±¿Á÷»ö¶È¼Ô¸þ¤±Æü¾ïÅÀ¸¡¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥Þ¥È¥é¡×¤Ë£¸¤Ä¤Î¿·µ¡Ç½
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥¬ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÐ²¬¸ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Á÷¶È³¦¸þ¤±Æü¾ïÅÀ¸¡´ÉÍýµÏ¿¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥Þ¥È¥é¡×¤Ë¡¢¿·µ¡Ç½¤ò2026Ç¯2·î16Æü¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥È¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë :
https://www.tiger-inc.co.jp/products/transportation-systems/sumatora?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=sumatora_campaign202602
¥¹¥Þ¥È¥é¤Î¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤Á¤é¤«¤é¤É¤¦¤¾¡£
Æü¾ïÅÀ¸¡¤Ç¤Ï¡¢°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤³¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÅÀ¸¡µÏ¿¤¬¸½¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢½¸·×¤ä´ÆººÂÐ±þ¡¢¼ÒÆâ¶¦Í¤Ë»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¼ÖÎ¾¤ä±¿ÍÑ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¹â¤¤¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÅÀ¸¡¤¬·Á³¼²½¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤â²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ï¡¢Æü¾ïÅÀ¸¡¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÎµÏ¿¡×¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢°Û¾ï¤Î¾õ¶·¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î´ÉÍý¤ä¶¦Í¤Ë³è¤«¤»¤ëµÏ¿¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÀ¸¡¼Ì¿¿¤Ø¤Î¤Æ¤¬¤µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê°Û¾ï²Õ½ê¤Î°ÌÃÖ¤ä¾õÂÖ¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¶¦Í¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÅÀ¸¡·ë²Ì¤òCSV¤È¤·¤Æ¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¸·×¤ä´ÆººÂÐ±þ¡¢¼ÒÆâ¶¦Í¤È¤¤¤Ã¤¿´ÉÍý¶ÈÌ³¤ËÀÜÂ³¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÀ¸¡É½¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢±¿ÍÑ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÀ¸¡¤òÂ¥¤·¡¢ÅÀ¸¡¤¬·Á³¼²½¤·¤Ë¤¯¤¤Î®¤ì¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·µ¡Ç½³µÍ×
¢£¸½¾ì¤ÎÅÀ¸¡¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµ¡Ç½¡Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÂ¦¡Ë
- ÅÀ¸¡¼Ì¿¿¤Ø¤Î¼ê½ñ¤
¼Ì¿¿¾å¤Ë°Û¾ï²Õ½ê¤äÊäÂ¤ò½ñ¤¹þ¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÅÀ¸¡¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤¬´ÉÍýÂ¦¤ËÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ÉÍýÂ¦¤Ç¤âÆ±¤¸¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¡¢³ÎÇ§¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥áー¥¿ー¥¥í´ÉÍý
Áö¹Ô¾õ¶·¤òµÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÅÀ¸¡¤ä´ÉÍý¤Î´ðÁÃ¾ðÊó¤È¤·¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎµÏ¿¤¬¼¡¤Î³ÎÇ§¤äÀ°Íý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
- ²áµî¤Î°Û¾ï¸Ä½ê¤Î³ÎÇ§
ºÇÂç1¥«·îÁ°¤Þ¤Ç¤Î°Û¾ï¤ò»²¾È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£²áµî¤Î¾ðÊó¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÀ¸¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«Íî¤È¤·¤òËÉ¤®¤ä¤¹¤¯¤·¡¢ÅÀ¸¡¤Î¼Â¸úÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
- ºî¶ÈÆþÎÏ
ºÇÂç10¸Ä¤Îºî¶È¥Ü¥¿¥ó¤òÅÐÏ¿¤Ç¤¡¢Æü»þ¡¢³«»Ï½ªÎ»»þ´Ö¡¢¥áー¥¿ー¥¥í¡¢¿ôÎÌ¡¢µëÌýÎÌ¡¢ºî¶ÈÈ÷¹Í¤òµÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅÀ¸¡¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¼þÊÕ¶ÈÌ³¤â´Þ¤á¤ÆµÏ¿¤ò»Ä¤»¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤È´ÉÍý¤Î´Ö¤Ç¾ðÊó¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¸å¹©Äø¤Î½¸·×¤ä³ÎÇ§¤Î¼ê´Ö·Ú¸º¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµ¡Ç½¡ÊPCÂ¦¡Ë
- ½¤ÍýÍúÎò¤Î³ÎÇ§
ÅÀ¸¡¤È½¤Íý¤ÎÎ®¤ì¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤·¡¢´ÉÍý¼Ô¤¬¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
- Æü¾ïÅÀ¸¡·ë²Ì¤ÎCSV½ÐÎÏ
¼ÖÎ¾Ã±°Ì¤ÎÁí¹ç·ë²Ì¤È¡¢¹àÌÜÃ±°Ì¤Î·ë²Ì¤ò½ÐÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢TUMIX¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖTUMIX¥³¥ó¥×¥é¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢Æü¾ïÅÀ¸¡»þ´Ö¤òÏ«Ì³»þ´Ö¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎCSV¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÅÀ¸¡µÏ¿¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ½¸·×¤ä´ÆººÂÐ±þ¡¢¼ÒÆâ¶¦Í¤Ë³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤·¡¢Å¾µ¤äÀ°Íý¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ºî¶ÈÆþÎÏµÏ¿¤ÎCSV½ÐÎÏ
