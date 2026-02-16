¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹ ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¢¥¹¥êー¥È¤È¿·µ¬·ÀÌó ËÒ½¨¸çÁª¼ê¡Ê²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¡Ë¤È¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¡Ê¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×¡Ë¤¬¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µ×ÊÝÅÄ¿°ì¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤è¤êÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬ー¡¦ËÒ½¨¸çÁª¼ê¡Ê²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¡Ë¤È¿¦¿Íµ»¤ò¸Ø¤ë¡¦¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¡Ê¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×¡Ë¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー·ÀÌóÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏËÒ½¨¸çÁª¼ê¤È¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢Èà¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤Ø¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÒ½¨¸çÁª¼ê¡Ê²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤è¤ê¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥·¥åー¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ûー¥ë¥É´¶¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¡¢¥×¥ìー¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥®¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÍú¤¤¤Æ¡¢²ø²æ¤Ê¤¯ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¡Ê¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Öºò¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤â³Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÃå¤Æ¡¢ºòÇ¯°Ê¾å¤Ë³èÌö¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µ×ÊÝÅÄ¿°ì¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤Ç¤¢¤ëËÒ½¨¸çÁª¼ê¡¢¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤ò¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤«¤éÂçÉñÂæ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Þ¤Ç¡¢¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÈà¤é¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤È¤È¤â¤Ë¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¡¢¿·¤·¤¤¥«¥ë¥Á¥ãー¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ÎÌîµå¿¶¶½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢§ ¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¡¦¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢1906Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç10,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤ò¸ÛÍÑ¤·¡¢2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦Çä¾å¤Ï78²¯¥É¥ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥åー¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë5¤Ä¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥ê¥ó¥Óー¤Ë1¤Ä¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¹©¾ì¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎMADE in U.S.A.¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¹ñ»ºÈæÎ¨¤¬70%°Ê¾å´Þ¤Þ¤ì¡¢Åö¼Ò¤ÎÊÆ¹ñÇä¾å¤Î°ìÉô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
