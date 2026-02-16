Å¾¿¦ÍýÍ³¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û¤òÈ¯É½¡¡Å¾¿¦ÍýÍ³£±°Ì¤Ï¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖµëÍ¿¤¬Äã¤¤¡¦¾ºµë¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡×
¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡Ê¥Ç¥åー¥À¡Ë¡×(https://doda.jp/)¡ÊÊÔ½¸Ä¹¡§ºù°æ µ®»Ë¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯7·î～2025Ç¯6·î¤Î1Ç¯´Ö¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¿Í¤Î¥Çー¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢Å¾¿¦ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¡§Å¾¿¦ÍýÍ³¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û(https://doda.jp/guide/reason/)
Å¾¿¦ÍýÍ³¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡ÛTOP3
¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì- Å¾¿¦ÍýÍ³1°Ì¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖµëÍ¿¤¬Äã¤¤¡¦¾ºµë¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¡£²óÅú³ä¹ç¤Ï¡¢Á°²ó¤«¤é3.0pt¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ36.6¡ó¤Ë¡£
- ¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÀ®²Ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬Á°²ó18°Ì¤«¤é3°Ì¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£²óÅú³ä¹ç¤Ï¡¢Á°²ó¤«¤é11.9pt¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ22.8%¤Ë¡£
- Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢20Âå¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤ËÉÔËþ¡Ê»Ä¶È¤¬Â¿¤¤¡¿µÙÆü½Ð¶Ð¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¡¢30Âå¡¢40Âå¡¢50Âå¤Î1°Ì¤Ï¡ÖµëÍ¿¤¬Äã¤¤¡¦¾ºµë¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¡£
¡ÚÁí¹ç¡ÛÅ¾¿¦ÍýÍ³¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡ÛTOP10
¡ÚÁí¹ç¡Û12°Ì～35°Ì¤Î·ë²Ì¡§Å¾¿¦ÍýÍ³¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û(https://doda.jp/guide/reason/)
1°Ì¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖµëÍ¿¤¬Äã¤¤¡¦¾ºµë¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¡¢2°Ì¤Ï¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤ËÉÔËþ¡Ê»Ä¶È¤¬Â¿¤¤¡¿µÙÆü½Ð¶Ð¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¡¢3°Ì¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÀ®²Ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×
Å¾¿¦ÍýÍ³¤Î1°Ì¤Ï¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖµëÍ¿¤¬Äã¤¤¡¦¾ºµë¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡£²óÅú³ä¹ç¤Ï¡¢Á°²ó¤Î33.6¡ó¤«¤é3.0pt¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ36.6¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¤Ï¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤ËÉÔËþ¡Ê»Ä¶È¤¬Â¿¤¤¡¿µÙÆü½Ð¶Ð¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¡Ê26.3¡ó¡Ë¤Ç¡¢Á°²ó¤Î4°Ì¤«¤é2¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤Ï¤¿¤é¤Êý¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯4·î¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤Î²þÀµ¢¨1¤â¡¢¥ïー¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯4·î¤Ë»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¾å¸Âµ¬À©¤¬Å¬ÍÑ¢¨2¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢µ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¶ÈÌ³ÎÌ¤¬¸º¤é¤º¡¢¸½¾ì¤ÎÉéÃ´´¶¤¬¤è¤ê¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
3°Ì¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÀ®²Ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê22.8¡ó¡Ë¤Ç¡¢Á°²ó18°Ì¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Á´35¹àÌÜ¤ÎÅ¾¿¦ÍýÍ³¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¤Î¾å¾ºÉý¤È¤Ê¤ê¡¢³ä¹ç¤âÁ°²ó¤Î10.9¡ó¤«¤é10pt°Ê¾å¤Î¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÀ®²Ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬TOP10¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï20Âå¤Î¤ß¡¢¤«¤ÄÁ°²ó¤Î10°Ì·÷³°¤«¤é2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢20Âå¤Ï½éÇ¤µë¤Î°ú¤¾å¤²¤ä¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇµëÍ¿¿å½à¼«ÂÎ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢µëÍ¿¿å½à¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ®²Ì¤¬½½Ê¬¤Ë¤ÏµëÍ¿¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÀ®²Ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î½ç°Ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡ ²þÀµ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤´°ÆÆâ¡×(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf)
¢¨2¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö·úÀß¶È¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¡¦°å»ÕÅù¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¾å¸Âµ¬À© ¡Êµì»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¾å¸Âµ¬À©¤ÎÅ¬ÍÑÍ±Í½»ö¶È¡¦¶ÈÌ³¡Ë¡×(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html)
