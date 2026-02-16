¡Ú»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤âÀ®²Ì¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Û¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤ò¡ÈÆ°¤¯ÁÈ¿¥¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë±¿ÍÑÀß·×¤È¤Ï
ÌµÎÁ»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://forms.gle/XsuHXHjWRXEYUefW7
¢£ ¤Ê¤¼»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤âÀ®²Ì¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤Î¤«
¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢
KPI¤òÀßÄê¤·¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¥Äー¥ë¤âÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢
¡Ö¾¦ÃÌ¿ô¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡×
¡ÖÀ®²Ì¤¬Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¤Ð¤é¤Ä¤¯¡×
¡Ö²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿ô»ú¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢»ÅÁÈ¤ß¤¬¡È¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
»ÅÁÈ¤ß¤¬¡Èµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ À®²Ì¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹ÁÈ¿¥¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¾õÂÖ
À®²Ì¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- KPI¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ÔÆ°¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤
- ¥Èー¥¯¤äÈ½ÃÇ´ð½à¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤ºÂ°¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤ë
- ²þÁ±¤¬¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë
- ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¡Ö·ë²Ì³ÎÇ§¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
°ì¸«¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢
±¿ÍÑ¤ä°éÀ®¤¬Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À®²Ì¤ÏºÆ¸½¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ ÌäÂê¤Ï¡Ö¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö±¿ÍÑÀß·×¡×¤Ë¤¢¤ë
À®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¡¢
¡Ö·Ð¸³¼Ô¤òºÎÍÑ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡Ö¥Èー¥¯ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢
- KPI¤¬´ÉÍý»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¤·¤«µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
- À®¸ù¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬ÁÈ¿¥¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
- ²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬²ó¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿±¿ÍÑÀß·×¤ÎÉÔºß¤¬¡¢À®²Ì¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ À®²Ì¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ëÅÀ
ËÜ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤ò¡Èµ¡Ç½¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÁÈ¿¥¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¿ô»ú¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
À®²Ì¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÂÎÀ©¤ò¤É¤¦Àß·×¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢
- KPI¤ò¹ÔÆ°Àß·×¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë
- ¥Èー¥¯¤äÈ½ÃÇ¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤¹¤ë
- °éÀ®¤È¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò±¿ÍÑ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à
- ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¡Ö´ÉÍý¡×¤«¤é¡Ö²þÁ±Àß·×¡×¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¬À®²Ì¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤
- KPI¤Ï¤¢¤ë¤¬²þÁ±¤¬·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë
- Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ëÀ®²Ìº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤
- ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤
»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ÊÌµÎÁ¡Ë
