Ç¤ÎÆü(2/22)¤òÁ°¤Ë¡Ö6,000±ßÊ¬¤Î¥À¥ó¥Üー¥ë¡×¤Ç¡ÈÇÀìÍÑ¥¿¥ï¥Þ¥ó¡É½×¹© ¡Ø¤Ç¤ó¤¤Ç¡¢²÷Å¬¡£ENEOS CAT TOWER¡Ù 2·î16Æü(·î)¸ø³«
ENEOS Power³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖENEOS Power¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢Ç¤ÎÆü¡Ê2/22¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢ ¡È¤ªÇ¤µ¤ÞÀìÍÑ¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡É¤òÀ¼Í¥¡¦³áÍµµ®¤µ¤ó¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¿·WEB¥àー¥Óー¡Ø¤Ç¤ó¤¤Ç¡¢²÷Å¬¡£ENEOS CAT TOWER¡Ê¥¨¥Í¥ª¥¹¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¡Ë¡Ù(°Ê²¼¡¢ËÜºî)¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ°²èURL¡§https://youtu.be/HdLCjQ72FaY
ÆÃÀßWeb¥Úー¥¸¡§https://www.eneos-power.co.jp/denki/lp/eneoscattower(https://www.eneos-power.co.jp/denki/lp/eneoscattower?utm_source=earned_media&utm_medium=pr&utm_campaign=25spring_cp_cat_tower&companycode=2000&partnercode=116045&requiredState=11)
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ENEOS¤Ç¤ó¤¤Ë¿·µ¬¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÇÅÅµ¤ÎÁ¶â¤¬ºÇÂç6,000±ß³ä°ú¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·À¸³è¾è¤ê´¹¤¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÎÏÃÂê²½»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÂç6,000±ß³ä°ú¤Î¡È¤ª¥È¥¯¤µ¡É¤ò¡¢6,000±ßÊ¬ÁêÅö¤Î¥À¥ó¥Üー¥ë98È¢(¢¨1)¤ÇÉ½¸½¤·¡¢Á´¹â2.3m¤Î¤ªÇ¤µ¤ÞÀìÍÑ¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½×¹©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤ó¤»Å³Ý¤±¤Î¥¥å¥¦¥ê¤È¥Ê¥¹¤¬¡¢SNS¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ºî¡ØÀºÎîÇÏ¥Ñ¥ìー¥É¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÇ¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤â¤Ç¤ó¤¤Ç²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¡¦³áÍµµ®»á¤¬¡¢¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2·î19Æü(ÌÚ)～2·î22Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢Ç¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅìµþ¡¦¹ëÆÁ»û¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡ÖENEOS CAT TOWER¡×¤Î¼ÂÊª¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØENEOS CAT TOWER¤Ë¤ã¤¤Í÷²ñ¡Ù¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ´ë²è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
Ìó6,000±ßÊ¬¤Î¥À¥ó¥Üー¥ë98È¢(¢¨1)¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹â¤µ2.3m¤Î¥ªー¥ëÅÅ²½¡¦¾²ÃÈË¼´°È÷¤ÎÇ¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó
ÃÈ¤«¤¯¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ªÇ¤µ¤Þ¤Î²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ªー¥ëÅÅ²½¤Ç¾²ÃÈË¼´°È÷¤Î¡È¶Ë¾å¤Î¤ªÇ¤µ¤ÞÀìÍÑ¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡É¤ò¼ÂºÝ¤ËÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖENEOS CAT TOWER¡×¤Ï¡¢Á´12Å¡¤Îµï½»¥¹¥Úー¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æþµï¼ÔÀìÍÑÄÞ¤È¤®¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ä¡¢Ä¯Ë¾¤òÌû¤·¤à²°¾åÄí±à¤Ê¤É¶¦ÍÑÉôÊ¬¤Î²÷Å¬À¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÄÆ°Àþ¤Ï¡¢Æþµï¼Ô¤Î±¿Æ°ÉÔÂ¤òËÉ¤°¤¿¤á¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ÏÈóÅëºÜ¡¢Í¥²í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍæÀû³¬ÃÊ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²èURL¡§https://youtu.be/62r6fH6-4Wo
°ú¤Ã±Û¤·¡¦¿·À¸³è¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢¿Í¤Ë¤âÇ¤Ë¤â¡Ö¤Ç¤ó¤¤Ç¡¢²÷Å¬¡£¡×¤ò¤´Äó°Æ¡£
