KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢NOK¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¾ðÊó´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤ÆSAP SuccessFactors(R)¤ÎÆ³Æþ¤ò»Ù±ç
KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Ø ¾÷¡¢ÅÄ¸ý ÆÆ¡¢ÃÎÌî ²íÉ§¡¢°Ê²¼¡¢KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢NOK³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ¥°¥ëー¥×CEO¡§Äá ÀµÍº¡¢°Ê²¼¡¢NOK¡Ë¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¾ðÊó´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà¾ðÊó¤Î½¸ÌóÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¡¢¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤áSAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ ÍÎ»Ë¡¢°Ê²¼¡¢SAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëSAP SuccessFactors(R)¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ª¤è¤ÓÆ³Æþ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
NOK¤Ï¡¢15¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë93¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ª¤è¤ÓÌó38,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¡¢OAµ¡´ï¡¢°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡´ï¡¢»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ëµ»½Ñ¡¦À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NOK¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÊÑ³×´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¡×¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÁÏ½Ð¡×¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÀ®Ä¹¤Ø¤Î»ö¶È±¿±ÄÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¡×¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºâ¤ò³è¤«¤¹´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¡×¡Ö·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎºÇÅ¬±¿ÍÑ¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï2024Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Î¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡ÖGlobal One NOK¡×¤È¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹ÂÎÀ©¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢·Ð±ÄÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿Íºà¤òÈ¯·¡¡¦°éÀ®¡¦ÇÛÃÖ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤Î¾ðÊó´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¿Íºà¤Î¸«¤¨¤ë²½¤Î¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¾ðÊóÈÏ°Ï¤È¾ðÊó¤ò½¸Ìó¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°È÷¤·¡¢¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤áSAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ëSAP SuccessFactors¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ª¤è¤ÓÆ³Æþ¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³¤³°¤ò´Þ¤á¤¿´Ø·¸Àè¤È¤ÎÄ´À°¤¬±ß³ê¤Ë¿Ê¤à¤è¤¦¡¢³Æ¹ñ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îµ¬À©ÂÐ±þÅù¤Ë´Ø¤ï¤ë»Ù±ç¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢ËÜ¼èÁÈ¤ß¤Î¹¹¤Ê¤ë³ÈÄ¥¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ä¹â¤¤ÀìÌçÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëKPMG¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÑ³×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
NOK¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î¡§NOK³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§1939Ç¯12·î2Æü
ÁÏÎ©¡§1941Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç1ÃúÌÜ12ÈÖ15¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ¥°¥ëー¥×CEO Äá ÀµÍº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥·ー¥ëÀ½ÉÊ¡¦¹©¶ÈÍÑµ¡Ç½ÉôÉÊ¡¦Ìý°µµ¡´ï¡¦¥×¥é¥ó¥Èµ¡´ï¡¦¸¶»ÒÎÏµ¡´ï¡¦¹çÀ®²½³ØÀ½ÉÊ¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹À½ÉÊ¡¦¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ½Â¤¡¦»ÅÆþ¡¦Í¢Æþ¡¦ÈÎÇäÊÂ¤Ó¤Ëµ¡³£´ï¶ñÀßÃÖ¹©»öÅù¾åµ¤ËÉÕÂÓ¤¹¤ë¶ÈÌ³
KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢KPMG¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¥Õ¥¡ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê»ö¶ÈÊÑ³×¡Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥ê¥¹¥¯¡õ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î3Ê¬Ìî¤«¤é´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£ÀïÎ¬ºöÄê¡¢ÁÈ¿¥¡¦¿Í»ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ÈËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¶âÍ»¡¢ÊÝ¸±¡¢À½Â¤¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢À½Ìô¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥»¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¤ËÂÐ¤·¡¢Éý¹¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢SAP SE¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ1992Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£SAP¡ÊNYSE¡§SAP¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹AI¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê´ë¶È¤È¶¦¤ËÊâ¤ß¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢ºâÌ³¡¢Ä´Ã£¡¢¿Í»ö¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¶ÈÌ³¤òÅý¹ç¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤Ø¤ÈÆ³¤¯»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
www.sap.com/japan(https://www.sap.com/japan/index.html)
¢¨SAP¡¢SAP¥í¥´¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎSAPÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ë¤¢¤ëSAP SE¤ä¤½¤ÎÂ¾À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Î¾¦É¸¾ðÊó¤ª¤è¤ÓÄÌÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
https://www.sap.com/copyright ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£