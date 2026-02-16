¥Õ¥§¥à¡õ¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYURiiRO¡Ê¥æ¥ê¥¤¥í¡Ë¡×¡¢¥¤¥ó¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ò¿·È¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒE-seeds¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¥§¥à¥±¥¢¡õ¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØYURiiRO¡Ê¥æ¥ê¥¤¥í¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¹á¤ê¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Á´4¼ï¤Î¹á¤ê¤ÇÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤ÎÍÆ´ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºþ¿·¤·¡¢¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£Ë¢¤Ç½Ð¤ë»È¤¤¿´ÃÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Æü¾ï¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ë³ÐÅª¤Ë¤âÌþ¤·¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Ãæ¿È¤Ë¿§Ì£¤ò²Ã¤¨½èÊý¤â¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÆ´ïÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¤¿¤Ë²½¾ÑÈ¢Æþ¤ê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥êー¡×¡¢¿§¤ÈÀ®Ê¬¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡õ¥¦¥Ã¥É¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ô¥å¥¢¥à¥¹¥¯¡×¡Ö¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Á´4¼ï¤Î¹á¤ê¤«¤éµ¤Ê¬¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¹á¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥êー¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿§¤ÈÀ®Ê¬¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡õ¥¦¥Ã¥É¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¡Ö¥Ô¥å¥¢¥à¥¹¥¯¡×¡Ö¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤ÎÁ´4¼ï¤Î¹á¤ê¤òÅ¸³«¡£
¹á¤ê¤ÇÁª¤Ö¡¢¿·¤·¤¤¥»¥ë¥Õ¥±¥¢ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¹á¤ê¤ä²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤Î¹á¤ê¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¹á¤êÁª¤Ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£YURiiRO¡Ê¥æ¥ê¥¤¥í¡Ë¤È¤Ï
¥æ¥ê¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö½ã¿è¡×¡ÖÌµ¹¤¡×¡Ö°Ò¸·¡×¡£
¥æ¥ê¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÀ»Êì¥Þ¥ê¥¢¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÇò¥æ¥ê¤Ï¡Ö¥Þ¥É¥ó¥Ê¡¦¥ê¥êー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢À»Êì¥Þ¥ê¥¢¤Î¡Ö½ã·é¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YURiiRO¤Ï¤½¤ó¤ÊÉ´¹ç¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÑÛ¤È¤·¤ÆÈþ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿§¤Ã¤Ý¤¯¡¢¤º¤Ã¤È°¦¤µ¤ì¤ë½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡É½÷À¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òYURiiRO¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
YURiiRO¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¯Îð¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥±¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¡¢¿ÀÅÄ¤¦¤Î¤µ¤ó¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¡ÈÃ¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦¥±¥¢¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ëYURiiRO¤Î¹Í¤¨Êý¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¥±¥¢¤òÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¡¢¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë»þ´Ö¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÀÅÄ¤¦¤Î¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥æ¥ê¥¤¥í¤ÏÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤Í¡¢¡È1Æü¤½¤³¤é¤ÇÈþ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¡É¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë
¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥±¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢È©¤â¿´¤âÀäÂÐ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤ëÉ¬Í×¤Ê¤ó¤ÆÁ´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡£
ºòÆü¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¡¢º£Æü¤Î¼«Ê¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÂçÀ®¸ù¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥æ¥ê¥¤¥í¤Î¥±¥¢¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ§
YURiiRO¡Ê¥æ¥ê¥¤¥í¡Ë¥¤¥ó¥Æ¥£¥á¥¤¥È¡õ¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë
¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¤«¤éÁ´¿È¤Þ¤Ç¡¢È©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¥Þ¥ë¥Á¥±¥¢¥ª¥¤¥ë¡£
¡È¤ª¤È¤Ê¤Î¥Ù¥Óー¥ª¥¤¥ë¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆóÁØ¼°¥Þ¥ë¥Á¥±¥¢¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÈ©¤Î´¥Áç¤ä¤æ¤é¤®¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¤ò´Þ¤àÁ´¿È¤ÎÊÝ¼¾¥±¥¢¤ò1ËÜ¤Ç³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¬ÁØ¤È¥ª¥¤¥ëÁØ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆóÁØ¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢È©¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤·Ú¤ä¤«¤Ê»ÈÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¡£ÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ë²Ã¤¨¡¢Æý»À¶Ý¤ä¼¡À¤Âå¥ì¥Á¥Îー¥ë¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë¤òÇÛ¹ç¤·¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ëÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
YURiiRO¡Ê¥æ¥ê¥¤¥í¡Ë¥¤¥ó¥Æ¥£¥á¥ó¥È ¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥å
ËèÆü¤ÎÀö¤¦¥±¥¢¤ò¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤ÇËþ¤¿¤¹¥¤¥ó¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡£
YURiiRO¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¼å»ÀÀ¤ÎÀö¾ô½èÊý¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤µ¤·¤¯±ø¤ì¤òÀö¤¤Î®¤·¤Þ¤¹¡£´¥Áç¤ä¥Ë¥ª¥¤¤Ê¤É¡¢¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥óÆÃÍ¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤ò²÷Å¬¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÀö¾ôÀ®Ê¬¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛ¹ç¡£Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤òÍÞ¤¨¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿È©¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¿È¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢È©¤¬ÉÒ´¶¤ÊÊý¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
YURiiRO¡Ê¥æ¥ê¥¤¥í¡Ë¥¤¥ó¥Æ¥£¥á¥¤¥È¡õ¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë
ÍÆÎÌ¡§100mL
¹áÎÁ¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥êー¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡õ¥¦¥Ã¥É¡¢¥Ô¥å¥¢¥à¥¹¥¯¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Ö¥é¥ó
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§7,755±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
YURiiRO¡Ê¥æ¥ê¥¤¥í¡Ë¥¤¥ó¥Æ¥£¥á¥ó¥È ¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥å
ÍÆÎÌ¡§80mL
¹áÎÁ¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥êー¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡õ¥¦¥Ã¥É¡¢¥Ô¥å¥¢¥à¥¹¥¯¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Ö¥é¥ó
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§4,928±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒE-seeds
ËÜ¼Ò¡§¢©104-0061
¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ°ìÃúÌÜ22ÈÖ11¹æ¡¡¶äºÂÂçÃÝ¥Ó¥¸¥Ç¥ó¥¹ 2F
URL¡§https://ec.e-seeds.co.jp/bs/yuriiro/index.html
ÀßÎ©¡§2023Ç¯10·î