ºî¶È·îÊó¤Èºî¶ÈÆüÊó¤È¤·¤Æ½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Æü¼¡¡¦·î¼¡¤Ç¤ÎÀ°Íý¤äÊó¹ð¤ËÀÜÂ³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢½¸·×ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±¿ÍÑºÇÅ¬²½
- µ÷Î¥¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÀ¸¡É½¼¨
Á°²óÁö¹Ô¤«¤é°ìÄêµ÷Î¥¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤ËÅÀ¸¡¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¿ÍÑ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ò·ï¤ÇÅÀ¸¡¤òÂ¥¤»¤Þ¤¹¡£ÅÀ¸¡¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¡¢·Á³¼²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄÉ²Ã
- ¾®·¿¼ÖÎ¾¤ÎÆü¾ïÅÀ¸¡Æ°²èÄÉ²Ã
ÅÀ¸¡¤ÎÍ×ÅÀ¤ò¸½¾ì¤Ç³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´ÆüËÜ¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤è¤êµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¡¢¾®·¿¼ÖÎ¾¤ÎÅÀ¸¡Í×ÎÎÆ°²è¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÎÁÂÎ¸³¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lp.k3r.jp/tiger_inc/sumatora-trial?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=sumatora_campaign202602
¥¹¥Þ¥È¥é¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¥Ç¥â¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡¦À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢¡µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ë¤Í¤é¤¤
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ï¡¢Æü¾ïÅÀ¸¡¤ò¸½¾ì¤Îºî¶È¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëµÏ¿¤È¤·¤Æ°·¤¨¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ø¤Î¤Æ¤¬¤¤È²áµî°Û¾ï¤Î»²¾È¤Ë¤è¤ê¡¢°Û¾ï²Õ½ê¤ÎÅÁÃ£ÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¼ÖÎ¾¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î°ÂÁ´±¿¹Ô¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿³Æ¼ïCSV½ÐÎÏµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÀ¸¡µÏ¿¤äºî¶ÈµÏ¿¤ò½¸·×¤ä´ÆººÂÐ±þ¡¢¼ÒÆâ¶¦Í¤Ë³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Å¾µ¤äÀ°Íý¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½¾ì¤È´ÉÍý¶ÈÌ³¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¸º¤é¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¹¥Þ¥È¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Þ¥È¥é¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÆü¾ïÅÀ¸¡¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÅÀ¸¡¹àÌÜ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢µÏ¿¤ò»Ä¤·¡¢´ÉÍýÂ¦¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ïÅÀ¸¡¤Î±¿ÍÑÄêÃå¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢°Û¾ï¤ÎÅÁÃ£¤ÈµÏ¿³èÍÑ¤È±¿ÍÑ¤Ø¤ÎÅ¬¹ç¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢Æü¾ïÅÀ¸¡¤ò¼¡¤Ë³è¤«¤»¤ëµÏ¿¤È¤·¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¥È¥éÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.tiger-inc.co.jp/products/transportation-systems/sumatora/
¢¡³«È¯Ã´Åö¤Î¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥¬ーÈÎÇäÂ¥¿ÊÉô¡¡ÉôÄ¹¡¡°æ¾åÆØ»Î»á
Æü¾ïÅÀ¸¡¤Ï¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°Û¾ï¤ÎÅÁÃ£¤äµÏ¿¤Î³èÍÑ¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ë¤Ï¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ø¤Î¤Æ¤¬¤¤Ë¤è¤ëÅÁÃ£¡¢CSV½ÐÎÏ¤Ë¤è¤ë½¸·×¤È¶¦Í¡¢µ÷Î¥¾ò·ï¤Ë¤è¤ëÅÀ¸¡Äó¼¨¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½¾ì¤È´ÉÍý¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë³ÎÇ§¤äÅ¾µ¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¸½¾ì¤Î±¿ÍÑ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÀ¸¡¤¬°ÂÁ´¤È¶ÈÌ³²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Á¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Æ³ÆþÊýË¡
ÊÀ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À½ÉÊ¤Î½é´üÀßÄê¡¢±¿ÍÑÊýË¡¤Þ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¬ー¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤´»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥¬ー
TEL¡§03-5283-7232
URL¡§https://www.tiger-inc.co.jp/
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥¬ー
ÁÏ¶È¡§1940Ç¯10·î15Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌÐ²¬¸ÌÀ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ±î³ÚÄ®2-1-14 A&X¥Ó¥ë2F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±¿Á÷¶È¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä