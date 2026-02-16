Cowellnex¤È¥á¥¿¥¸¥§¥ó¡¡ÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¹âÀºÅÙ¤ÊÄ²ÆâºÙ¶Ý¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¶¦Æ±¸¦µæ¤ò³«»Ï¡¡Ä²ÆâºÙ¶Ý¸¡ºº¹àÌÜ¤È¿©ÉÊÄó°Æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à³«È¯¤òÌÜ»Ø¤¹
¥¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹COOÆîÊý·ò»Ö¡¢°Ê²¼¥¥ê¥ó¡Ë¤ª¤è¤Ó¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹COO¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¢°Ê²¼¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¡Ë¤¬¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿Cowellnex³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹ À¾Á°½ã»Ò¡¢°Ê²¼Cowellnex¡Ê¥³¥ô¥§¥ë¥Í¥¯¥¹¡Ë¡Ë¤È¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤Î¸¦µæ³«È¯¤«¤é¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥¸¥§¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO Ê¡ÅÄ¿¿»Ì¡¢°Ê²¼¥á¥¿¥¸¥§¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê¸¡ºº¹àÌÜ¤Î³«È¯¤È¤½¤ì¤é¤Î¸¡ºº¹àÌÜ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸Ä¡¹¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ê»ÅÁÈ¤ß¡Ë³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±¸¦µæ¤ò2026Ç¯2·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Cowellnex¤¬¡ÖMicroBio Me¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ª¥ßー¡Ë¢¨1¡×»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÌó3Ç¯´ÖÃßÀÑ¤·¤¿ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¾ÜºÙ¤ÊÄ²ÆâºÙ¶Ý¸¡ºº¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¥á¥¿¥²¥Î¥à²òÀÏ¢¨2¤Î¹âÀºÅÙ¤ÊÄ²ÆâºÙ¶Ý¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¸¡ºº¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Î»ö¶È²½¤ä»Ô¾ìÅêÆþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥¥ê¥ó¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¸¡ºº¡¡MicroBio Me¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ª¥ßー¡Ë(https://microbiome.kirin.co.jp/)
2025Ç¯9·î17Æü ¥¥ê¥ó¥ê¥êー¥¹ ¥¥ê¥ó¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¸¡ºº ¡ÖMicroBio Me¡×Å¸³«²ÃÂ®¡¢2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë1,000»ÜÀß¤Ë³ÈÂç ¥°¥ëー¥×Æâ³°¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÎÎ°è¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¸£°ú | 2025Ç¯ | KIRIN - ¥¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2025/0917_02.html)
¢¨2 2026Ç¯1·î ¥¥ê¥óÄ´¤Ù¡¡¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¥á¥¿¥²¥Î¥à²òÀÏ¤ÏÄ²ÆâºÙ¶Ý¤òÌÖÍåÅª¤ËÂ¬Äê¤¹¤ë¸¡ºº¤Î¤¦¤Á¶Ý¤ÎºÇ¤â¾ÜºÙ¤ÊÊ¬Îà³¬µé¤Ç¤¢¤ë¼ï¤ä³ô¥ì¥Ù¥ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Ý¤Î°äÅÁ»Ò¤Þ¤ÇÂ¬Äê¤¬²ÄÇ½¤Ê²òÀÏ¼êË¡
¡ü¶¦Æ±¸¦µæ³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Ï·ò¹¯°Ý»ý¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤ÎÁÈÀ®¡Ê¼ïÎà¤ä³ä¹ç¡Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¿©»ö¤Î¤¢¤êÊý¤â°ìÎ§¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¸Ä¡¹¿Í¤ËÅ¬¤·¤¿Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Î¾õÂÖ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤Ï½½Ê¬¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¼çÎ®¤Î16S rRNA°äÅÁ»Ò²òÀÏ¢¨3¤Ï¡¢¶Ý¤ÎÂç¤Þ¤«¤ÊÊ¬Îà¤òÇÄ°®¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¥á¥¿¥²¥Î¥à²òÀÏ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸¡ºº¹àÌÜ¤ä¿©ÉÊÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø½ÑÅª¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿ÊýË¡¤Ï¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤Ä²ÆâºÙ¶Ý¸¡ºº¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯¸¡ºº¹àÌÜ¤ä¸Ä¡¹¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿©ÉÊÄó°Æ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3 16S rRNA°äÅÁ»Ò²òÀÏ¤Ï¼ç¤Ë¶Ý¤ÎÊ¬Îà³¬µé¤ÎÆâ¡¢Â°¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¤Î²òÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ê¼êË¡
¡ü¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÆâÍÆ
¡¡Cowellnex¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖMicroBio Me¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ª¥ßー¡Ë¡×»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¾ÜºÙ¤ÊÄ²ÆâºÙ¶Ý¸¡ºº¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¥á¥¿¥²¥Î¥à²òÀÏ¤òÍÑ¤¤¤¿¹âÀºÅÙ¥Çー¥¿¤òÌó3Ç¯¤Î´Ö¡¢ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ²Æâ´Ä¶¤ÎÆÃÄ§¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¸¡ºº¹àÌÜ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¸¡ºº¹àÌÜ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿©ÉÊ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ê»ÅÁÈ¤ß¡Ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Cowellnex¤¬¥Çー¥¿Äó¶¡¡¢¸¡ºº¹àÌÜ¡¦¿©ÉÊÄó°Æ¤Î²¾ÀâÀßÄê¡¢¤ª¤è¤Ó¼õÍÆÀ¸¡¾Ú¤òÃ´¤¤¡¢¥á¥¿¥¸¥§¥ó¤¬Ä²Æâ´Ä¶¸¦µæ¤ª¤è¤Ó¥Ð¥¤¥ª¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Âå¼Õ¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î²òÀÏ¢¨4¤È¿©ÉÊÄó°Æ¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ê»ÅÁÈ¤ß¡Ë¤Î³«È¯¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ²ÆâºÙ¶Ý¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÆ±»Î¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤â´Þ¤àÄ²Æâ´Ä¶Á´ÂÎ¤¬Í±×¤ÊÂå¼ÕÊª¼Á¤òºî¤ëÇ½ÎÏ¤Þ¤Ç¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4 Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Ë¤è¤ë¡¢Âå¼Õ·ÐÏ©¾å¤ÎÊ£¿ô¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂå¼ÕÊª¼Á¤¬»ºÀ¸¤µ¤ì¤ë¡£
¡üº£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡Cowellnex¤Ï¡¢ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ò¾ÍèÅª¤Ë¿·¤¿¤Ê¸¡ºº¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ»ö¶È²½¤·¡¢»Ô¾ìÅêÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¦µæ½ªÎ»¸å¤â¥Çー¥¿¤ÎÃßÀÑ¤È³èÍÑÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¡¢¸¡ºº¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤ä¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤òÄ´Àá¤¹¤ëÁÇºà³«È¯¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¡¦°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÄ²ÆâºÙ¶Ý¤òÄÌ¤¸¤¿·ò¹¯²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Cowellnex¤Ïº£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¥Çー¥¿ÃßÀÑ¤ò¿Ê¤á¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¥á¥¿¥²¥Î¥à²òÀÏ¤Ë¤è¤ë¹âÀºÅÙ¥Çー¥¿¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤ò»ØÉ¸¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿Ä²³è¤Î»Ô¾ì¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Cowellnex³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Cowellnex¤Ï¥¥ê¥ó¤È¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ¤Ë¤è¤ê2024Ç¯9·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê½Ð»ñÈæÎ¨ ¥¥ê¥ó50¡ó¡¢¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó50%¡Ë¡£¸¦µæ³«È¯¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãーÅê»ñ¡¢»ö¶È³«È¯¤ÎÁê¸ßÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¡¢·ò¹¯¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î½á¤¤¤¢¤ëÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Cowellnex³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥³¥ô¥§¥ë¥Í¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë | ¥°¥ëー¥×´ØÏ¢²ñ¼Ò | ¥¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ (kirinholdings.com)(https://www.kirinholdings.com/jp/company/group/cowellnex/)
¡¡¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¼«Á³¤È¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢¡Ö¿©¤È·ò¹¯¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¤è¤í¤³¤Ó¤ò¹¤²¡¢¤³¤³¤íË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥¸¥§¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥á¥¿¥¸¥§¥ó¤Ï¡¢¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ò¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢Ä²Æâ¥Ç¥¶¥¤¥ó(R)¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¡ÖÉÂµ¤¥¼¥í¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²Æâ´Ä¶¤Îµ¡Ç½¤òÊñ³çÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÈ¼«¤ÎÄ²Æâ´Ä¶É¾²Áµ»½Ñ¡Ö¥á¥¿¥Ü¥í¥²¥Î¥ß¥¯¥¹(R)¡×¤ò¶î»È¤·¡¢¡Ö¸¦µæÉÕ²Ã²ÁÃÍÃµº÷»ö¶È¡×¡Ö¾¦ÉÊ³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡×¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹PR»ö¶È¡×¤Î3¤Ä¤Î»ö¶È¤ÇÄ²Æâ´Ä¶¸¦µæ¤È¤½¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ²Æâ¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ô¾ì¡×¤Î¶¦ÁÏ¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶ÈÏ¢·È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÄ²Æâ¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤â±¿±Ä¤·¡¢2025Ç¯12·î¸½ºß40 ¼Ò°Ê¾å¤¬»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²Æâ´Ä¶¤ÎÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¼Ò²ñ¤ËÅÁ¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¼´¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Öonakademy¡×¤â±¿±Ä¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥¸¥§¥ó - Ä²Æâ´Ä¶¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ò¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë(https://metagen.co.jp/)