Å¾¿¦ÍýÍ³¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡ÛTOP3¿ä°Ü
2025Ç¯¤Î¡ÖÅ¾¿¦ÍýÍ³¡×TOP3¤Î¿ä°Ü
1°Ì¤Î¡ÖµëÍ¿¤¬Äã¤¤¡¦¾ºµë¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¤Î1°Ì¤Ç¡¢³ä¹ç¤Ï¤É¤ÎÇ¯¤â30.0%°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2°Ì¤Î¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤ËÉÔËþ¡Ê»Ä¶È¤¬Â¿¤¤¡¿µÙÆü½Ð¶Ð¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¤Ï¡¢2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï10°ÌÁ°¸å¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë4°Ì¤Ø¤ÈÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë6.0pt¥¢¥Ã¥×¤Î26.3¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤â¡¢¤µ¤é¤Ë2¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£3°Ì¤Î¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÀ®²Ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï14°Ì°Ê²¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï11.9pt¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤Ç22.8¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á°²ó18°Ì¤«¤é15¥é¥ó¥¯¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤ÎÅ¾¿¦ÍýÍ³¥é¥ó¥¥ó¥°
Å¾¿¦ÍýÍ³¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û20ÂåTOP10
20Âå¤Î1°Ì¤Ï¡¢¤Û¤«Ç¯Âå¤ÈÍ£°ì°Û¤Ê¤ê¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤ËÉÔ°Â¡Ê»Ä¶È¤¬Â¿¤¤¡¿µÙÆü½Ð¶Ð¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¡Ê44.6%¡Ë¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÀ¤Âå¤Î1°Ì¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÖµëÍ¿¤¬Äã¤¤¡¦¾ºµë¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¤Ç¡¢³ä¹ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì30Âå¤¬36.9%¡¢40Âå¤¬39.6%¡¢50Âå¤¬31.9%¤Ç¤·¤¿¡£
20Âå¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤À¤Âå¤Ç¤¹¡£¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ÎÆ³Æþ¤ä¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¸«Ä¾¤·¡¢»Ä¶ÈÍÞÀ©¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿´ë¶È¤âÂ¿¤¯¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤äµÙÆü½Ð¶Ð¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤¤Ï¤¿¤é¤Êý¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢¥ïー¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤ËÉÔ°Â¡Ê»Ä¶È¤¬Â¿¤¤¡¿µÙÆü½Ð¶Ð¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¤òÍýÍ³¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¾¿¦ÍýÍ³¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û30ÂåTOP10
30Âå¤Ç¤Ï2°Ì¤Î¡ÖÂº·É¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê23.0¡ó¡Ë¤¬¡¢Á°²ó9°Ì¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£7°Ì¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê¥»¥¯¥Ï¥é¡¦¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦¥Þ¥¿¥Ï¥é¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê20.9¡ó¡Ë¤âÁ°²ó10°Ì¤«¤é3¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢É¾²Á¤ä¾º¿Ê¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¿¦¾ì´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÅ¾¿¦¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¾¿¦ÍýÍ³¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û40ÂåTOP10
40Âå¤Ç¤Ï2°Ì¤Î¡Ö¼ÒÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°¤¤¡×¡Ê32.1¡ó¡Ë¤¬Á°²ó3°Ì¤«¤é¡¢3°Ì¤Î¡ÖÂº·É¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê28.4¡ó¡Ë¤¬Á°²ó7°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤Î³ä¹ç¤âÁ°²ó¤«¤é10pt°Ê¾å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÍýÍ³¤ÇÅ¾¿¦¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾¿¦ÍýÍ³¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û50ÂåTOP10
50Âå¤Ï6°Ì¤Î¡ÖÅÝ»º¡¿¥ê¥¹¥È¥é¡¿·ÀÌó´ü´Ö¤ÎËþÎ»¡Ê²ñ¼ÒÅÔ¹ç¤Ç¤Î¸ÛÍÑ½ªÎ»¡Ë¡×¡Ê20.3¡ó¡Ë¤¬¡¢Á°²ó¤Î10°Ì·÷³°¤«¤é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÁá´ü¡¦´õË¾Âà¿¦¤ÎÊç½¸¿Í¿ô¤Ï1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¢¨3¡¢²ñ¼ÒÅÔ¹ç¤ÎÂà¿¦¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¾¿¦¤Î°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡ÊÃ±°ì²óÅú¡Ë¤Ç¤â¡¢¡ÖÅÝ»º¡¿¥ê¥¹¥È¥é¡¿·ÀÌó´ü´Ö¤ÎËþÎ»¡Ê²ñ¼ÒÅÔ¹ç¤Ç¤Î¸ÛÍÑ½ªÎ»¡Ë¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡§Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¡Ö2024Ç¯¤Î¡ÖÁá´ü¡¦´õË¾Âà¿¦¡× 3Ç¯¤Ö¤ê1Ëü¿ÍÄ¶¡¡Êç½¸¼Ò¿ô57¼Ò¡¢Êç½¸¿Í¿ô¤ÏÁ°Ç¯¤Î3ÇÜ¤ËµÞÁý¡×(https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1200844_1527.html)
dodaÊÔ½¸Ä¹¡¡ºù°æ µ®»Ë¡¡Áí³ç