Ç¤ÈÊë¤é¤¹¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ä²÷Å¬À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Î±¼éÈÖ¤Î»þ´Ö¤âÎäÃÈË¼¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¥±ー¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê¤Î²òÀâ¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤äÇ¤Ê¤É¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤ËÎäÃÈË¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï¡¢»ô°é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÆÅß¤ÎÅÅÎÏ¾ÃÈñÎÌ¤ÏÌó20¡óÁý¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÁý²ÃÉý¤Ï¡¢²Æ¡Ê·îÊ¿¶ÑÌó46.6kWh¡Ë¤è¤êÅß¡Ê·îÊ¿¶ÑÌó76.0kWh¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨2)
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ENEOS¤Ç¤ó¤¤Ï¡¢¡Ö¿·À¸³è¾è¤ê´¹¤¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¬Áý¤¨¤ë¿·À¸³è¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢ÅÅµ¤Âå¤ò¸¤¯ÀáÌó¤Ç¤¤ëÅÅµ¤¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤ó¤¤Ç¡¢²÷Å¬¡£¡×¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¡£¡ØÀºÎîÇÏ¥Ñ¥ìー¥É¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤ÏÇ¡ß¥À¥ó¥Üー¥ë
ENEOS Power¤Ï2025Ç¯²Æ¡¢ºÇÂç6,000±ß³ä°ú¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò278ÂÎ¤Î¥¥å¥¦¥ê¤È¥Ê¥¹¤òËâ²þÂ¤¤·¤¿¡È¥á¥«ÀºÎîÇÏ¡É¤Ç»ë³Ð²½¤·¤¿WEB¥àー¥Óー¡Ø¤Ç¤ó¤¤Ç²÷Å¬¡ªÀºÎîÇÏ¥Ñ¥ìー¥É¡Ù(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000165751.html)¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºî¤Ï¸ø¼°XÅê¹Æ¤Ç2,895Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡Ö¤Ç¤ó¤¤Ç¡¢²÷Å¬¡£¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÈÇ¤ÎÆü¡ß°ú¤Ã±Û¤·¡É¤È¤¤¤¦2·î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏÃÂê¤òÀÚ¤ê¸ý¤È¤·¤¿¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤ËÂ³¤À¼Í¥¡¦³áÍµµ®¤µ¤ó¤¬¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£¡ÈÆâÍ÷°ÆÆâ¡É¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¸ì¤ê¸ý¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÇ®±é¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´ë²è¼ñ»Ý¡Û
¡Ö¤Ç¤ó¤¤Ç¡¢²÷Å¬¡£¡×¤Ë¡¢¤ªÇ¤µ¤Þ¤â¤ª°ú¤Ã±Û¤·
Ç¤ÎÆü¤¬¶á¤Å¤¯2·î¤Ï¡¢¿·À¸³è¤Î°ú¤Ã±Û¤·½àÈ÷¤âËÜ³Ê²½¤¹¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇENEOS¤Ç¤ó¤¤Ï¡¢ºÇÂç6,000±ß³ä°ú¤Î²ÁÃÍ¤ò°ú¤Ã±Û¤·¡¦¿·À¸³è½àÈ÷¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¥À¥ó¥Üー¥ë98È¢¢¨1Ê¬¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²Ä»ë²½¡£Á´¹â2.3mÁ´Éý1.5m¤Î¡È¤ªÇ¤µ¤ÞÀìÍÑ¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡É ¡ÖENEOS CAT TOWER¡Ê¥¨¥Í¥ª¥¹¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¡Ë¡×¤ò½×¹©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºî¤«¤éÂ³¤¯¡Ö¤Ç¤ó¤¤Ç¡¢²÷Å¬¡£¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¹¹ðÉ÷¤Î¸ì×Ã¤Ç¡¢Ç¤Î¡È²÷Å¬¡É¤òÊª·ï¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î19Æü(ÌÚ)～22Æü(Æü)Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖENEOS CAT TOWER ¤Ë¤ã¤¤Í÷²ñ¡×³«ºÅ
ËÜºî¤Î»£±Æ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖENEOS CAT TOWER¡×¤ò¡¢¡È¤Ë¤ã¤¤Í÷¡ÊÆâÍ÷¡Ë¡É¤Ç¤¤ë¼ÂÊªÅ¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¿¥ïーËÜÂÎ¤ÎÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢À¼Í¥¡¦³áÍµµ®¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨²ñ¸ÂÄê¤Î²»À¼¥¬¥¤¥É¡¢¤µ¤é¤ËËÜÊÔ±ÇÁü¤Î¾å±Ç¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢¾·¤Ç¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¡ÈÇ¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅìµþ¡¦¹ëÆÁ»û¥¨¥ê¥¢¡£¤µ¤é¤Ë²ñ´ü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÅìµÞÀ¤ÅÄÃ«Àþ¤Î¼ÖÆâÁë¾å¹¹ð¤ò¡ÖENEOS