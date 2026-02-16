[ÈÎÇä³«»Ï]Neo smartpen È¯Çä10¼þÇ¯¡ª¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡ØNeo smartpen M1¡Ü¡Ù¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆËÜÆüºÆÅÐ¾ì
¥¢¥Ê¥í¥°¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò·Ò¤°ÀìÌç´ë¶ÈNeoLAB³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Í¥ª¥é¥Ü¡¢°Ê²¼NeoLAB¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Î½ñ¤¿´ÃÏ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÍøÊØÀ¤òÍ»¹ç¤·¤¿ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ØNeo smartpen M1¡Ü¡Ê¥Í¥ª¥¹¥Þー¥È¥Ú¥ó ¥¨¥à¥ï¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¤òËÜÆü2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÀµ¼°¤ËÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Neo smartpenÈ¯Çä10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£ Neo smartpen M1¡Ü ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Neo smartpen M1¡Ü¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤Ç¤âÄêÈÖ¤Î¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¯³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎM1¡Ü¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤ÆËÜÆüºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÈÆÍÑD1¥¿¥¤¥×¤Î¥Ú¥ó¿Ä¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¤¥ó¥¤Î¼«Í³¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¡£USB Type-C½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼ÂÍÑÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÏ¢·Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢³Ø½¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç¡È¼ê½ñ¤¤Î¼«Í³¡É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ N¥Îー¥ÈÆÃÊÌ²Á³Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ
¥¹¥Þー¥È¥Ú¥óÈ¯Çä¤«¤é10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢N¥Îー¥È¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò1·î¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ïー¥É¥«¥Ðー¥Îー¥È¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¥Îー¥È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊN¥Îー¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òºÇÂç30¡ó¥ª¥Õ¤Ç¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»î¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤Éí´í°¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Ê¥µ¥¤¥º¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Îー¥È¤Ê¤É¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖNeo Studio 2¡×
¡ØNeo smartpen¡Ù¤Î²÷Å¬¤Ê»ÈÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ëÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ï¡ÖNeo Studio 2¡× ¾ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢PC¤«¤é¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëWeb¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Êhttps://neostudio2.io¡Ë¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÌä¤ï¤º¼ê½ñ¤¤ÎµÏ¿¤äÊÔ½¸¤¬²ÄÇ½¡£¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤ ¡È¥Ç¥¸¥¢¥Ê¡ÉÂÎ¸³¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ À½ÉÊ¾ðÊó
Ÿ À½ÉÊÌ¾¡§Neo smartpen M1¡Ü¡Ê¥Í¥ª¥¹¥Þー¥È¥Ú¥ó ¥¨¥à¥ï¥ó¥×¥é¥¹¡Ë
Ÿ È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë
Ÿ ÈÎÇä²Á³Ê¡§16,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ÿ ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¡§
Neo smartpen¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡§https://neosmartpenjp.com/products/neo-smartpen-m1-plus
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLFZFQ97
¢£ ¼ç¤Ê»ÅÍÍ
