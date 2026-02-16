¡ã¤¤¤Ä¤â¤Î»þ´Ö¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÎËâË¡¤ò¡ª¡ä¥µ¥é¥ó¥é¥Ã¥×(R) ¡¦¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯(R)¤è¤ê¡¢½Õ¤é¤·¤¤¡È¥ß¥Ã¥ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç½Ð²Ù³«»Ï
¡¡°°²½À®¥Ûー¥à¥×¥í¥À¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò︓ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹︓ËÙ±É°ì¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥µ¥é¥ó¥é¥Ã¥×(R)¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯(R)¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç½Ð²Ù³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡Ö¥µ¥é¥ó¥é¥Ã¥×(R)¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯(R)¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢2026Ç¯¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¿·À¸³è¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òºÌ¤ë¡Ö¥µ¥é¥ó¥é¥Ã¥×(R)¡×¤È¡Ö¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯(R)¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡È¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡È¥ß¥Ã¥ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡É¤Î¥Ý¥Ã¥×¤ÇÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯(R) ¥Õ¥êー¥¶ー¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡É¤È²ÄÎù¤Ê²Ö¡¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¿·À¸³è¤Ë°ìÂÁá¤¤½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¤¤Ì©ÃåÀ¤È¾æÉ×¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥µ¥é¥ó¥é¥Ã¥×(R)¡×¤Ï¡¢Á¯ÅÙ¤ò¼é¤ë¥Õ¥£¥ë¥àÀÇ½¤Ë²Ã¤¨¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇËèÆü¤Î²È»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤·¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯(R)¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Î¿©ÉÊ¤ÎÊÝÂ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÛÅö¤ä¾®Êª¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥¹¥Þー¥È¤Ë¤³¤Ê¤»¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥¹¥¯¥ê¥åー¥í¥Ã¥¯(R)473ml¡×¤ä¡Ö¥³¥ó¥Æ¥Êー480ml¡×¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤ä³°½ÐÀè¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤òË¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·À¸³è¤ò»Ï¤á¤ëÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë¿·¥·¥êー¥º¡£¤³¤Î½Õ¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡È¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¡É¤ä¡É¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥µ¥¤¥º¤ä²Á³Ê¡¢ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¼¡ÊÇ°Ê¹ß¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ú½Ð²Ù³«»ÏÆü¡Û ︓2026Ç¯2·î16Æü(·î)Í½Äê
¡ÚÈÎÇäÃÏ°è¡¿ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡Û︓Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Åù
¢¨½Ð²Ù³«»ÏÆü¡¢ÈÎÇäÃÏ°è¡¿ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ï¡¢Á´¾¦ÉÊ¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¡£
£±.¥µ¥é¥ó¥é¥Ã¥×(R) 30cm¡ß50m¥Ç¥£¥º¥Ëー´ë²èÉÊ
¡È¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¡É¤ä¡È¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡É¡¢¡È¥°ー¥Õ¥£ー¡É¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡¢¥°¥êー¥ó´ðÄ´¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¶õ´Ö¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£°®¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÈùºÙ¤Ê±úÆÌ²Ã¹©¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬¼ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²¼¤´¤·¤é¤¨¤äÊÝÂ¸¤Î¹©Äø¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ¡Ç½µÚ¤Ó¥Õ¥£¥ë¥à¤ÏÄÌ¾ïÉÊ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹
¢£´õË¾¾®Çä²Á³Ê︓¥ªー¥×¥ó
¢£¥µ¥¤¥º︓Éý318¡ß±ü43¡ß¹â¤µ43¡Êmm¡Ë
£².¥µ¥é¥ó¥é¥Ã¥×(R) 22cm¡ß50£í¥Ç¥£¥º¥Ëー´ë²èÉÊ
¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¡È¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡É¤È¡È¥Ç¥¤¥¸ー¡É¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¥Ô¥ó¥¯¤¬´ðÄ´¤Î¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Ï¥ê¡¦¥³¥·¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£¥ë¥àÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ò°ú¤½Ð¤¹ºÝ¤ä´ï¤Ë¤«¤Ö¤»¤ëºÝ¤â¥Õ¥£¥ë¥àÆ±»Î¤¬Å½¤êÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Ä´ÍýÃæ¤Ç¤â¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¤è¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢´ï¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿©ºàÊÝÂ¸¤ä²¼¤´¤·¤é¤¨¤Îºî¶È¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ¡Ç½µÚ¤Ó¥Õ¥£¥ë¥à¤ÏÄÌ¾ïÉÊ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹
¢£´õË¾¾®Çä²Á³Ê︓¥ªー¥×¥ó
¢£¥µ¥¤¥º︓Éý243¡ß±ü43¡ß¹â¤µ43¡Êmm¡Ë
£³.¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯(R)¥Õ¥êー¥¶ー¥Ð¥Ã¥°M 40ËçÆþ
¡È¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¢ー¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì©ÉõÀ¤Î¹â¤¤¥À¥Ö¥ë¥¸¥Ã¥Ñー¤Ë²Ã¤¨¡¢»ØÀè¤¬³ê¤ê¤Ë¤¯¤¤±úÆÌ²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥¿¥Ö¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¿©ÉÊÊÝÂ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤ä²½¾ÑÉÊ¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ê¼ýÇ¼¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£´õË¾¾®Çä²Á³Ê︓¥ªー¥×¥ó
¢£¥µ¥¤¥º︓½Ä189¡ß²£177¡ß¹â¤µ0.06¡Êmm¡Ë
£´.¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯(R)¥¹¥¯¥ê¥åー¥í¥Ã¥¯(R) 473ml 1¸ÄÆþ
¡È¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡É¤È²ÖÊÁ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¹¥¯¥ê¥åー¼°¤Î¥Õ¥¿¤ÇÌ©ÊÄÀ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¿åµ¤¤ò´Þ¤à¥µ¥é¥À¤äÄÙ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤É¤â°Â¿´¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ç¤ªÊÛÅö¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£(¥Õ¥¿¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤á¤Æ¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤)
¿©ÉÊÊÝÂ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¹¹Ô¤Î¾®ÊªÆþ¤ì¤ä¼ñÌ£¤ÎÆ»¶ñÀ°Íý¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¼¡Âè¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´õË¾¾®Çä²Á³Ê︓¥ªー¥×¥ó
¢£¥µ¥¤¥º︓473ml½Ä118¡ß²£118¡ß¹â¤µ80¡Êmm¡Ë
£µ.¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯(R)¥¹¥¯¥ê¥åー¥í¥Ã¥¯(R) 730ml 1¸ÄÆþ
¡È¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡É¤È¡È¥Ç¥¤¥¸ー¥À¥Ã¥¯¡É¡¢¤½¤·¤Æ²Ö¡¹¤Î¥¢ー¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£473ml¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¾õ¤ÎÌîºÚ¤Ê¤É¤ÎÊÝÂ¸¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¤µ¤Î¤¢¤ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤Î¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤òÊÝ¸î¡¦¼ýÇ¼¤¹¤ë¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£´õË¾¾®Çä²Á³Ê︓¥ªー¥×¥ó
¢£¥µ¥¤¥º︓730ml½Ä118¡ß²£118¡ß¹â¤µ108¡Êmm¡Ë
£¶.¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯(R)¥³¥ó¥Æ¥Êー Ä¹Êý·Á480ml&820ml³Æ1¸ÄÆþ
480ml¤È820ml¤Ç°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍÆ´ï¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡È¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡É¤È¡È¥Ç¥¤¥¸ー¥À¥Ã¥¯¡É¤¬¡¢½Õ¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¡£2¤Ä¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¿©Âî¤ËÅý°ì´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º°ã¤¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤äÃª¤Ç¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤ë¼ÂÍÑÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´õË¾¾®Çä²Á³Ê︓¥ªー¥×¥ó
¢£¥µ¥¤¥º︓480ml½Ä117¡ß²£156¡ß¹â¤µ53¡Êmm¡Ë
820ml½Ä117¡ß²£156¡ß¹â¤µ83¡Êmm¡Ë
