The 2nd Japan Single ¡ØAll of You¡Ù ¥ê¥êー¥¹µÇ°¡ª¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¤¹¤ëRIIZEÆÃ½¸¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤òAWA¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç³«ºÅ¡ª
AWA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÉÚ³ß¹¸¸Ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¡ÊÄê³ÛÀ©¡Ë²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖAWA¡Ê¥¢¥ï¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î18Æü(¿å) 22:30～23:30¤Î1»þ´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢ÌµÎÁ¤ÇÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶õ´Ö¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç¡¢RIIZE¤òÆÃ½¸¤·¤¿¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢The 2nd Japan Single ¡ØAll of You¡Ù ¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤â°ìµó¥ª¥ó¥¨¥¢¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AWA¸ÂÄê¤Î¥Ü¥¤¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¡£¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢AWA¥¢¥×¥ê¤ò»öÁ°¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ä¥æー¥¶ー¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢RIIZEÆÃ½¸¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤òAWA¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ú¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¤¢¤ê¡ÛRIIZEÆÃ½¸ ¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー on AWA ¥é¥¦¥ó¥¸ ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î18Æü(¿å) 22:30～23:30
¢§»²²ÃURL
https://mf.awa.fm/open_riize_0218_pr
¢£RIIZE
RIIZE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¤Ï¡¢¡ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¡ÊRise¡Ë¡É¤È¡È¼Â¸½¤¹¤ë¡ÊRealize¡Ë¡É¤È¤¤¤¦±ÑÃ±¸ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤¿¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ç¡¢¡Ö¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¥Áー¥à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÇ¯Ä¹¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¦¥ó¥½¥¯¡¢¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡¢¥½¥Ò¡¢Ëö¤Ã»Ò¤Î¥¢¥ó¥È¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØGet A Guitar¡Ù¤ÇËÜ³Ê¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿RIIZE¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRIIZING¡Ù¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØODYSSEY¡Ù¤òÈ¯É½¤·¡¢¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëºîÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¤¬3ºîÏ¢Â³¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤òµÏ¿¡£¥°¥ëー¥×Ì¾¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11·î24Æü¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ØFame¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿RIIZE¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ì¥³ー¥É¶¨²ñ¡ÊRIAJ¡Ë¤Î´ð½à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿K-POP¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÉôÌç¤Ç¡ØGet A Guitar¡Ù¤¬¡È¥´ー¥ë¥É¡ÉÇ§Äê¤ò³ÍÆÀ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÎß·×½Ð²ÙÎÌ¤Ë¤è¤ë¥´ー¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯ÉôÌç¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØLucky¡Ù¤¬¡È¥×¥é¥Á¥Ê¡ÉÇ§Äê¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØODYSSEY¡Ù¤¬¡È¥´ー¥ë¥É¡ÉÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡¦22Æü(Æü)¡¦23Æü(·î¡¦½Ë)¤ËÃËÀK-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇÂ®¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¡Ö2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME¡×£³Days³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¢¥×¥ê³µÍ×
¡ÖAWA¡Ê¥¢¥ï¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ¤Ë¤è¤ëAWA³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¡ÊÄê³ÛÀ©¡Ë²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£2015Ç¯5·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢ÇÛ¿®³Ú¶Ê¿ô¤Ï1²¯5ÀéËü¶Ê¡¢ÃøÌ¾¿Í¤ª¤è¤Ó¥æー¥¶ー¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¿ô¤ÏÌó1,600Ëü·ï¤Ë¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£Á´µ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë·î³Û980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê¢¨App Store¡¢Google Play¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¤Ï1,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë¤Î¡ÖSTANDARD¥×¥é¥ó¡×¤ä¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥óºÆÀ¸¡×¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò·î³ÛÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖFREE¥×¥é¥ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢·î¡¹480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÁ´µ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö³ØÀ¸¥×¥é¥ó¡×¡¢·î³Û270±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÆÃÄê¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ä°¤ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥é¥ó¡×¤Ê¤É¡¢³Æ¼ïÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAWA¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥«ー¥Ê¥Ó¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÃ¼Ëö¡¢¥¹¥Þー¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¡£³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î»ì¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈþ¤·¤¯¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¡ÖLYRIC DIVE¡Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¥À¥¤¥Ö¡Ë¡×¤ä¡¢²»À¼¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥æー¥¶ーÆ±»Î¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¤ÇÆ±¤¸²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶õ´Ö¡ÖAWA¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ê¤É¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤ä»ëÄ°´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥×¥é¥ó¤äµ¡Ç½¤ò³È½¼¤·¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§¡ÖAWA¡Ê¥¢¥ï¡Ë¡×¡¡https://awa.fm/
¿ä¾©´Ä¶¡§¡ã¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¡äiOS 18.0°Ê¹ß¡¢Android 15.0°Ê¹ß
¡ãPCÈÇ¡äWindows 10(32/64bit)¡¢Mac OS X 10.11 (El Capitan)°Ê¾å
¡ã¥Ö¥é¥¦¥¶¡ä Google Chrome (ºÇ¿·ÈÇ)¡¢Microsoft Edge (ºÇ¿·ÈÇ)¡¢Safari (ºÇ¿·ÈÇ)
²Á³Ê¡§STANDARD¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ980±ß¡Ë/ FREE¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÌµÎÁ¡Ë/³ØÀ¸¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ480±ß¡Ë/¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ270±ß¢¨ÆÃÄê¤Î1¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ßÄ°¤ÊüÂê¡Ë
Äó¶¡³«»Ï¡§2015Ç¯5·î27Æü
¢£URL
AWA¡§https://awa.fm/
App Store¡§https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÈÇ¥¢¥×¥ê¡§https://awa.fm/download/
AWA¥é¥¦¥ó¥¸¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡§https://app.awa.fm/lounge/
AWAºÇ¿·¾ðÊó¡§https://news.awa.fm/
AWA¸ø¼°X¡§https://x.com/awa_official
AWA¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/21w3f0k
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§AWA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¥ï¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ°ìÃúÌÜ4ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºËãÉÛ½½ÈÖ¥Ó¥ë¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÉÚ³ß¡¡¹¸¸Ê
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹ Åù
ÀßÎ©Æü¡§2014Ç¯12·î1Æü
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
AWA¹ÊóÃ´Åö press@awa.fm