CAT TOWER¡×»ÅÍÍ¤ÇÅ¸³«¡£¹ëÆÁ»û¥¨¥ê¥¢¤Ø¸þ¤«¤¦°ÜÆ°»þ´Ö¤«¤é¡¢Ç¤ÎÆü¤Î¡È¤Ë¤ã¤¤Í÷²ñ¡Éµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ªÇ¤µ¤ÞÆ±È¼¤Ç¤Î¤´Íè¾ì¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°¦Ç¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ä¶¦ÍÑÉô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¡ÈÆâÍ÷µ¤Ê¬¡É¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/165751/table/18_1_603ab5de791af22bd9eb543bbb62a8bf.jpg?v=202602161151 ]
Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
ÅìµÞÀ¤ÅÄÃ«Àþ ¹¹ð·Ç½Ð¥¤¥áー¥¸
ÆÃÀßWeb¥Úー¥¸
¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹¹ð¤µ¤Ê¤¬¤é¤ËÊª·ï¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÀßWeb¥Úー¥¸¤âÆ±Æü¸ø³«
WEB¥àー¥Óー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤á¤ëÆÃÀßWeb¥Úー¥¸¤ò¡¢2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¥àー¥ÓーËÜÊÔ¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖENEOS CAT TOWER¡×¤Î³°´Ñ¡¿Æâ´Ñ¥®¥ã¥é¥êー¤ä¡È´Ö¼è¤ê¡É¤Ê¤É¡¢¥¿¥ïー¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¢¶¦ÍÑÉô¡¢Ä¯Ë¾¤Ê¤É¡ÈÊª·ï¾ðÊó¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¹¹ð¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀßÈ÷¾Ò²ð¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÀßWeb¥Úー¥¸ :
https://www.eneos-power.co.jp/denki/lp/eneoscattower?utm_source=earned_media&utm_medium=pr&utm_campaign=25spring_cp_cat_tower&companycode=2000&partnercode=116045&requiredState=11
À¼Í¥¡¦³áÍµµ®»á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Á°ºî¡ØÀºÎîÇÏ¥Ñ¥ìー¥É¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¸÷±É¤Ç¤¹¡ªº£²ó¤Ï¡ÈÇ¤Î¤¿¤á¤Î¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡É¤È¤¤¤¦¡¢ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÉñÂæ¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¥·¥åー¥ë¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤â»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤ó¤¤ò¸«Ä¾¤¹¡×¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2004Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥åー¡£¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¥¨¥ì¥ó¡¦¥¤¥§ー¥¬ーÌò¡¢¡ÖËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¹ì¾ÇÅàÌò¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ë¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ö1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!?¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÃ´Åö¡£2013Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï»Ë¾å½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¼Í¥¥¢¥ïー¥É¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼Â¼Ì¤Ç¤Î¼ç±é¡¢ÉñÂæ¡¢Ï¯ÆÉ·à¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶È¤Ê¤É³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢À¼Í¥20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿AI²»À¼¹çÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ú¤½¤è¤®¥Õ¥é¥¯¥¿¥ë¡Û¤òÈ¯Â¡£