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÎÂÑÇ®À¤Ê¤É¡¢¾¦ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÉÊ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥µ¥é¥ó¥é¥Ã¥×¡×¡ÖZiploc¡×¡Ö¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¹¥¯¥ê¥åー¥í¥Ã¥¯¡×¤Ï°°²½À®¥Ûー¥à¥×¥í¥À¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨(R)¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö(C)Disney¡×¡Ê£±.£².£³.£´.£µ.£¶.¡Ë¤òÊ»µ¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î³ºÅö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÁ´¤ÆÊ»µ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¥µ¥é¥ó¥é¥Ã¥×(R)¤¬¸Ø¤ë¹â¤¤¥Õ¥£¥ë¥àÀÇ½
¡ü¹â¥Ð¥ê¥¢À¤Ç¿©ÉÊÊÝÂ¸¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¥µ¥é¥ó¥é¥Ã¥×(R)¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥óÀ½¥é¥Ã¥×¤ËÈæ¤Ù¡¢¿åÊ¬¤òÊÝ¤ÄÎÏ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¿©ºà¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢µû¤äÌîºÚ¤ò¿·Á¯¤µ¤ò¥ー¥×¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ÀÁÇ¤âÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¿©ºà¤Î»À²½¤òËÉ¤®¡¢Æù¤Ê¤É¤â¿·Á¯¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¸ËÆâ¤Ç¡¢Â¾¤Î¿©ºà¤Ë¥Ë¥ª¥¤°Ü¤ê¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¯¹â¤¤Ì©ÃåÀ
¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¤È¤Æ¤âÊ¿³ê¤Ê¤¿¤á¡¢¤ª»®¤ä¥Ñ¥Ã¥¯¤È¥Õ¥£¥ë¥à¤Î´Ö¤Ë·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤Å¤é¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ©Ãå¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ï¥ê¡¦¥³¥·¤Î¤¢¤ë¾æÉ×¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à
¥Ï¥ê¤È¥³¥·¤Î¤¢¤ë¾æÉ×¤ÊÁÇºà¤Î¤¿¤á¡¢ÇË¤ì¤Ë¤¯¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤«¤é°ú¤½Ð¤¹¤Ë¤â¡¢¿©ºà¤òÊñ¤à¤È¤¤ä´ï¤Ë¤«¤Ö¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µ¥é¥ó¥é¥Ã¥×(R)¸ø¼°¥µ¥¤¥È︓https://www.asahi-kasei.co.jp/saran/products/saranwrap/
¡Ú»²¹Í¡Û¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯(R)¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡°°²½À®¥Ûー¥à¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤ò¡¢¤¿¤¤¤»¤Ä¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿©À¸³è¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤ò¡¢¤³¤ÎÀè¤â¡¢¤º¤Ã¤È¡£¡×¤ò¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Ë¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÊý¿Ë¤Ë±è¤Ã¤¿³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³èÆ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯(R)¤ò²ó¼ý¢¨¤·¡¢ÊÌ¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Ëºî¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡ØZiploc RECYCLE PROGRAM¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥Ó¥Ëー¥ë»±¤ÎÇÑ´þÌäÂê¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯(R)¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤ò»±ÉÛ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿»±¤ò¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë³èÆ°¤ä¡¢»±¤Î¼êºî¤ê¥¥Ã¥È¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»±¤òºî¤ì¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼«¼£ÂÎ¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯(R)¥¹¥¯¥ê¥åー¥í¥Ã¥¯(R)¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¤´¤ß½¦¤¤¥È¥ó¥°¤ÎÀ½ºî¤ª¤è¤Ó³èÆ°ÃÄÂÎ¤Ø¤ÎÂßÍ¿¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°°²½À®¥Ûー¥à¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤Î100Ç¯¸å¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬Ì¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²è¤Ç¤¤ë¾ì¤ÎÄó¶¡¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°°²½À®¥Ûー¥à¥×¥í¥À¥¯¥Ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ︓https://www.asahi-kasei.co.jp/saran/sustainability/
¢¨¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯(R)¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ︓https://www.asahi-kasei.co.jp/saran/recycle/¢¨»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯(R)¤Ï¡¢2kg¤«¤é²ó¼ý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê»²¹Í︓¥Õ¥êー¥¶ー¥Ð¥Ã¥°1Ëç¤¢¤¿¤ê¡á5～10g¥¹¥¯¥ê¥åー¥í¥Ã¥¯(R)1¸Ä¤¢¤¿¤ê= 40～50g¡Ë