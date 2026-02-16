UPSIDER VPoE ÀôÍº²ð¤¬ÆüËÜCTO¶¨²ñÍý»ö¤È¤·¤Æ¡ÖDevelopers Summit 2026¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¹Ö±é¤ËÅÐÃÅ
³ô¼°²ñ¼ÒUPSIDER¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¾ëÅ°¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î18Æü(¿å)～20Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖDevelopers Summit 2026¡×¤ÎDay 1¡ÖDev x PM Day¡×¡Ê°Ê²¼ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼ÒVP of Engineering¤ÎÀô Íº²ð¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜCTO¶¨²ñ Íý»ö¡Ë¤¬¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¹Ö±é¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜCTO¶¨²ñ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¡¦Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë3Ì¾¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤Î·Ð±Ä¡¦¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢AI»þÂå¤Îµ»½Ñ·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÈ½ÃÇ¤Î¼´¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×
¢¨°Ê²¼¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¥×¥í¥À¥¯¥È¤ËAI¤òÁÈ¤ß¹þ¤àÃæ¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ëµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ë½ª¤ï¤é¤º¡¢»ö¶È¤ÎÃæ³Ë¤ËAI¤ò¿ø¤¨¤¿¡ÖAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£À¸À®AIÆÃÍ¤ÎÀ¼Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°Õ»×·èÄê¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ä³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤ò¤É¤¦ÊÑ³×¤¹¤Ù¤¤«¡¢°ìÊý¤Ç¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤ä¿®Íê¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤µò¤ê½ê¡×¤ò¤É¤¦¼é¤ë¤Î¤«¡£ºÇÁ°Àþ¤Çµ»½Ñ·Ð±Ä¤òÃ´¤¦ÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218/session/6420
- Æü»þ¡§ 2026Ç¯2·î18Æü(¿å) 12:30～13:10
- ²ñ¾ì¡§ ÍÌÀ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー¥Ûー¥ë¡õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-7-18 4F¡Ë
- ¥»¥Ã¥·¥ç¥óÈÖ¹æ¡§ 18-A-1¡Ê¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¹Ö±é¡Ë
- ¥»¥Ã¥·¥ç¥óÌ¾¡§ ¡ÖAI»þÂå¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤È³«È¯ - ·Ð±Ä¤È³«È¯¤Î¡ÈÎ¾ÎØ¡É¤Ç¹Í¤¨¤ëAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀïÎ¬¡×
ÅÐÃÅ¼Ô¾ðÊó
Àô Íº²ð¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒUPSIDER VPoE¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜCTO¶¨²ñ¡Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î²»³ÚÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥á¥Ç¥£¥¢À©ºî²ñ¼Ò¤Çºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Çµ¯¶È¡£¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤ÎºÄ·ô¼è°ú¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ä¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨ー¤Ë¤ª¤±¤ë¥²ー¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Î¥êー¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥é¥¯¥¹¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌòCTO¤òÎòÇ¤¡£CFA¡ÊÊÆ¹ñ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë»ñ³Ê¤òÊÝÍ¤·¡¢¶âÍ»¤Èµ»½Ñ¤ÎÁÐÊý¤Ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¡£¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒUPSIDER¤ÎVPoE¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÁÈ¿¥¤ò¸£°ú¡£
º£Â¼ ²í¹¬¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒBuySell Technologies ¼èÄùÌò CTO¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜCTO¶¨²ñ¡Ë
