿Íµ¤É¾ÏÀ²È7Ì¾¤¬¡¢ºòº£¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢3¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥×¥é¥ó¤ò¡È×ÖÅÙÌµ¤·¡É¤Ë¹½ÃÛ¡£¼ÂºÝ¤Î²»¼Á¤ä¾Íè¤Î³ÈÄ¥À¤â´Þ¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¹É®¡§»³Ç·Æâ Àµ¡¢°æ¾åÀé³Ù¡¢ÀÐ¸¶ ½Ó¡¢³ÑÅÄ°êÍº¡¢À¸·Á»°Ïº¡¢ÅÚÊýµ×ÌÀ¡¢¾®¸¶Í³É×¡Ë
3¤Ä¤Î¥Æー¥Þ
1.¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¡¦¥·¥¹¥Æ¥à
¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¾®·¿¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¥¹¥Ôー¥«ー¤ä¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×Åù¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤ÇºÇ¹â¤Î²»¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥×¥é¥ó¤òÄó¾§¤·¤Þ¤¹¡£
2.¥Ù¥¹¥È¥Ð¥ê¥åー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à
¸½ºß»Ô¾ì¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤È¤â¤Ë¥Ú¥¢10Ëü±ß°ÊÆâ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Ôー¥«ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤ò¼´¤Ë¡¢¤¤¤ÞÏÃÂê¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÂÐ±þ¥×¥ê¥á¥¤¥ó¥¢¥ó¥×Åù¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥×¥é¥ó¤òÄó¾§¤·¤Þ¤¹¡£ºÆÀ¸¼êÃÊ¤Ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ê¥í¥°ºÆÀ¸¤äCDºÆÀ¸¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.¥Ñ¥ïー¥É¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤é»Ï¤á¤ë¥×¥é¥ó
¥¢¥ó¥×¤òÆâÂ¢¤·¤¿¡È¥Ñ¥ïー¥É¥¹¥Ôー¥«ー¡É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥×¥ìー¥äー¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥Î¥¤¥³¥é¥¤¥¶ーÆâÂ¢¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥×¥ìー¥äー¤ÈÄ¾·ë¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤â²Ã¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î¥Ñ¥ïー¥É¥¹¥Ôー¥«ー¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥°¥ìー¥É¤Ê¥×¥é¥ó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎´¬Æ¬´ë²è¡¡BEST Hi-Fi Components¡¡º£µ¨¤ÎÃíÌÜµ¡Ãµºº
ESOTERIC¡¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯DAC¥×¥ê¥¢¥ó¥×¡ÖN-05XE¡× ³ÑÅÄ°êÍº
TAD¡¿¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTAD-E1AX¡× ³ÑÅÄ°êÍº
REVIVAL AUDIO¡¿¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖATALANTE 7 Evo¡× ´ä½ÐÏÂÈþ
AIRPULSE¡¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¹¥Ôー¥«ー¡ÖA60¡× ÀÐ¸¶ ½Ó
DALI¡¿¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSONIK Series¡× °æ¾åÀé³Ù
EPOS¡¿¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖES-28N¡× ¾®¸¶Í³É×
ESOTERIC¡¿¥¹¥Æ¥ì¥ª¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×¡ÖS-05XE¡× ³ÑÅÄ°êÍº
Harbeth¡¿¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHL-P3ESR XD2¡× °æ¾åÀé³Ù
Volumio¡¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥×¥ìー¥äー¡ÖPrimo Plus¡× À¸·Á»°Ïº
Wattson Audio¡¿¥¹¥È¥êー¥ÞーÀìÍÑÅÅ¸»¡ÖMadison Power S¡× »³Ç·Æâ Àµ
