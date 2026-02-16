º£Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë»ÑÀª¥±¥¢½¬´·¡Ö¥á¥Ç¥£¥¨¥¤¥É ¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢ »ÑÀª¥ê¥Õ¥©ー¥à¡×¤ò2·î16Æü¤è¤ê¿·È¯Çä
¡¡ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥µ¥Ýー¥¿ーÀì¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMEDIAID¡Ê¥á¥Ç¥£¥¨¥¤¥É¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¥·¥°¥Þ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚÍÎÊå¡Ë¤Ï¡¢¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î»ÑÀª¡ÊÇØÃæÍÑ¡Ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÎÏ¤ò¹â¤á¤¿Àß·×¤È¤Ê¤ë¡Ö¥á¥Ç¥£¥¨¥¤¥É ¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢ »ÑÀª¥ê¥Õ¥©ー¥à¡×¤ò2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£È¯ÇäÃæ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿Í×Ë¾¤«¤é¸«¤¨¤¿»ÑÀª¥µ¥Ýー¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ëー¥º
¡¡¶áÇ¯¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Âð¤ÇÄ¹»þ´Ö¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤ò¹Ô¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤¬½µ3Æü°Ê¾å¤ÎºßÂð¶ÐÌ³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼«¼ÒÄ´ºº¢¨1¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸ª¤ÎÉÔÄ´¤ò¾å¤²¤ë²óÅú¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¼ó¡¢¹ø¤¬Â³¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÉô°Ì¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤ÇÀ¸¤¸¤ä¤¹¤¤ÉÔÎÉ»ÑÀª¤È´ØÏ¢¤·¤ÆÉéÃ´¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÑÀª¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÇÇØ¡×¤ä¡Ö´¬¤¸ª¡×Åù¤«¤é¤¯¤ëº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤ËÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤Î°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥á¥Ç¥£¥¨¥¤¥É ¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢ ÇØÃæ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¯Çä¸å¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ôÌó8ËüËç¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡ÖÃå¤±¿´ÃÏ¤¬Í¥¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤òµá¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´°Õ¸«¤ä»ÑÀª¥µ¥Ýー¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ïー¥É¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥á¥Ç¥£¥¨¥¤¥É ¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢ »ÑÀª¥ê¥Õ¥©ー¥à¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¸øÌ³°÷¡¦²ñ¼Ò°÷¤Ç½µ3Æü°Ê¾å¤ÎºßÂð¶ÐÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼óÅÔ·÷ºß½»30～59ºÐÃË½÷621Ì¾¤Ø¤Î¼«¼Ò¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥µー¡Ë
ÆÃÄ¹1¡¥Èþ»ÑÀª¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥ó¥«ーÀß·×
¡¡¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥ó¥«ーÀß·×¡×¤Î¥È¥ê¥×¥ë¤È¤Ï¡¢¶»ÄÇ¤Èº¸±¦¤Î¸ª¹Ã¹ü¤Î3ÅÀ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¶»ÄÇ¤ò»ÙÅÀ¤Ë¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤·¡¢ÆâÂ¦¤Ë´ó¤»¤¿º¸±¦¤Î¸ª¹Ã¹ü¤Î°ÌÃÖ¤ÎÊÝ»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍýÁÛÅª¤Ê»ÑÀª¤ØÆ³¤¯¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Èó¿½ÌÀ¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»ÑÀªÊÝ»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤Ð¤é¤òÄù¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊä½õÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹2¡¥¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥µ¥Ýー¥ÈÎÏ¤ÎÄ´Àá¤¬²ÄÇ½