¥À¥ó¥Üー¥ë¥ï¥óÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ÁÇÅ¨¤Ê´ë²è¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç°Â¿´´¶¤òÆÀ¤é¤ì¡¢Åß¤ÏÃÈ¤«¤¯²Æ¤Ï¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¥À¥ó¥Üー¥ë¤Ï¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÁÇºà¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÇÀìÍÑ¤Î¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊÁÇºà¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥À¥ó¥Üー¥ë¤ò¶È³¦ºÇ°Âµé¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥êÅù¤ÎÈ¯Á÷ÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥À¥ó¥Üー¥ë¥ï¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤Þ¤ÈÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥³¥Îー¥ÈÂåÉ½¡¦Âã ½ãÂÀ¡Ê¤Þ¤æ¤º¤ß ¤¸¤å¤ó¤¿¡Ë»á ¤Î¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Òneconote¤Ï¡¢Ç¤ÈÇ¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¹¬Ê¡¤¬ºÇÂç²½¤µ¤ì¤¿Cat Welfare Society¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÊÝ¸îÇ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¡Ö¥Í¥³¥Îー¥È¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¹¥¤¤Î¿Í¡¹¤ÎÇ¤Ø¤Î°¦¤Ï¤¹¤³¤·ÆÃ¼ì¤Ç¡¢Â¾¿Í¤«¤éÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£Ç¤¬É¨¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢ÌóÂ«¤ËÃÙ¹ï¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ç¹¥¤¤À¤±¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¶¸¤ª¤·¤¤°¦¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶¸¤ª¤·¤¤°¦¤ò¤³¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þÂå¤ËAI¤ò»È¤ï¤º¤Ë98È¢¤â¤Î¥À¥ó¥Üー¥ë¤ÇÀ½ºî¤·¡¢¤¯¤Ä¤í¤°Ç¤ò±ÇÁü²½¡£Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜµ¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î³ä°ú¡¢¤«¤Ê¤êËÜµ¤¤Ç¤¹¡£ËÜµ¤¤Ç¡¢¤ª¥È¥¯¤Ç¤¹¡£¿·À¸³è¤³¤½¡¢ENEOS¤Ç¤ó¤¤¬¤¤¤¤¤Í¡£
ENEOS Power¤Ï¡¢¡Öº£¤ÈÌ¤Íè¤Î¤Ç¤ó¤¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¿Í¤ÈÃÏµå¤Î²÷Å¬¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¡¡～Creating¡¡sustainable energy and society～¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò½Å¤Í¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚENEOS¤Ç¤ó¤ ¿·À¸³è¾è¤ê´¹¤¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¿·µ¬¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤ËÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ò12¥ö·î´Ö¤ÇºÇÂç6,000±ß³ä°ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡¡¡¦ENEOS¤Ç¤ó¤(https://www.eneos-power.co.jp/denki/info-cp/26spring-02/)
¡ÖENEOS¤Ç¤ó¤¡×¡ÖENEOSÅÔ»Ô¥¬¥¹¡×¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖENEOS¤Ç¤ó¤¡×¡¡https://www.eneos-power.co.jp/denki/
¡ÖENEOSÅÔ»Ô¥¬¥¹¡×https://www.eneos-power.co.jp/gas/
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
ENEOS¤Ç¤ó¤¡¦ÅÔ»Ô¥¬¥¹¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ENEOS¤Ç¤ó¤ 0570¡¾01¡¾8704¡Ê¥Ê¥Ó¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë
03¡¾6627¡¾1763¡ÊIPÅÅÏÃÅù¡Ë
ENEOSÅÔ»Ô¥¬¥¹ 0570¡¾02¡¾8704¡Ê¥Ê¥Ó¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë
¡¡ 03¡¾6735¡¾9031¡ÊIPÅÅÏÃÅù¡Ë
¼õÉÕ»þ´Ö¡§¸áÁ°9»þ～¸á¸å5»þ¡ÊÆüÍË¤ª¤è¤Ó½ËÆü¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨1 ¥À¥ó¥Üー¥ë¥ï¥ó¼è¤ê°·¤¤²Á³Ê 1È¢60.8±ß¤è¤ê»»½Ð¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¡£°ÂÁ´À³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¥À¥ó¥Üー¥ë°Ê³°¤Î»ñºà¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2 http://www.nies.go.jp/kokkanken_view/lite-20250129.html
¢¨3 ²ñ¾ìÆâ¤Ï¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤ªÇ¤µ¤Þ¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¡¢¡ÖENEOS CAT TOWER¡×´ÛÆâ¡Ê½»¸Í¡¦¶¦ÍÑÉô¡Ë¤Ø¤Î¤´Æþ´Û¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ªÇ¤µ¤ÞÆ±È¼¤Ë¤ÆÆþÅ¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢É¬¤º¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤ä¥Ð¥Ã¥°¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£