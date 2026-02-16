ÃÂÀ¸¤«¤éÌó£·£°Ç¯¡¢¼êÈ©¤ò¶Ý¤«¤é¼é¤ë¡È±ÒÀ¸¡¦À¶·é¤Î¥×¥í¡É ¥ß¥åー¥º¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤Ø¡£±öÁÇ¡¦ÉºÇòÀ®Ê¬¥¼¥í¤Î¿·½èÊý¡Ø¥ß¥åー¥º ¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óÀöÂõÁå¥¯¥êー¥Êー¡ÙÃÂÀ¸¡ª£²·î16ÆüÁ´¹ñÈ¯Çä
¥ì¥¥Ã¥È¥Ù¥ó¥ー¥¶ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È¡¦¥¦¥£¥¶¥Óー¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥åー¥º¤è¤ê¡¢ÀöÂõÁåÁÝ½ü¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥¼¥í¤ØÆ³¤¯¿·¾¦ÉÊ¡Ø¥ß¥åー¥º ¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó ÀöÂõÁå¥¯¥êー¥Êー¡Ù¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥åー¥º¤Ï¡¢70Ç¯°Ê¾å¡¢¡Ö¿Í¡¹¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸µ¡¢¿Í¡¹¤Î¼êÈ©¤ò¶Ý¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢±ÒÀ¸¡¦À¶·é¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¡È¶Ý¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Î¥â¥Î¤ËÀø¤à¶Ý¤ò½ü¶Ý¡É¤¹¤ëÎÎ°è¤Ø¤È¿·¤¿¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£È¯ÇäÇØ·Ê
º£¤Þ¤Ç¤ÎÀöÂõÁå¥¯¥êー¥Êー¤ÎÉÔËþÅÀ¤ò¥ß¥åー¥º¤Î¿·½èÊý¤Ç²ò¾Ã
ÆüËÜ¤Ï¹â²¹Â¿¼¾¤Êµ¤¸õ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤ÎÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ä½»´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÀöÂõÁåÆâ¤Ç¶Ý¤ä¥«¥Ó¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀöÂõÁå¤ËÀø¤à¶Ý¡¦¥«¥Ó±ø¤ì¤Ï¡¢°áÎà¤Î¥Ë¥ª¥¤¤äÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿ÆÈ¼«Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¶¯¤¤ÌôºÞ¡¦±öÁÇ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬ÉÔ²÷¡×¡¢¡Ö°áÎà¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¿§Íî¤Á¤¬¿´ÇÛ¡×¡¢¡ÖÀöÂõµ¡¤ò½ý¤á¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¡×¡¢¡Ö£²¼ïÎà¤ÎÌôºÞ¤òº®¤¼¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÀöÂõÁå¥¯¥êー¥Êー¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤â¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Þ¤á¤ËÀöÂõÁåÁÝ½ü¤ò¹Ô¤¦¥Ø¥Óー¥æー¥¶ー¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£
½ÐÅ¸¡§¥ì¥¥Ã¥ÈÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯8·î n: 380¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÃåÌÜ¤·¥ß¥åー¥º¤Ï¡¢±öÁÇ¡¦ÉºÇòÀ®Ê¬¥¼¥í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢99.9¡ó¤Î½ü¶Ý¢¨¥«¥ÓÀö¾ô½üµî¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÀöÂõÁå¥¯¥êー¥Êー¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ý¤ò½ü¶Ý¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£À½ÉÊÆÃÄ§
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Æý»À¡¦¥¯¥¨¥ó»À¡¦±ö²½¥Ù¥ó¥¶¥ë¥³¥Ë¥¦¥à¤Î3¤Ä¤ÎÀ®Ê¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤Àö¾ô¡¦½ü¶Ý¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¡£±öÁÇ¡¦ÉºÇòºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÔ²÷¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤¬¤Ê¤¯¡¢°áÎà¤Î¿§Íî¤Á¤äÀöÂõµ¡¤Ø¤Î¥À¥áー¥¸¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±ÒÀ¸¡¦À¶·é¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤È¤·¤Æ¤Î³Î¤«¤Ê½ü¶Ý¡¦Àö¾ôÎÏ¤È¡¢°áÎà¡¦ÀöÂõµ¡¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿·¤·¤¤½èÊý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ü¶Ý¡¦¾Ã½¡¦¿å¹¤½üµî¡¦¥«¥ÓÀö¾ô½üµî¡¦ÀöÂõÊª¤Ø¤Î»¨¶Ý¡¦¥«¥Ó°Ü¤êËÉ»ß¡¦¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Þ¤Ç¡¢1ËÜ¤Ç³ð¤¨¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óÀß·×¡£ÀöºÞÅêÆþ¸ý¤Þ¤¿¤ÏÀöÂõÁå¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÀöÂõ¥âー¥É¤Ç²ó¤¹¤À¤±¤Ç¡¢ÀöÂõÁå¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¶Ý¤ä¥«¥Ó¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀö¾ô¡¦½ü¶Ý¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿ÀöÂõÁåÁÝ½ü¤ò²÷Å¬¤Ê½¬´·¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
