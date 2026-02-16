¡È¤Ð¤«¤¦¤±¡É¤Î·ª»³ÊÆ²Û¤¬¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤¦¤Á¤ÎÍÈ¤²¤»¤ó¡×¤ò2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¿·È¯Çä ¡Ö¼«Ê¬¤ÎËèÆü¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¡¢¤µ¤Ã¤¯¤ê¿©´¶¤È´Å¸ý¾ßÌýÌ£
¡È¤Ð¤«¤¦¤±¡É¡ÈÀ¥¸Í¤·¤ª¡É¡ÈÀ±¤¿¤Ù¤è¡É¤Ê¤É¤ÎÊÆ²Û¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò·ª»³ÊÆ²Û¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·ª»³Âç²Ï¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎËèÆü¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤¦¤Á¤ÎÍÈ¤²¤»¤ó¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¤ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://befco-shop.jp/¡Ë¤Ç¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ§
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤ÎËèÆü¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Ù
¥µ¥¤¥º´¶¡¢ÆâÍÆÎÌ¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÄÊñÁõ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤Ê¬¤À¤±³Ú¤·¤á¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Î¹ç´Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Çµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÍÈ¤²¤»¤ó¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢¤µ¤Ã¤¯¤ê¿©´¶¤È´Å¸ý¾ßÌýÌ£¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÍÈ¤²¤»¤ó¤Ù¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£³«È¯Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¼«Ê¬¤ÎËèÆü¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËËÜ¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹²¤¿¤À¤·¤¯Æ°¤Â³¤±¤ëº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¾ßÌýÌ£¤Ç¡È¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¡É¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¤Ò¤È¤È¤¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ß¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Æü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤¦¤Á¤ÎÍÈ¤²¤»¤ó
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§8ËçÆþ¡Ê1Ëç¡ß8ÂÞ¡Ë
¢£ÈÎÇä¾ì½ê
Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://befco-shop.jp/
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò·ª»³ÊÆ²Û
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¿·³ã¸©¿·³ã»ÔËÌ¶è¿·ºê2661ÈÖÃÏ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡·ª»³ Âç²Ï
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡1949Ç¯2·î5Æü
¼Ò°÷¿ô¡¡¡¡Ìó750Ì¾¡ÊÃËÀ52%¡¢½÷À48%¡Ë
»ñËÜ¶â¡¡¡¡ 8,677Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ÊÆ²Û¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
¼çÍ×¾¦ÉÊ¡¡¡Ö¤Ð¤«¤¦¤±¡×¡ÖÀ¥¸Í¤·¤ª¡×¡ÖÀ±¤¿¤Ù¤è¡×¤Ê¤É
¢£¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBefco¡Ê¥Ù¥Õ¥³¡Ë¡×¤È¤Ï
¡ÖBefco¡×¤Ï¡¢Beika¡Ê¥Ù¥¤¥«¡Ë¡¦Frontier¡Ê¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë¡¦Company¡Ê¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊÆ²Û¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡È¤¿¤Î¤·¤µ¡É¤È¡È¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤È¡È¤¢¤¿¤é¤·¤µ¡É¤òÁÏÂ¤¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ
¡Ö¤Ð¤«¤¦¤±¡×¡ÖÀ¥¸Í¤·¤ª¡×¡ÖÀ±¤¿¤Ù¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÊÆ²Û¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë²Û»Ò¥áー¥«ー¡£
¡È¤¿¤Î¤·¤¤¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¡¦¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤²ÁÃÍÄó¶¡¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¿©¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾²ñ¼Ò¥Çー¥¿(2024Ç¯ÅÙ)
Çä¾å ¡¡268²¯±ß
Ê¿¶ÑÇ¯Îð 37ºÐ
Ê¿¶Ñ¶ÐÂ³Ç¯¿ô Ìó15Ç¯
°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÎ¨¡¡½÷À100¡ó¡¢ÃËÀ100¡ó¡Ê2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê·ÑÂ³Ãæ¡Ë
°éµÙ¼èÆÀ¸åÉüµ¢Î¨¡¡½÷À100¡ó¡¢ÃËÀ100¡ó¡Ê2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê·ÑÂ³Ãæ¡Ë
¢¨¿ô»ú¤Ç¤ß¤ë·ª»³ÊÆ²Û¤Î¥µ¥¤¥È¡§https://recruit.befco.jp/data/
________________________________________
¢£ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
·ª»³ Âç²Ï¡Ê¤¯¤ê¤ä¤Þ ¤¿¤¤¤¬¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§1994Ç¯4·î30Æü¡Ê31ºÐ¡Ë
À®ìþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô Â´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÊ¿ÏÂÆ²¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¤è¤ê·ª»³ÊÆ²Û¤Ø¡£
2025Ç¯4·î¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¼¡À¤Âå¤Î·Ð±ÄÂÎÀ©¤ò¸£°úÃæ¡£
¡ã¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ä
¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡¡¡¡ ¡¡https://www.befco.jp/
Befco¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× https://befco-shop.jp/
¥ê¥¯¥ëー¥È¥µ¥¤¥È ¡¡https://recruit.befco.jp/
https://prtimes.jp/a/?f=d63435-122-ebc6db8a3c1bc05797d26f8ea25949a0.pdf