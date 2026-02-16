¡Ö¼ºÇÔ¤òÉÝ¤¬¤ë¡×¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¤¢¤¨¤Æ¡È¼ºÇÔ¡É¤ò¿ä¾©¡ª¥é¥¤¥È¥ïー¥¯¥¹¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¸þ¤±¥²ー¥à·¿e¥éー¥Ë¥ó¥°2¼ï¤ò¥ê¥êー¥¹
¥¯¥é¥¦¥É·¿³Ø½¬´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊLMS¡Ë»Ô¾ì¤ÇÇä¾å¥·¥§¥¢No.1*¤Î¡ÖCAREERSHIP¡×¤ª¤è¤Óe¥éー¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥ïー¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹¾¸ý²ÆÏº¡¢°Ê²¼¥é¥¤¥È¥ïー¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢ÆâÄê¼Ô¡¦¿·Æþ¼Ò°÷¸þ¤±e¥éー¥Ë¥ó¥°¶µºà¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ãー¥º¥·¥êー¥º¡×¤ò³È½¼¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ãー¥º¡¦¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¼ÂÁ©¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡×¤Î2¶µºà¤ò¡¢2026Ç¯2·î15Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨½ÐÅµ¡§ITR¡ÖITR Market View¡§¿Íºà´ÉÍý»Ô¾ì2025¡×LMS»Ô¾ì¡§¥Ù¥ó¥ÀーÊÌÇä¾å¶â³Û¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯ÅÙÍ½Â¬¡Ë
ËÜ¶µºà¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤¬Êú¤¯¡Ö¼ºÇÔ¤Ø¤Î¶¯¤¤¶²ÉÝ¿´¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¾ãÊÉ¤ËÃåÌÜ¡£¤¢¤¨¤Æ¡Ö²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤È¹¶Î¬¡×¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¼«È¯Åª¤Ê³Ø½¬¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ìÇÛÂ°Á°¤Î´ðÁÃÇ½ÎÏ¤òÄì¾å¤²¤·¡¢Áá´üÎ¥¿¦¤Î¼çÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¡Ö¼«¿®¤ÎÁÓ¼º¡×¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¡¢¿·¤·¤¤¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î·Á¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§ÆâÄê¼Ô¤Î5³ä°Ê¾å¤¬Êú¤¯ÉÔ°Â¤È¡¢¸½¾ì¤Î°éÀ®Éé²Ù
¥é¥¤¥È¥ïー¥¯¥¹¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆâÄê¼Ô¤Î54.9¡ó¤¬¡Ö»Å»ö¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÑ¤ò¤«¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤«¤é¹ÔÆ°¤¬¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¸½¾ì¤Î¶µ°é¥³¥¹¥ÈÁýÂç¤äÁá´üÂà¿¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤òµ¤¤Ë¤»¤º²¿ÅÙ¤Ç¤â¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë¡Ö¼«¤é³Ø¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î2¶µºà¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1. ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ãー¥º¡¦¥¯¥¨¥¹¥È ～¥¯¥¤¥º¤Ç³Ø¤Ö¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½¡¦IT¡¦À¯¼£¡¦·ÐºÑ～
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=vBHGt_B_rfM ]
¡Ú¾ðÊó¤Î¿®ÍêÀ¡ß¥²ー¥à¤ÎË×Æþ´¶¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¡È¶¦ÄÌ¸À¸ì¡É¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¡Û
¼Ò²ñ¿Í¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¡§ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤¬¤Þ¤ºÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸ì×Ã¡Ê¶¦ÄÌ¸À¸ì¡Ë¡×¤ÎÊÉ¤Ç¤¹¡£ËÜ¶µºà¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆü·ÐHRÊÔ½¸Éô¤¬ÌäÂêºîÀ®¤Ë¶¨ÎÏ¡£¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½¡¦IT¡¦À¯¼£¡¦·ÐºÑ¤Î5ÎÎ°è¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤È¤·¤ÆÉ¬¿Ü¤ÎÃÎ¼±¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡ª¡×¤òÍ¶È¯¤¹¤ëÂÐÀï·Á¼°¡§½¾Íè¤Î¡ÖÆÉ¤à¤À¤±¡×¤Î¶µÍÜ¸¦½¤¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÂÐÀï¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥¤¥º¤ò²ò¤¿Ê¤á¤ë¥²ー¥à·Á¼°¤òºÎÍÑ¡£²òÅú¤ÎÀµ³Î¤µ¤äÂ®ÅÙ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¥¹¥³¥¢¤ä¥¬¥Á¥ã¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Î¼«È¯Åª¤ÊÉü½¬¤òÂ¥¤·¡¢ÃÎ¼±¤ÎÄêÃåÎ¨¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È¡§¸½¾ì¤Ç¤Î¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤Ë¤è¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤ÎÀâÌÀ¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¼ÂÁ©¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=zBxuwMv2Bjw ]
¡Ú¡Ö¼ºÇÔ¡×¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢ÇÛÂ°¸å¤Î¹ÔÆ°¥Ö¥ìー¥¤ò³°¤¹¡Û
