¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦IT¿Íºà°éÀ®¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¸¼¨²ñ
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§Âè2²ó IT¡¦¾ð¥·¥¹DXPOÂçºå¡Ç26
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://fox.dxpo.jp/osaka/system/
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)¡¦27Æü(¶â) ¡¡
²ñ¾ì¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå 4¡¦5¹æ´Û¡¡¼çºÅ¡§¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹(³ô)¡¡
¡¡Å¸¼¨²ñ»ö¶È¡¢M&AÃç²ð»ö¶È¡¢¿ÍºàºÎÍÑ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿·Â¼Í´»°¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì ¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9272¡Ë¤Ï¡¢2·î26Æü(ÌÚ)¡¦27Æü(¶â) ¤Î2Æü´Ö¡ÖÂè2²ó IT¡¦¾ð¥·¥¹DXPOÂçºå¡Ç26¡×¤ò¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ë¤ÆÀ¹Âç¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦IT¿Íºà°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¡Ø¾¦ÃÌ·¿Å¸¼¨²ñ¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢Íè¾ìÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼éÉôÌç¤ª¤è¤Ó¡¢·Ð±Ä¡¦·Ð±Ä´ë²è¡¢DX¿ä¿Ê¡¢¿Í»ö¡¦ºÎÍÑÉôÌç¤ÎÊý¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨Á°È¾£²Æü´Ö¡¦¸åÈ¾£²Æü´Ö¤ÇÅ¸¼¨ÆâÍÆ¡¢¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÅÙ¤ÎÍè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ç¡¢Á°È¾¡¦¸åÈ¾¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
IT¡¦¾ð¥·¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍÉ¬Ä°¤ÎÀìÌç¥»¥ß¥Êー¤òÁí·×24¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡ª
¡¡ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦¤ÎÍ¼±¼Ô¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¤¿¡ÖÀìÌç¥»¥ß¥Êー¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¢¥×¥ê³«È¯¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢(°ì¼Ò)NoCoders Japan¶¨²ñ Íý»ö çÕ±ÛÍµ¾¡»á¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥Îー¥³ー¥É³«È¯¤Î¿Ê²½¤ä¶ÈÌ³³èÍÑ»öÎã¤ò¾Ò²ð¡¢¤Þ¤¿IT¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·âÂÐºö¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦Âçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê ·Ð±Ä¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー ¼¡Ä¹ ¸ÅÀî²ÂÏÂ»á¤¬¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¸½¼ÂÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢DX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë·Ð±Ä¼ÔÉ¬Ä°¤Î¥»¥ß¥Êー¤¬Â¿¿ô³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
IT¡¦¾ð¥·¥¹DXPOÂçºå¡Ç26¡¡½ÐÅ¸À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡¡
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦DX¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬Â¿¿ô½ÐÅ¸¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤Ø¡¡https://fox.dxpo.jp/osaka/system/
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¡¦ËÜÅ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä ¡¡
¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹(³ô)Æâ¡¡DXPO»öÌ³¶É
¢©108¡¾0073¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ1-4-28¡¡»°ÅÄ¹ñºÝ¥Ó¥ë¡Ê¼õÉÕ11³¬¡Ë
TEL¡§03-6809-4451¡¡E-mail¡§info@dxpo.jp
¡ã¼èºà¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡ä¡¡
https://secure.dxpo.jp/dxpo/press/form.cgi
¡ãÍè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡¦¥»¥ß¥Êー¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡¡¸ø¼°HP¤Ø¡ä¡¡¡¡
