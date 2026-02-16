Å¹ÊÞ¤Î°ÜÅ¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤» ¡Ø»°ÅÄ¥»¥ó¥¿ー¡Ù¤ò2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë°ÜÅ¾¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
¡¡ÅìµÞ¥ê¥Ð¥Ö¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ½Ó°ì¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÇäÇãÃç²ðÅ¹ÊÞ¡Ø»°ÅÄ¥»¥ó¥¿ー¡Ù¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤ò¡¢¸½ºßÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ë¡Ö»°ÅÄ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¥¢¥ß¥¿¡×¤Î7³¬¤«¤é6³¬¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡»°ÅÄ¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢2014Ç¯¤è¤ê¡¢¸½ºßÆþµï¤¹¤ë¡Ö»°ÅÄ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¥¢¥ß¥¿¡×¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¥»¥ó¥¿ー¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶Èµ¬ÌÏ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤è¤êÌÌÀÑ¤Î¹¤¤Æ±¥Ó¥ë6³¬¤Ø°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷Å¬¤ÊÀÜ¶ø´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò°÷¤Î¼¹Ì³´Ä¶¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»°ÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤ä³ØÀ¸³¹¡¢¤½¤·¤Æ¹âµé½»Âð³¹¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬Í»¹ç¤·¤¿³¹¤Ç¤¹¡£ÅÔÆâ¼çÍ×±Ø¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¤ä¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÍøÊØ»ÜÀß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÀÜ¤¹¤ëJR¡Ö¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¡×±Ø¼þÊÕ¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Î¡ÖTAKANAWA GATEWAY CITY¡×¤Î¤Þ¤Á¤Ó¤é¤¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ë¿ÍÎ®¤Î³èÀ²½¤ä¹ñºÝ²½¤¬°ìÃÊ¤È²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ÂÄê¤·¤¿¿Í¸ýÁý²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ç±º¡¦³¤´ß¥¨¥ê¥¢¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼Ç¥¨¥ê¥¢¤ÎÅÚÃÏ¡¦¸Í·ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·øÄ´¤Ê¼è°ú¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¾ÍèÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î°ÜÅ¾¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµ¡¤Ë¡¢»°ÅÄ¡¦ÅÄÄ®±Ø¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼Ç±º¡¦³¤´ß¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª½»¤¤¤Î³§¤µ¤Þ¤ä¡¢Åö³º¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÉÔÆ°»º¤Î¤ª¼è°ú¥Ëー¥º¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ËÅØ¤á¡¢ÃÏ°è°ìÈÖÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î½¼¼Â¤È¶¦¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ºÇÅ¬¤Ê²ò·è¤ØÆ³¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¡¡¾å
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
¡¦Ì¾¡¡¾Î¡¡¡¡ »°ÅÄ¥»¥ó¥¿ー
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡¡ ¢©108-0014
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ÞÃúÌÜ31ÈÖ7¹æ
»°ÅÄ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¥¢¥ß¥¿ 6³¬
¡¦¸ò¡¡ÄÌ JR»³¼êÀþ¡ÖÅÄÄ®¡×±Ø »°ÅÄ¸ý¤è¤ê
ÅÌÊâ2Ê¬¡¢ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡Ö»°ÅÄ¡×±Ø
A3½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
¡¦£Ô£Å£Ì¡¡¡¡ 03-6436-4109
¡¦£Æ£Á£Ø¡¡¡¡ 03-6436-4114
¡¦±Ä¶È³«»ÏÆü 2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë