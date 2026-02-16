¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡Ù µ¨Àá¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖËÍ¤é¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÀïÁè¡×¤È´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¶¯²½½µ´Ö¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥Ý¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÔ»Ò°ÍÃ¶¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ý¥Î¥¹¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡Ù¤¬¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖËÍ¤é¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÀïÁè¡×¤ª¤è¤Ó¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¶¯²½½µ´Ö¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë11:00¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¨Àá¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖËÍ¤é¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÀïÁè¡×³«ºÅ´ü´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë
2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë11:00¡¡～¡¡3·î2Æü¡Ê·î¡Ë10:59
¥¯¥ê¥¢Êó½·Éü³è¡ª¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥¹¥Æー¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥Æー¥¸¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¯½±¡ªµÁÍý¥Á¥ç¥³·³ÃÄ¡×¤Ï¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÄø¶¯¤¯¤Ê¤ëÅ¨¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æー¥¸¥ì¥Ù¥ë¤ÏºÇÂç20¡ª
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤«¤é¤ÎËÜÌ¿¥Á¥ç¥³¡×¤Ï2ÂÐ2¤ÇÀï¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÍ¤é¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÀïÁè¡×¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ë¤ã¤ó¡×¤¬¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤ì¤Ê³ÎÎ¨¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È2½µÌÜ¤«¤é¥Þ¥¿¥¿¥Ó¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¿·¥¹¥Æー¥¸¡Ö¤Û¤í¶ì¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÂÄê¥í¥°¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥×¡õ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖËÍ¤é¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÀïÁè¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥í¥°¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¡ª
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¢¤äËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¡Ö¥ì¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
´ü´Ö¸ÂÄê¥ì¥¢¥¬¥Á¥ã¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥ã¥ë¥º¡×ÅÐ¾ì¡ª
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤¬¸ÂÄêÅÐ¾ì¡ª
´ü´Ö¸ÂÄê¥ì¥¢¥¬¥Á¥ã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥ã¥ë¥º¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥¥åー¥È¤Ê¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¥ì¥¢¥¬¥Á¥ã¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥ã¥ë¥º¡×³«ºÅ´ü´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë
2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë11:00¡¡～¡¡3·î2Æü¡Ê·î¡Ë10:59
¤Ë¤ã¤ó¤³¶¯²½½µ´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¶¯²½½µ´Ö¡×³«ºÅ´ü´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë
2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë11:00¡¡～¡¡3·î2Æü¡Ê·î¡Ë10:59
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ°ìÍ÷
¡¦¡Ö¥È¥ì¥Õ¥§¥¹¡ù¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×³«ºÅ¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆüËÜÊÔ¡¢Ì¤ÍèÊÔ¡¢±§ÃèÊÔ¤Î¤ªÊõ½Ð¸½Î¨¤¬ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡ª
¡¦ÂçÎÌ¤Î·Ð¸³ÃÍ¥²¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡ÖÄ¶¥²¥ê·Ð¸³ÃÍ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×³«ºÅ¡ª
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡Ù¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç280¸Ä¤Î¥Í¥³¥«¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¦Â¾¤Ë¤â¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Î¹ðÃÎ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡Ù³µÍ×
¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡Ù¤Ï¡¢iOS¡¦Android¸þ¤±¥¿¥ïー¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¡×¤¿¤Á¤òÊÔÀ®¤·¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤ò¿¯Î¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£2012Ç¯¤Î¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Î¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ý¥Î¥¹¤Ï¡¢1990Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè°ì´Ó¤·¤Æ¥²ー¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Úµá¤á¤é¤ì¤ë¥â¥Î¤ÏÁÏ¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡£¡Û¤ò·Ç¤²¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¥â¥Î¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤·¤«ÁÏ¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²ー¥à³«È¯¤ò³Ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢ÂåÉ½¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡Ù¤Ï¡¢Îß·×DL1²¯1000Ëü²ó¡Ê2025Ç¯9·î¸½ºß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ °úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°úÍÑ¸µ¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËURL¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÀßÃÖ¡¦·ÇºÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ²èÁü¤Î¤ß¤ò°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¸¢ÍøÉ½µ¡Ö(C)PONOS Corp.¡×¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£