Êª¸ì·Á¼°¤Ç³Ø¤Ö¡Ö¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿È½ÃÇÎÏ¡×¡§¿·Æþ¼Ò°÷¤Î°ìÆü¤ò¼´¤È¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥Þ¥Êー¤Î°Åµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤É¤¦Æ°¤¯¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ê¬´ôÁªÂò¤ä¡¢´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¥¯¥¤¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Àµ¤·¤¤¹ÔÆ°È½ÃÇ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿¡Ö¼ºÇÔ¤ÎÍ½¹Ô±é½¬¡×¡§¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬Êú¤¯¡Ö¿ÍÁ°¤ÇÃÑ¤ò¤«¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤ò¹ÍÎ¸¡£°ì¿Í¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ëe¥éー¥Ë¥ó¥°¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ç¼ºÇÔ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÁ©¤Î¾ì¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤ò¼«¿®¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È¡§¡Ö¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤«¤é¡Ö³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò»î¤·¤¿¤¤¡×¾õÂÖ¤Ø¤È¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤òÅ¾´¹¡£¤Ä¤Þ¤º¤¤Ë¤è¤ë¼«¿®ÁÓ¼º¤òËÉ¤®¡¢Æþ¼Ò½é´ü¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÄã²¼¤ÈÁá´üÎ¥¿¦¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê¥Úー¥¹¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢½¸¹ç¸¦½¤¤À¤±¤Ç¤ÏËä¤á¤¤ì¤Ê¤¤ÃÎ¼±¥ì¥Ù¥ë¤Î¸Ä¿Íº¹¤òÊä´°¡¦¶Ñ¼Á²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£e¥éー¥Ë¥ó¥°¶µºà¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ãー¥º¥·¥êー¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆâÄê¼Ô¡¦¿·Æþ¼Ò°÷¸þ¤±e¥éー¥Ë¥ó¥°¶µºà¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡×¤Î3ÎÎ°è¤Ç¶µºà¤ò½ç¼¡³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È´ØÏ¢¶µºà
¼Ò²ñ¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥ÈÆþÌç
¼Ò²ñ¿Í¤Î¤¿¤á¤Î·ò¹¯´ÉÍýÆþÌç
¼Ò²ñ¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÃÊ¼è¤êÆþÌç
¼Ò²ñ¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÊóÏ¢ÁêÆþÌç
- ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー´ØÏ¢¶µºà
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¼ÂÁ©¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー
- ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×´ØÏ¢¶µºà
²ñ¼Ò¤Î¿ô»ú¡Ê2026Ç¯3·î°Ê¹ßÄó¶¡Í½Äê¡Ë
¢¨Â¾¤Ë¤â¡¢e¥éー¥Ë¥ó¥°¼õ¤±ÊüÂê¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Þ¤Ê¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¤Ç¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¦¥é¥¸¥ªÉ÷Æ°²è¶µºà¡Ö¤á¤ó¤É¤êDJ¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¼¼¡×¤òËè·î2ËÜÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ÖÆâÄê¼Ô¸¦½¤¤ÈÆâÄê¼Ô¤Î¥Û¥ó¥ÍÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È 2025¡×¡ä
¡Ê¶áÇ¯¤ÎÆâÄê¼ÔÊÔ¡Ë
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Âç³Ø¡¦Ã»Âç¡¦Âç³Ø±¡¤òÂ´¶È¤·¡¢Ì±´Ö´ë¶È¡¦¸øÅªµ¡´Ø¤Ø½¢¿¦¤·¤¿ËÜÇ¯23ºÐ～27ºÐ¤ÎÃË½÷
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î25Æü～6·î26Æü
¡¦Í¸ú²óÅú¿ô¡§441·ï
¡Ê´ë¶ÈÊÔ¡Ë
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÊÀ¼Ò¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤´ÅÐÏ¿¼ÔÍÍ¤ª¤è¤Ó¸½ºß¡Ö¿Í»ö¡¦ºÎÍÑ¡¦¿Íºà³«È¯¡×¿¦¼ï¤È¤·¤Æ¤ª¶Ð¤á¤ÎÃË½÷
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î19Æü～6·î26Æü
¡¦Í¸ú²óÅú¿ô¡§224·ï
Ä´ººÊýË¡¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆâÄê¼Ô¸¦½¤¤ÈÆâÄê¼Ô¤Î¥Û¥ó¥ÍÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È 2025¡×>»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://www.lightworks.co.jp/contactus-list/ebook_pre-employment-training?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT260216)
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥ïー¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥ïー¥¯¥¹(https://www.lightworks.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT260216)¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎICT¤äÆÈ¼«¤Î¶µ°é¼êË¡¤ò¶î»È¤·¤¿³Ø½¬´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊLMS¡Ë¡ÖCAREERSHIP(https://www.lightworks.co.jp/services/careership?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT260216)¡×¤ä¡¢e¥éー¥Ë¥ó¥°¶µºà¡¢¿Íºà°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤È¸Ä¿Í¤¬¸Æ±þ¤·¤Ê¤¬¤é·òÁ´¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿Þ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢´ë¶ÈÆâ¿Íºà¤Î³«È¯¡¦Â¨ÀïÎÏ²½¡¢¥µー¥Ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Î¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£