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥á¥â¥ê¡§A4¿ô¥Úー¥¸Ê¬¤Î¥Çー¥¿¤ò¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÊÝÂ¸²ÄÇ½¡Ê¾®¤Þ¤á¤ÊÆ±´üÉ¬Í×¡Ë
»ÈÍÑ»þ´Ö¡§Ìó17»þ´Ö
À£Ë¡¡§Ä¹¤µ149.6mm¡Ê¥¥ã¥Ã¥×¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢¸ü¤µ10.4~10.9mm¡¢½Å¤µ17.6g¡Ê¥¥ã¥Ã¥×¤ò½ü¤¯¡Ë
½¼ÅÅ¥¿¥¤¥×¡§USB Type-C
¥Ú¥ó¿Ä¡§¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉD1¥¿¥¤¥×¡ÊÈÆÍÑ¤Îµ¬³Ê¡Ë
¼«Æ°ÅÅ¸»ON¡§¥Ú¥ó¥¥ã¥Ã¥×¤Î³«ÊÄ¤ÇÅÅ¸»¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ²ÄÇ½¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤½¤Ó¤ì¤ò¼«Á³¤ÊÆ°ºî¤ÇËÉ¤®¤Þ¤¹¡Ê¥ªー¥È On / Off¡Ë
ÂÐ±þ¥¢¥×¥ê¡§Neo Studio 2¡¢Chrome¥Ö¥é¥¦¥¶¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½
¤½¤ÎÂ¾¡§N planner¥Ç¥¸¥¢¥Ê¼êÄ¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÏ¢Æ°µ¡Ç½¤ËÂÐ±þ
¢£ Neo smartpen¤È¤Ï
¡ÖNeo smartpen¡×¤Ï»æ¤Ë½ñ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¥Ú¥ó¤Ç¤¹¡£¡ÖN¥Îー¥È¡×¤Ë½ñ¤¯¤È¥¢¥×¥ê(application)¤ËÄ¾ÀÜ¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ñ¤¤¤¿¥Çー¥¿¤¬Â¿ÍÍ¤ÊÊýË¡¤Ç¥·¥§¥¢¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢É®µ¥×¥í¥»¥¹¤¬²»ÉÕ¤¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Google ¥«¥ì¥ó¥Àー¤äGoogle ¥É¥é¥¤¥Ö¤ËÏ¢·È¤·¤¿¤ê¤ÈÂ¿µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Neo smartpenÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://neosmartpen.jp/
Type-C¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ÂÍÑÀ¥¢¥Ã¥×¡ª
¢£ Neo smartpen¡¢¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¡ª
Ÿ For¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¡§¼ê½ñ¤¤Î¥á¥â¤ò¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¡ª
Ÿ For³ØÀ¸¡§¼ø¶È¤ä¥¼¥ß¤Î¥Îー¥È¡¢»î¸³¤Î°ÅµÆâÍÆ¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤Ï¼ê½ñ¤¤¬ÎÉ¤¤¡ª¸«ÊÖ¤¹¤È¤¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¡£¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ë¤â
Ÿ For¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§¼ê½ñ¤¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ïー¥¯¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥¹¥±¥Ã¥Á¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¶¦Í
Ÿ For¼ê½ñ¤¹¥¤¡§¼ñÌ£¤äÆüµ¤ËÆüµ¡¢¥¸¥à¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°µÏ¿¡¢¿ä¤·³è¤Ê¤É¡£Æü¡¹½ñ¤Î±¤á¤ë¤³¤È¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤µ¤ì¤¿²áµî¤Î¾ðÊó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¤â´ÊÃ±¤Ë
Ÿ ¤½¤ÎÂ¾¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¼þ¤ê¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â
¢£ N¥³ー¥É¤È¤Ï
Neo smartpen¤¬Ç§¼±¤¹¤ë»æ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÈùºÙ¤ÊÌÏÍÍ¡ÖN¥³ー¥É¡×(NeoLAB³«È¯¤Î¥³ー¥É¥Ñ¥¿ー¥ó)¤¬°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖN¥Îー¥È¡×(N¥³ー¥É¤¬°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¢¤ëÂÐ±þ¥Îー¥È)¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Úー¥¸¤òÊÌÊª¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÍÑ»æ¤Ë½ñ¤¯¤À¤±¤ÇÉ®µ¤ÎÁ´¤Æ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¥Çー¥¿¤ò¼¡¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤²¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦±þÍÑ¤¬Â¿ºÌ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´¶¤¸¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤â³Æ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¼è°·¤¤¤Î¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¢¥Ê¥Îー¥È¤ä¼êÄ¢¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÏË¡¿ÍÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ´ë¶È¾ðÊó
NeoLAB³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Í¥ª¥é¥Ü¡ËÅìµþÅÔ»°Âë»Ô²¼Ï¢¿ý4-16-47