- ÀöÂõÁå¤ËÀø¤à¶Ý¤ò99.9¡ó½ü¶Ý¢¨¥«¥ÓÀö¾ô½üµî
- ±öÁÇ¡¦ÉºÇòºÞ¥¼¥í½èÊý
- ¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óÀß·×¡Ê½ü¶Ý¡¦¾Ã½¡¦¿å¹¤½üµî¡¦¥«¥ÓÀö¾ô½üµî¡¦ÀöÂõÊª¤Ø¤Î»¨¶Ý¡¦¥«¥Ó°Ü¤êËÉ»ß¡¦¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡Ë
- ¥¿¥Æ·¿¡¦¥É¥é¥à¼°ÂÐ±þ¡ÊÆóÁØ¼°¤Ï½ü¤¯¡Ë
- ÀöÂõÁå¤äÀöºÞÅêÆþ¸ý¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤Æ²ó¤¹¤À¤±
- ·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º
- ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥ì¥â¥ó¤Î¹á¤ê / ¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¿¹ÎÓ¤Î¹á¤ê
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ý¤ò½ü¶Ý¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£À½ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ß¥åー¥º¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óÀöÂõÁå¥¯¥êー¥Êー
ÀµÌ£ÎÌ¡§250ml¡Ê1²óÊ¬¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î16Æü
²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
ÈÎÇäÅ¹¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¡¢¥¹ー¥Ñー¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¡¢EC¤Ê¤É
¢§Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHQBXPBK
¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢££²¼ïÎà¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¹á¤êÉÕ¤
*¤´»ÈÍÑÄ¾¸å¤Ï¹á¤ê¤¬ÀöÂõÁåÆâ¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°áÎà¤Ë°Ü¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£»È¤¤Êý¡Ê´ÊÃ±3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ë
- ÀöÂõµ¡¤Ë°áÎà¤òÆþ¤ì¤º¡¢ÀöºÞÅêÆþ¸ý¤Þ¤¿¤ÏÀöÂõÁå¤ËËÜÉÊ¤òÁ´ÎÌÅêÆþ
- ÄÌ¾ï¤ÎÀöÂõ¥³ー¥¹¤Ç±¿Å¾
- ±¿Å¾½ªÎ»¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´°Î»
¤Ä¤±ÃÖ¤¤ä±ø¤ì¤ò¼è¤ê½ü¤¯ºî¶È¤ÏÉÔÍ×¡£¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Ë¤â¼ê·Ú¤Ë¤ªÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀöºÞÅêÆþ¸ý¡¢¤Õ¤¿¡¦¥É¥¢¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Î¿¡¤ÁÝ½ü¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
·î¤Ë1²ó¤Î¤´»ÈÍÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¥ì¥¥Ã¥È¥Ù¥ó¥ー¥¶ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
»¦¶Ý¡¦¾ÃÆÇ¤Î¡ÖÌôÍÑ¤»¤Ã¤±¤ó¥ß¥åー¥º¡×¤Ï¡¢1953Ç¯¤ËÌôÍÑ¸Ç·Á¤»¤Ã¤±¤ó¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥¥Ã¥Á¥óÍÑ¤ä±ÕÂÎ¥¿¥¤¥×¡¢Ë¢¥¿¥¤¥×¡¢¼«Æ°¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µー¥¿¥¤¥×¤ÎË¢À½ÉÊ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌôÍÑ¤»¤Ã¤±¤óÀ½ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ¸³è½¬´·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¥Ã¥È¥Ù¥ó¥ー¥¶ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥ì¥¥Ã¥È¥Ù¥ó¥ー¥¶ー¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£»¦¶Ý¾ÃÆÇ±Õ¡Ö¥Ç¥Èー¥ë¡×¡¢»¦¶ÝÀ¶ÁÝÀöºÞ¡Ö¥é¥¤¥¾ー¥ë¡×¡¢¿©Àöµ¡ÀìÍÑÀöºÞ¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ö¿Í¡¹¤ò¼é¤ê¡¢Ìþ¤·¡¢°é¤à¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢±ÒÀ¸¡¦·ò¹¯¡¦±ÉÍÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥ß¥åー¥º¡×¡Ö¥á¥Ç¥£¥¥å¥Ã¥È¡×¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¡¢À¶·é¤Ç·ò¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.reckitt.com/jp/
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ï2025Ç¯8·î¤Ë¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡ÊGreat Place to Work(R)¡Ë¡×Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