2025Ç¯¤ÎÅ¾¿¦ÍýÍ³¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖµëÍ¿¤¬Äã¤¤¡¦¾ºµë¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¤¬1°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Î¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤ËÉÔËþ¡Ê»Ä¶È¤¬Â¿¤¤¡¿µÙÆü½Ð¶Ð¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¤È3°Ì¤Î¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÀ®²Ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ°²óÄ´ºº¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤Î¥ïー¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬Ç¯¡¹¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢À©ÅÙ¤ä´Ä¶¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´ë¶È¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸å¼Ô¤Î¿¦¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤ÎÅ¾¿¦ÍýÍ³¤Ç¤Ï¡¢30Âå～50Âå¤ÏÁ´ÂÎ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÖµëÍ¿¤¬Äã¤¤¡¦¾ºµë¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¤¬1°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢20Âå¤Î1°Ì¤¬¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤ËÉÔËþ¡Ê»Ä¶È¤¬Â¿¤¤¡¿µÙÆü½Ð¶Ð¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£ºòº£¤ÎÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·Â´½éÇ¤µë¤Î²þÁ±¥È¥ì¥ó¥É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÂÔ¶øÌÌ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸Ä¡¹¤Î¤Ï¤¿¤é¤Êý¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤É¤¦ÃÛ¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²òÀâ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¡dodaÊÔ½¸Ä¹¡¡ºù°æ µ®»Ë¡Ê¤µ¤¯¤é¤¤ ¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ë
dodaÊÔ½¸Ä¹¡¡ºù°æ µ®»Ë
¿·Â´¤ÇÂç¼ê¿Íºà²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤ä½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¡¢Éý¹¤¤´ë¶È¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ë¡£2016Ç¯11·î¡¢¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÃæÅÓÆþ¼Ò¡£Æ±Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»i-¥¥ã¥ê¥¢¤Ë½Ð¸þ¡¢¿·Â´¥ª¥Õ¥¡ー¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¸£°ú¤·¡¢½éÂådoda¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ÊÔ½¸Ä¹¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±¼Ò ¾¦ÉÊ¥µー¥Ó¥¹ËÜÉô ËÜÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¹ÖºÂ¤ä¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢Âç³ØÀ¸¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£2023Ç¯4·î¡¢dodaÉûÊÔ½¸Ä¹ ·ó ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈP¡õMËÜÉô ¥×¥í¥À¥¯¥ÈÅý³çÉô ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±ºÎÍÑ»Ù±ç¥×¥í¥À¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ò´É¾¸¡£2024Ç¯4·î¡¢dodaÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç60Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¼ã¼Ô¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤Î½¢¿¦¡¦Å¾¿¦Æ°¸þ¤ä¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¡¦°éÀ®¼êË¡¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û20～59ºÐ¤ÎÃË½÷
¡Ú¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡ÛÀµ¼Ò°÷
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡Û¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á²ñ¼Ò¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ê¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á²ñ¼ÒÊÝÍ¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¤â¤È¤Ë¼Â»Ü¡¢doda²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÌä¡Ë
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û2025Ç¯8·î1Æü～8·î8Æü
¡ÚÍ¸ú²óÅú¿ô¡Û978·ï
¢¨¥¦¥¨¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯¡§Àµ¼Ò°÷¤ÎÃÏ°è¡¦Ç¯Âå¡¦ÀÊÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü
Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Å¾¿¦ÍýÍ³¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û(https://doda.jp/guide/reason/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Çー¥¿ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ¥Çー¥¿¤ò°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤òÉ¬¤ºµºÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Web¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç·ÇºÜ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ödoda¡×¤Ë¤Ïdoda¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡¢µ»ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ïµ»öURL¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µºÜÎã¡Ë
½ÐÅµ¡§Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×(https://doda.jp/) － ¡ÖÅ¾¿¦ÍýÍ³¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û¡×(https://doda.jp/guide/reason/)
¢¨¡Ödoda¡×¡á https://doda.jp/
¢¨¡ÖÅ¾¿¦ÍýÍ³¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û¡×¡á https://doda.jp/guide/reason/¡¡(https://doda.jp/guide/reason/)
¢£Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×(https://doda.jp)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://doda.jp(https://doda.jp) ¡ä
¡Ödoda¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯º£Æü¤¬¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¤äÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎdodaÅ¾¿¦¥Õ¥§¥¢¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤Èµá¿Í´ë¶È¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£