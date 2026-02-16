¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡¢¥²ー¥à¥Üー¥¤¡¢PlayStation¤Ê¤É¿Íµ¤µ¡¼ï¤òËÉÙ¤ËÉÊÂ·¤¨¡ª¥²¥ª¡¢Á´¹ñ97Å¹ÊÞ¤Ç¡Ö¥ì¥È¥í¥²ー¥à¡×¤ÎÈÎÇä¤ò½ç¼¡³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥²¥ª¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§±óÆ£·ëÂ¢¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥²¥ª¥¹¥È¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ßÀÌîÉÒÏº¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤è¤êÇã¼è¤òÀè¹Ô¤·¤ÆºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ì¥È¥í¥²ー¥à¡Ê¾¼ÏÂ～Ê¿À®½é´ü¤Î²ÈÄíÍÑ¥²ー¥àµ¡¡¦¥½¥Õ¥È¡¦¼þÊÕµ¡´ï¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¥ª¥·¥ç¥Ã¥×97Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡12·î¤ÎÇã¼èºÆ³«°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡×¡Ö¥²ー¥à¥Üー¥¤¡×¡ÖPlayStation¡×¡ÖPlayStation Portable¡×¤Ê¤É¡¢º£¤Ê¤ª°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¿Íµ¤µ¡¼ï¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ì¥È¥í¥²ー¥àÇä¾ì²èÁü¡ÊGEOÅì³¤¹ÓÈøÅ¹¡Ë¡ä
¢£ÇØ·Ê
¡¡¥²¥ª¤Ï2025Ç¯12·î¤è¤ê¡¢Á´¹ñ920Å¹ÊÞ¤Ç¥ì¥È¥í¥²ー¥à¤ÎÇã¼è¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥ì¥È¥í¥²ー¥à¥Öー¥à¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î¹âÆ¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¡Ö¼ê·Ú¤ËÍ·¤Ù¤ë´Ä¶¡×¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¹Ô¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿Çã¼è¤Ç¤Ï¡¢¤´²ÈÄí¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¿¤¯¤Îµ®½Å¤Ê¥½¥Õ¥È¡¦ËÜÂÎ¤ò¤ªÇä¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ì¥È¥í¥²ー¥à¤òÅ¬ÀÚ¤ËÀ°È÷¤·¡¢ºÆ¤Ó»Ô¾ì¤Ø½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥æー¥¹»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥²ー¥àÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤òÁ´¹ñ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹
1¡¥¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³ÆÅ¹300～400ÅÀ¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÅ¸³«
¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤Î¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤ä¡¢¥Þ¥ê¥ª¡¦¥«ー¥Ó¥£¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¤Å·Æ²¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤É¡¢Ì¾ºî¤òÃæ¿´¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÅ¹300～400ÅÀ¤ÎËÉÙ¤Ê¥½¥Õ¥Èºß¸Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢´õ¾¯¤Ê¥²ー¥àµ¡ËÜÂÎ¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤â¼è°·¤¤¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡Ö¤¢¤Îº¢Í·¤ó¤À²û¤«¤·¤¤¥²ー¥à¡×¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ëÇä¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ì¥È¥í¥²ー¥à¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1ÅÀ¤â¤Î¤ÎÃæ¸Å¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Å¹ÊÞ¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤Ï¾ï¤ËÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. ¥²¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý
¥²ー¥àµ¡ËÜÂÎ¤ÏÁ´ÉÊ¡¢¥²¥ª¥°¥ëー¥×¤Î´ú´ÏÊªÎ®µòÅÀ¡ÖÃæÉôÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ë¤ÆÄÌÅÅ³ÎÇ§¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥ÈÆÉ¤ß¹þ¤ß³ÎÇ§¤ò¼Â»ÜºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£°Â¿´¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÍ·¤Ù¤ë¾õÂÖ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ëü¤¬°ì¡¢¾¦ÉÊ¤¬Àµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´¹ØÆþ¤«¤é1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥ì¥·ー¥È¤È¶¦¤Ë¤ªÇã¤¤¾å¤²Å¹ÊÞ¤Ë¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÖ¶âÂÐ±þ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ´¹ñ97Å¹ÊÞ¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ç¼¡¼è°·Å¹ÊÞ¤Î³ÈÂç¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¥ª¤Ï¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖË¤«¤Ç³Ú¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¡×¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä³µÍ×
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§
¡¦¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡¦¼þÊÕµ¡´ï¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦¥²ー¥àµ¡ËÜÂÎ¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é½ç¼¡
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤¦¤ÁÂÐ¾Ý¤Î97Å¹ÊÞ¡¡ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ç¤Ê¼è°·µ¡¼ï¡§¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡¢¥²ー¥à¥Üー¥¤¡¢NINTENDO 64¡¢¥²ー¥à¥¥åー¥Ö¡¢PlayStation¡¢PlayStation 2¡¢PlayStation Portable¡¢¤½¤ÎÂ¾¥ì¥È¥í¥²ー¥à
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸Ë¾õ¶·¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://geo-online.co.jp/campaign/special/store/retorogamesoft_kaitori.html