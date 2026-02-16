AlpacaTech¡¢¾¾Èø¸¦È¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×(R)︎Elith¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡SBI¥°¥ëー¥×¤Ç³×¿·Åª¤Ê¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFOLIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëAlpacaTech³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§»Í¸µ À¹Ê¸¡¢°Ê²¼¡ÖAlpacaTech¡×¡Ë¤Ï¾¾Èø¸¦È¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×(R)︎¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒElith¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¾å ¸Ü´ð¡¢°Ê²¼¡ÖElith¡×¡Ë¤È¡¢AI¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤ª¤è¤ÓAI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶âÍ»µ¡´ØÅù¸þ¤±AI¿ÇÃÇ¤ÎÄó¶¡¤Ë¸þ¤±¤¿¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¾¼Ò¤Ï¡¢À¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¡¦¿®ÍêÀ¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¸¡Æ¤¡¦³«È¯¤ò¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
À¸À®AI¤Î¶ÈÌ³³èÍÑ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê½ÐÎÏ¤ä¾ðÊóÏ³±Ì¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢AI³èÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ê¹âÅÙ¤Ê°ÂÁ´À¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Elith¤Ï¡¢ICCV¤Ê¤É¹ñºÝÅª¤Ê¥È¥Ã¥×¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Î¸¦µæºÎÂò¼ÂÀÓ¤ä¡¢Forbes¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³°Éô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î¾Ò²ð¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ëµ»½Ñ¥Áー¥à¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ë¶È¸þ¤±¤ËÀ¸À®AI¡¦LLM¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢AI¥¬ー¥É¥ìー¥ë¡¿AI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤Î±þÅúÉÊ¼Á¤äÆ°ºî¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¼«Æ°¤Ç²þÁ±Äó°Æ¤Þ¤Ç¹Ô¤¦ÉÊ¼ÁÉ¾²Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGENFLUX¡Ê¥¸¥§¥ó¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢AlpacaTech¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿´ë¶È¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤äAIÆ³Æþ»Ù±ç¤ÎÃÎ¸«¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢MixSeek¤Î³«È¯Åù¡¢ÀèÃ¼AIµ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ò¤Ï¡¢¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂêÇ§¼±¤Î¤â¤È¡¢¶¨¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÆâÍÆ
ËÜÄó·È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Elith¤¬Í¤¹¤ëAI¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤ª¤è¤ÓAI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AlpacaTech¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±¤ÎÅ¸³«¤äÆ³Æþ»Ù±ç¤òÃ´¤¦¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢Elith¤Ïµ»½Ñ¸¡¾Ú¤ª¤è¤ÓAI°ÂÁ´ÀÀß·×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
- À¸À®AIÍøÍÑ¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò²Ä»ë²½¡¦É¾²Á¤¹¤ëAI¿ÇÃÇ
- ¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀß·×¤äAI¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÁ´ÀÉ¾²Á
- ¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ëAI¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦±¿ÍÑ¥ëー¥ëÀ°È÷¤Î»Ù±ç
- ³«È¯¤·¤¿À¸À®AI¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Î¼ÒÆâ¥Ý¥ê¥·ー¤Ø¤Î½àµò¤Î¸¡¾Ú
À¸À®AI»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤ëAI¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Î¾¼Ò¤ÏÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒElith¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒElith¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¶¦¤Ë²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬¤Ê²ò·èºö¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£ À½Â¤¶È¡¢¶âÍ»¶È¡¢°åÎÅ¶È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È¼ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢AI¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¼´¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éÀ¸À®AI¡¦LLM¡¦²èÁüAI¤Î³«È¯¡¢AI¶µ°é¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ëAI¥»ー¥Õ¥Æ¥£¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢À¸À®AI¤Î±þÅúÉÊ¼Á¤äÆ°ºî¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¼«Æ°¤Ç²þÁ±Äó°Æ¤Þ¤Ç¹Ô¤¦ÉÊ¼ÁÉ¾²Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGENFLUX¡Ê¥¸¥§¥ó¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡× ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ëAI´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ : ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿3ÃúÌÜ30ÈÖ10¹æËÜ¶¿£Ë¡õ£Ë¥Ó¥ë1£Æ
ÂåÉ½¼Ô :ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡õ/CTO¡¡°æ¾å ¸Ü´ð
»ö¶ÈÆâÍÆ : AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¢³«È¯¡¢Àß·×¡¢´ë²è¡¢¶µ°é¡¢ÈÎÇä¡¢ÊÝ¼é¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
URL : https://www.elith.ai
¢£³ô¼°²ñ¼ÒFOLIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FOLIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü¤Î¶âÍ»¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ë¤«¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê»ñ°ìÇ¤±¿ÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFOLIO¤È¡¢¶âÍ»¶È³¦¸þ¤±¤ÎÅê»ñ¡¦±¿ÍÑ¡¦Ä´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ë·¸¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ëAlpacaTech³ô¼°²ñ¼Ò¤ò»±²¼¤ËÍÊ¤·¡¢Î¾¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤Ê»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー¤Î¤â¤È¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ò¶î»È¤·¤¿¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢FOLIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÏÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¡¢SBI¾Ú·ô¤ò»±²¼¤ËÍÊ¤¹¤ëSBI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è°ìÈÖÄ®16-1 ¶¦Æ±¥Ó¥ë°ìÈÖÄ®4³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ª¤è¤ÓÉÕÂÓ¶ÈÌ³
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO ¹ÃÈå ¿¿°ìÏº
ÀßÎ©¡§2019Ç¯4·î1Æü
URL¡§https://folio-hd.com
¢£AlpacaTech³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®1-6-4 H1OÊ¿²ÏÄ®703
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¶âÍ»»Ô¾ìÍ½Â¬¡¦¥Çー¥¿¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯Åù¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢ Åê»ñ½õ¸À¡¦ÂåÍý¶È
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æÅù¡§¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè3453¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
ÀßÎ©¡§2022Ç¯7·î8Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO »Í¸µ À¹Ê¸
▶URL¡§https://www.alpaca-tech.ai/