ortofon¡¿¥Èー¥ó¥¢ー¥à¡ÖAS-212R Black edition¡× »³Ç·Æâ Àµ
EARMEN¡¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥¢¥ó¥×¡ÖCH-AMP Signature¡× ¡ÖL-AMP MK2¡× ´ä°æ ¶¬
EVERSOLO¡¿¥¹¥È¥êー¥Þー¡ÖT8¡×¡õDAC¡ÖDAC-Z10¡× »³Ç·Æâ Àµ
◼︎ÃíÌÜ¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¾Ò²ð
ACCUPHASE¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥ô¥©¥¤¥·¥ó¥°¡¦¥¤¥³¥é¥¤¥¶ー¡ÖDG-78¡×
ACCUPHASE¡¿DA¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¡ÖDC-500¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯ÅÐ¾ì
aurender¡¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥×¥ìー¥äー¤ÎÀïÎ¬¥â¥Ç¥ë¡ÖA1000¡× ³ÑÅÄ°êÍº¡¢¾®¸¶Í³É×
ACCUPHASE¡¿¥×¥ê¥¢¥ó¥×¡ÖC-3900S¤ÎÌ¥ÎÏ¡× ÀÐ¸¶ ½Ó
B&W¡¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É 700 S3¥·¥êー¥º¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤òÃµ¤ë ÅÚÊýµ×ÌÀ
◼︎Æ³Æþµ
¾®¸¶Í³É×¤ÎGENELEC¡Ö8381A¡×Æ³Æþµ ¾®¸¶Í³É×
¥Ú¥ë¥½¥Ê¤ò°¦¤¹¤ëÉ¾ÏÀ²È¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å ÎëÌÚ Íµ¡¦ÅÚÊýµ×ÌÀ
◼︎Ë¬Ìäµ
ÅÚÊýµ×ÌÀ¤¬¹Ô¤¯¡ª KEF Music Gallery Tokyo ÅÚÊýµ×ÌÀ
◼︎½ÅÅÀ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¸¦µæ¡¡¥ªー¥Ç¥£¥ª¥°¥ìー¥ÉLAN¥±ー¥Ö¥ë¤ÎÀ¤³¦
◼︎ÅÚÊý¥é¥Üー¼ÂÁ©! ºÇÀèÃ¼!! £¶. ÆÃÊÌÊÔ
¡¡Ê¡ÅÄ²í¸÷»á¤ÈÄ°¤¯¡ª LAN¥±ー¥Ö¥ë¤Î°ã¤¤¤ÏºÆÀ¸²»¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡ÊÅÚÊýµ×ÌÀ¡Ë
◼︎LAN¥±ー¥Ö¥ë21¥â¥Ç¥ë°ìÀÆÈæ³Ó¡ÊÀ¸·Á»°Ïº¡Ë
◼︎¥ªー¥Ç¥£¥ª¥°¥ìー¥ÉLAN¥±ー¥Ö¥ë¤ÎÀ¤³¦¡¦ÆÃÊÌÊÔ
¡¦AIM¡¿¼î¶Ì¤ÎLAN¥±ー¥Ö¥ë¡¢£µ¥â¥Ç¥ë¤ò°ìÀÆÈæ³Ó¡Ê¾®¸¶Í³É×¡Ë
¡¦TIGLON¡¿¿·À¤ÂåLAN¥±ー¥Ö¥ë£²¥â¥Ç¥ë¤¬°ìµó¤ËÅÐ¾ì¡ÊÃº»³¥¢¥¥é¡Ë
¡¦aurender¡¿½é¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ï¥Ö¡ÖNH10¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ê¾®¸¶Í³É×¡Ë
¡¦EDISCREATION¡¿ºÇ¿·¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ï¥Ö¡ÖNET SILENT JPSM & NET SILNET JPEM¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ÊÅÚÊýµ×ÌÀ¡Ë
¡¦SilentPower¡¿LAN¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡ÖOMNI LAN¡×¡Ö LAN iPurifier Pro¡×¡Ö LAN iSilencer¡×¡ÊÀ¸·Á»°Ïº¡Ë
◼︎BEST Hi-Fi ACCESSORY¡¡º£µ¨¤ÎÃíÌÜ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡õ¥±ー¥Ö¥ë
Bassocontinuo¡¿¥¤¥ó¥·¥å¥ìー¥¿ー¡ÖULTRA FEET¡×¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°¥×¥ìー¥äーÀìÍÑ¤ÎLEVEL8¤¬È¯Çä
Crystal Cable¡¿¥±ー¥Ö¥ë¡¦¥·¥êー¥º¡ÖInfinite Dream¡× ±àÅÄÍÎÀ¤
JORMA DESIGN¡¿¥±ー¥Ö¥ë¡¦¥·¥êー¥º¡ÖJORMA PARAGON¡× °æ¾åÀé³Ù
WIREWORLD¡¿ÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¡ÖSeries10¡× °æ¾åÀé³Ù
KOJO TECHNOLOGY¡¿ÅÅ¸»¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÖJoker8+VPs¡× À¸·Á»°Ïº
¥±ー¥Ö¥ë¹©Ë¼TSUKASA¡¿XLR¥¤¥ó¥¿ー¥³¥Í¥¯¥È¥±ー¥Ö¥ë¡ÖRioGrande XLR¡× ÎÓ Àµµ·
Argento Audio¡¿¥±ー¥Ö¥ë¡¦¥·¥êー¥º¡ÖFLOW Ultima Series¡× °æ¾åÀé³Ù
ortofon¡¿¥Õ¥©¥Î¥±ー¥Ö¥ë¡ÖTSW-5050 Silver¡× ³ÑÅÄ°êÍº
◼︎º£µ¨¤ÎÃíÌÜ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¾Ò²ð