¡¡¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ーÉÕ¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥Ýー¥ÈÎÏ¤ÎÄ´Àá¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇØÅö¤Æ¥Ñー¥Ä¤ÏÇö¤¯½À¤é¤«¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ç¤«¤µ¤Ð¤ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹3¡¥¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤ÇÄ¹»þ´Ö²÷Å¬
¡¡ÇØÅö¤Æ¥Ñー¥Ä¤ª¤è¤Ó¥¢¥ó¥«ー¤ÏÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ç¥à¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥Ç¥£¥¨¥¤¥É ¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢ »ÑÀª¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¡À½ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥á¥Ç¥£¥¨¥¤¥É ¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢ »ÑÀª¥ê¥Õ¥©ー¥à
¥µ¥¤¥º¡ÊÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¡§¤ß¤¾¤ª¤Á¼þ°Ï/¥¢¥ó¥Àー¥Ð¥¹¥È¡Ë¡§
M¡Ê65~85cm¡Ë¡¢L¡Ê85~105cm¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§4,730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£°åÎÅ¥áー¥«ー¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥µ¥Ýー¥¿ー¡ÖMEDIAID¡Ê¥á¥Ç¥£¥¨¥¤¥É¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://www.mediaid-online.jp/
¡¡°åÎÅ¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÀ°·Á³°²Ê¸þ¤±¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¡¦¸ÇÄêºàÎÁ¡¦°åÎÅµ¡´ï¤òÀ½Â¤¤·¡¢°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¥µ¥Ýー¥¿ー½Ð²Ù³Û¢¨2¡¦¹ø¥µ¥Ýー¥¿ー¥áー¥«ー½Ð²ÙËç¿ôNo.1¢¨3¤ÎÆüËÜ¥·¥°¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢À¸³è¼Ô¸þ¤±¤Î¥µ¥Ýー¥¿ーÀì¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡¡°åÎÅ¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¡¦ÉÊ¼Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Å»ö¤Î¥·ー¥ó¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÃåÍÑ´¶¡¦²÷Å¬À¤òÄÉµá¤·¤¿ÁÇºàÁª¤Ó¡¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§(³ô)ÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñÁí¹ç¸¦µæ½êÄ´¤Ù¡£2024Ç¯ÅÙ¥áー¥«ー½Ð²Ù³Û¥Ùー¥¹
¢¨3¡§(³ô)ÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñÁí¹ç¸¦µæ½êÄ´¤Ù¡£2024Ç¯ÅÙ¥áー¥«ー½Ð²ÙËç¿ô¥Ùー¥¹
¢£ÆüËÜ¥·¥°¥Þ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://www.sigmax.co.jp/(https://www.sigmax.co.jp/)
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-24-1
ÁÏ¶È¡§1973Ç¯6·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§ 9,000Ëü±ß
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ¡¡ÍÎÊå
¼Ò°÷¿ô¡§246Ì¾¡Ê2025Ç¯3·îËö¡Ë
Çä¾å¹â¡§143.7²¯±ß¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Ë
ÆüËÜ¥·¥°¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ³èÆ°»Ù±ç¶È¢¨¡×¤ò»ö¶È¥É¥á¥¤¥ó¤È¤·¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¿Í¡¹¤Î¿ÈÂÎ¤Ë´Ø¤ï¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡Ö°åÎÅ¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÀ°·Á³°²ÊÊ¬Ìî¡×¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¡¢³Æ¼ï´ØÀáÍÑÁõ¶ñ¤ä¥®¥×¥¹¤Ê¤É¤Î³°¸ÇÄêºà¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ØÏ¢À½ÉÊ¡¢ÎäµÑÎÅË¡¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¼£ÎÅ¡¦¿ÇÃÇ¤Î¤¿¤á¤Î°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤É¡¢ÆÃÄ§¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¸þ¤±¥±¥¢¡¦¥µ¥Ýー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ØZAMST¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥Ç¥¤¥êー¥±¥¢¡×¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥ïー¥«ー¥º¥±¥¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¡ØMEDIAID¡Ù¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤ò³ÈÂçÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ÈÂÎ³èÆ°»Ù±ç¶È¡§±¿Æ°´ï¾ã³²¤ÎÍ½ËÉ¡¦¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¡¦²óÉü¡¢µÚ¤Ó±¿Æ°µ¡Ç½°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¡¹¤¬¤è¤ê·ò¹¯¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¶È¡ÊÅö¼Ò¤Ë¤è¤ëÂ¤¸ì¡Ë