2006Ç¯¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£Yahoo! FASHION¤äX BRAND¤Ê¤É¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë½¾»ö¡£2009Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒVASILY¤òÁÏ¶È¤·¡¢¼èÄùÌòCTO¤Ë½¢Ç¤¡£2017Ç¯¤ËVASILY¤ò¥¹¥¿ー¥È¥È¥¥¥Ç¥¤¡Ê¸½ZOZO¡Ë¤ËÇäµÑ¤·¡¢²ñ¼ÒÅý¹ç¤È¤È¤â¤Ë2018Ç¯¡¢ZOZO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¡£CTO¤È¤·¤ÆZOZO¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¡¦¶µ°é¡¦É¾²Á¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯DX¤ò¿ä¿Ê¡£2021Ç¯3·î¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒBuySell Technologies¼èÄùÌòCTO½¢Ç¤¡£ÆüËÜCTO¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡£
³á¸¶ ÂçÊå¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒGENDA ¼¹¹ÔÌò°÷ CTO¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜCTO¶¨²ñ¡Ë
2006Ç¯¡¢¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¡£2007Ç¯¡¢¥°¥êー³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¡£2014Ç¯¡¢Æ±¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¡£2021Ç¯10·î¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGENDAÆþ¼Ò¡£CTO¤Ë½¢Ç¤¡£2021Ç¯10·î¤«¤é2025Ç¯1·î¤Þ¤Ç³ô¼°²ñ¼ÒGENDA SEGA Entertainment¡Ê¸½³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment¡Ë¤Î¼¹¹ÔÌò°÷CTO¡¢ITÀïÎ¬ËÜÉô ËÜÉôÄ¹¤òÎòÇ¤¡£2023Ç¯9·î¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¡¢Æ±Ç¯11·î¤è¤ê¸½¿¦¡£Æ±»þ¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGENDA Capital¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡Ê¸½Ç¤¡Ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¢¨°Ê²¼¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ
Developers Summit¡Ê¥Ç¥Ö¥µ¥ß¡Ë¤Ï¡¢2003Ç¯¤«¤éÂ³¤¯IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¡£24²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖBeyond the Standard¡×¡£À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤ä³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Î¿Ê²½¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸¤Î¡ÖÉ¸½à¡×¤¬Ìä¤¤Ä¾¤µ¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ë3Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
- ³«ºÅÆüÄø¡§ 2026Ç¯2·î18Æü(¿å)～20Æü(¶â)
- ²ñ¾ì¡§ ÍÌÀ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー¥Ûー¥ë¡õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-7-18 3F¡¦4F¡Ë
- ¼çºÅ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒæÆ±Ë¼Ò CodeZineÊÔ½¸Éô¡¿ProductZineÊÔ½¸Éô
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218
Let¡Çs build our future together!
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤È¶¯¸Ç¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÂÎÀ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä©Àï¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤ÎÎÏ¤Ç¶âÍ»¤Î¤¢¤êÊý¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÀ®Ä¹¤ò»Ö¤¹Ãç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¡§ https://herp.careers/v1/upsider/NZVy179O5E08
ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§ https://career.up-sider.com/
³ô¼°²ñ¼ÒUPSIDER
¡¦¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒUPSIDER
¡¦WEB¡§https://corp.up-sider.com/
¡¦ÀßÎ©¡§2018Ç¯5·î
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§µÜ¾ë Å°
¡¦»ñËÜ¶â¡§14,293É´Ëü±ß(»ñËÜ½àÈ÷¶âÅù¤ò´Þ¤à)¡¡¢¨¥°¥ëー¥×Ï¢·ë
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ 7-15-7
¡¦²ÃÆþ¶¨²ñ¡¦Ç§Äê¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ»ñ¶â·èºÑ¶È¶¨²ñ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ç§Äê PCI DSS 4.0.1¡¢JIIMAÇ§¾Ú¡ÖÅÅÄ¢Ë¡¥¹¥¥ã¥ÊÊÝÂ¸¥½¥Õ¥ÈË¡ÅªÍ×·ïÇ§¾Ú¡×¡ÖÅÅ»Ò¼è°ú¥½¥Õ¥ÈË¡ÅªÍ×·ïÇ§¾Ú¡×¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊISMS¡ËÇ§¾ÚÅÐÏ¿ÈÖ¹æ IS 799150
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤´Æ³Æþ¤Î¤´ÁêÃÌ¤ä¡¢¼èºà¿½¤·¹þ¤ß¡¢Äó·È¤Î¤´Ï¢Íí¤Ï¡¢ pr@up-sider.com ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£