INSTIL¡Ê¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥ë¡Ë¡¿¡È·ãÊÑ¤Î¸ú²Ì¡É¥¤¥ó¥·¥å¥ìー¥¿ー¤Î¿·À±¤¬ÅÐ¾ì
TOP WING¡Ö³¤ÂÝÇÈ·ÁÉü¸µµ¡¡¦Sonic Corrector¡× À¸·Á»°Ïº
KRIPTON¡Ö10¸Ä¸ýÅÅ¸»¥Ü¥Ã¥¯¥¹PB-1050»È¤¤¤³¤Ê¤·¡× ÅÚÊýµ×ÌÀ
TOP WING¡ÖroonÆ³Æþ¡ª ¥È¥Ã¥×¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎDC¥ê¥Ë¥¢ÅÅ¸»¤Ç²»¼Á¸þ¾å¡× ÀÐ¸¶ ½Ó
¥ªー¥Ç¥£¥ª¥ê¥×¥é¥¹½¸Ãæ»îÄ°¡Ö1¸Ä¸ý»ÅÍÍ¤ÎÅÅ¸»¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥ê¥¢¥ëºÆÀ¸¡× ÎëÌÚ Íµ
AET¡Ö¹ñ»ºÆ³ÂÎ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹âÉÊ°Ì¥¢ー¥¹¥±ー¥Ö¥ë¡× ÎÓ Àµµ·
FURUTECH¡ÖNCF¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¤ÈÅÅ¸»¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡× Ãº»³¥¢¥¥é
Degritter¡Ö¥ì¥³ー¥É¥¯¥êー¥Êー¡¢Degritter MkII¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡× Ãº»³¥¢¥¥é
KaNaDe¡Ö10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥ó¥·¥å¥ìー¥¿ー¤¬ÃÂÀ¸¡× ÎÓ Àµµ·
Synergistic Research¡Ö¶¯²½ÅÅ¸»PowerCell 12SX¤Î¼ÂÎÏ¡× Ê¡ÅÄ²í¸÷
The Chord Company¡ÖÂÔË¾¤ÎÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ëVega Power Cable¡õÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×ÅÐ¾ì¡×
ASAI¡ÖÄ´²»¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢New ±¤¡ÊHIBIKI¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡× ÎÓ Àµµ·
ATLAS¡Ö¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥±ー¥Ö¥ë¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¡ÈÁªÂò»è¡É¤¬¾åÎ¦¡× °æ¾åÀé³Ù
OYAIDE¡Ö¥¹¥Ôー¥«ー¥±ー¥Ö¥ë¡¢EXPLORER V2¤òÂÀ¤µ¡õY¥é¥°ÊÌ¤ËÈæ³Ó»îÄ°¡× ´ä°æ ¶¬
¥µ¥Ö¥¼¥í½èÍý¸¦µæ½ê¡ÖËÜ»ï50¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¤¬ÃÂÀ¸¡× ÎÓ Àµµ·
»¨»ï¾ðÊó
»ïÌ¾¡§ µ¨´©¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー 200¹æ
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
²Á³Ê¡§1,800±ß (ËÜÂÎ 1,636±ß)
È½·¿¡§A4ÊÑ·Á¡ÊH285mm¡ßW210mm¡Ë
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò²»¸µ½ÐÈÇ
ÊÔ½¸Ä¹¡§°Ëº´»³¾¡Â§
¢¨Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢ÊÀ¼Ò±¿±Ä¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖPHILEWEB.SHOP¡×¤Ç¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://phileweb.shop/¡Ë
²»¸µ½ÐÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1949Ç¯ÁÏ¶È¡£¥Ô¥å¥¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ä¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¤ÎÀìÌç»ï¡¢¤ª¤è¤Ó¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤È¡¢¥¢¥ïー¥É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÊªÈÎ¤Ê¤É¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò²»¸µ½ÐÈÇ
¡üÂåÉ½¼èÄùÌò¡§É÷´ÖÍº²ð
¡ü½êºßÃÏ¡§ ¢©101-0032 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®2-14-2 ¥¤¥Èー¥Ô¥¢´äËÜÄ®ANNEX 4F
¡ü´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.ongen.co.jp
¡ã¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ä
¡üPHILE WEB(https://www.phileweb.com/) ¡§¹ñÆâºÇÂç¤ÎAV/¥ªー¥Ç¥£¥ª/¥â¥Ð¥¤¥ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È
¡Ê·î´Ö¥æ¥Ëー¥¯¥æー¥¶ー¿ô500ËüUU¡¢·î´Ö¥Úー¥¸¥Ó¥åー¿ô2,000ËüPV¡Ë
¡üPHILE WEB¥ªー¥Ç¥£¥ª(https://www.phileweb.com/audio/)¡§¿¼¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Ç·¡¤ê²¼¤²¤ë¥Ô¥å¥¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î¾ðÊó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡ü¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ーCHANNEL(https://www.phileweb.com/hometheater/) ¡§¡Ö±Ç²è´Û¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤ò³ð¤¨¤ë¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¤ÎÁí¹ç¥µ¥¤¥È
¡ü¥Ç¥¸¥«¥áCHANNEL(https://www.phileweb.com/dc/) ¡§¼Ì¿¿¡¦¥«¥á¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¾ðÊóËþºÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡üPHILE WEB¥Ó¥¸¥Í¥¹(https://www.phileweb.com/senka/) ¡§²ÈÅÅ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÌÖÍå¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡üGadget Gate(https://gadget.phileweb.com/)¡§ºÇ¿·¤Î¥Æ¥Ã¥¯/¥¬¥¸¥§¥Ã¥È´ØÏ¢¤ÎÏÃÂê¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤äÀÚ¤ê¸ý¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È
¡üLWL online(https://www.lwl-style.com/)¡§¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È
¡ã»¨»ï¥á¥Ç¥£¥¢¡ä
¡üµ¨´© ¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー(https://phileweb.shop/magazines/quarterly/aa/)¡§¹â²»¼ÁºÆÀ¸¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Ô¥å¥¢¥ªー¥Ç¥£¥ªÀìÌç»ï
¡üµ¨´© ¥¢¥Ê¥í¥°(https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-analog-/)¡§¥ì¥³ー¥ÉºÆÀ¸¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ê¤É¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤äºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®
¡ü¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥ë(https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-plus/)¡§¡Ö±Ç²è´Û¤Î¤¢¤ë²È¡×¤È¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤ÎÀìÌç»ï
¡ü¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥¬¥¤¥É¥Þ¥¬¥¸¥ó(https://phileweb.shop/magazines/extra/phgm/)¡§¥¤¥ä¥Û¥ó¡¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó°¦¹¥²È¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î±ü¿¼¤¤¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀìÌç»ï
¡üÂçÁ´¥·¥êー¥º(https://phileweb.shop/magazines/extra/category-46/)¡§¤¤¤¤²»¡¦¤¤¤¤²è¤ÎºÆÀ¸¤ËÌòÎ©¤Ä¥±ー¥Ö¥ë¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÎà¤ò°ìµó¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌ»ï
¡ã¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ä
¡ü¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥¬¥¤¥É(https://phileweb.shop/magazines/pdf/phg/)¡§ ¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¾ðÊóËþºÜ¤Î¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡£ ²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¤ÇÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ
¡üVGP¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¤ªÇã¤¤Êª¥¬¥¤¥É(https://phileweb.shop/magazines/pdf/vgp/)¡§ ¹ñÆâºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµ¡´ï¤ÎÁí¹ç¥¢¥ïー¥É¡ÖVGP¡×¤Î¼õ¾Þ·ë²Ì¤ò¸ø³«¤¹¤ë¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡£²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤ÇÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ
¡üDGP¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¤ªÇã¤¤Êª¥¬¥¤¥É(https://phileweb.shop/magazines/pdf/dgp/)¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤È¤½¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖDGP¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¥¢¥ïー¥É¡×¤Î¼õ¾Þ·ë²Ì¤ò¸ø³«¤¹¤ë¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡£²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥«¥á¥éÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¤ÇÌµÎÁÇÛÉÛ
¡ü¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥×¥ìー¥äー(https://phileweb.shop/magazines/pdf/eban2024)¡§¥¢¥Ê¥í¥°¥×¥ìー¥äー¤ÎÂ¸ºß¤È¡¢Áª¤ÓÊý¡¢Ä°¤Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡£¥ì¥³ー¥ÉÅ¹¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤ÇÌµÎÁÇÛÉÛ
¡ã¥¢¥ïー¥É¡ä
¡üVGP¥¢¥ïー¥É(http://vgp.phileweb.com)¡§¹ñÆâºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµ¡´ï¤ÎÁí¹ç¥¢¥ïー¥É¡£²Æ¤ÈÅß¤Ë³«ºÅ
¡üDGP¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¥¢¥ïー¥É(https://www.phileweb.com/dgp/about.html)¡§ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤È¤½¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥ïー¥É¡£ËèÇ¯½©¤Ë³«ºÅ
¡üDGP¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥ïー¥É(https://dgp.phileweb.com/mobile/)¡§ ¡È¥¹¥Þ¥Û¥«¥á¥é¡É¤È¤½¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥ïー¥É¡£ËèÇ¯½Õ¤Ë³«ºÅ
¡ü¥ªー¥Ç¥£¥ªÌÃµ¡¾Þ(https://www.phileweb.com/aea/)¡§¥Ô¥å¥¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î¿¿¤ÎÌÃµ¡¤òÁªÄê¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¡£ËèÇ¯½©¤Ë³«ºÅ
¡ü¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÌÃµ¡¾Þ(https://www.phileweb.com/aaea/)¡§¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¤¹¤°¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÁªÄê¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¡£ËèÇ¯½©¤Ë³«ºÅ
¡ü¥¢¥Ê¥í¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê(https://www.phileweb.com/news/audio/202504/03/26307.html)¡§¡È¥¢¥Ê¥í¥°´¶³Ð¡É¤Ë°î¤ì¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤òÁªÄê¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¡£ËèÇ¯½Õ¤Ë³«ºÅ
¡ãEC¥µ¥¤¥È¡ä
¡üPHILEWEB.shop(https://phileweb.shop/)¡§²»¸µ½ÐÈÇ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹·¿EC¥µ¥¤¥È