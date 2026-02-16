³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥Óー¥Ä¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎDX¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°Å¸¡×¤Ë½ÐÅ¸
¥µー¥Ðー´Æ»ë¡¦ÊÝ¼é¡¦±¿ÍÑ¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥Óー¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ºê ÀµÈÏ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¶âÍ»DX¤ÎNext Stage¡×¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹ºÇÀèÃ¼¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°Å¸¡ÊDBX2026¡Ë¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢24»þ´Ö365Æü¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò½ÐÅ¸Í½Äê¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°Å¸¡ÊDBX2026¡Ë
²ñ´ü¡§ 2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡9¡§30～17¡§30¡ÊÎ¾Æü¤È¤â9¡§00¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹Åìµþ¡ÊJRÅìµþ±ØÆüËÜ¶¶¸ýÄ¾·ë¡Ë
½ÐÅ¸¾ì½ê¡§X-6¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥Óー¥Ä¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§ÆüËÜ¶âÍ»ÄÌ¿®¡Ê¥Ë¥Ã¥¥ó¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§¶âÍ»µ¡´Ø¡Ê¾Ú·ô¡¦ÊÝ¸±¡¦¥Î¥ó¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤â´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¡¢¶âÍ»µ¡´Ø·ÏÎó²ñ¼Ò¤ÎÊý¤Ï¤´Æþ¾ì¤¬¼«Í³¤Ç¤¹¡£ ¤½¤ì°Ê³°¤ÎÊý¤Ï¡¢Æþ¾ì·ô¡Ê¾·ÂÔ¾õ¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://dbx.nikkin.co.jp/
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢±¿±Ä»öÌ³¶É°¸¤Æ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡e-mail:dbx@nikkin.co.jp¡ÊÆüËÜ¶âÍ»ÄÌ¿®¼Ò DBX»öÌ³¶É¡Ë
»²²Ã¤´¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://dbx.nikkin.co.jp/
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°Å¸¡ÊDBX2026¡Ë¡×¤È¤Ï¡©
ÆüËÜ¶âÍ»ÄÌ¿®¼Ò¡Ê¥Ë¥Ã¥¥ó¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¡ÊDX¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô¡¦ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î·Ð±ÄÁØ¤äITÉôÌç¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¼¡À¤Âå¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Î¹½ÃÛ¤ä¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ê¤É¡¢¶âÍ»¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¶ñÂÎÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¸¡Æ¤¡¦ÂÎ´¶¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¥µー¥Ó¥¹
¡¦¥Õ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ê24»þ´Ö365Æü Í¿Í´Æ»ëÂÎÀ©¡Ë
24»þ´Ö365Æü¤Î´Æ»ë¡¦¾ã³²ÂÐ±þÂÎÀ©¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤ä¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ÂÄê±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¼ÒÆâ¤Î¥ê¥½ー¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥é±¿ÍÑ¤ò¤ªÇ¤¤»¤¤¤¿¤À¤¡¢µ¡Ç½³«È¯¤ä¥ê¥êー¥¹¤Ë²ÔÆ¯¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦SecureOps+¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑÂå¹Ô¡Ë
AWS¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥µー¥Ó¥¹¡ÊAWS Security Hub CSPM¡¢Amazon GuardDuty¡¢Amazon Inspector Åù¡Ë¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥éー¥È¤Î¥È¥ê¥¢ー¥¸¡ÊÍ¥ÀèÅÙÈ½ÃÇ¡Ë¤«¤é±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤ÎÀ°Íý¡¢ÂÐ±þ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÈ½ÃÇÀ°Íý¤ÈÂÐ±þ¤Î¿ä¿Ê¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎÄó°Æ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¼Â±¿ÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥é±¿ÍÑ¤Î¥×¥í¤¬¡¢µ®¼Ò¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¶¼°Ò¸¡ÃÎ¡×¤«¤é¡Ö½ÅÍ×ÅÙÈ½Äê¡¦±¿ÍÑ¡×¤Þ¤ÇÂå¹Ô¡£
ÀìÌçÃÎ¼±¤ä¥ê¥½ー¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºòº£¤Î¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤«¤é¼«¼Ò¤ò³Î¼Â¤Ë¼é¤êÈ´¤¯¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Kozutumi
´ë¶È¸þ¤±¤Î½ÅÍ×¥Õ¥¡¥¤¥ëÅ¾Á÷¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄê¤Î¥áー¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ä¥¹¥È¥ìー¥¸¥µー¥Ó¥¹¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢´ÊÃ±¤«¤Ä¥»¥¥å¥¢¤Ë½ÅÍ×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¡ÖÅÏ¤¹¡¦¼õ¤±¼è¤ë¡×¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¸½ñ¤ä¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò´Þ¤à¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤ò°ÂÁ´¤ËÅ¾Á÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ïー¥È¥Óー¥Ä¤¬²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê¡Ê¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ëDX¿ä¿Ê¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹»ñ»º¤Î°ÂÄê±¿ÍÑ¤È¡¢AWS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑ¤Î²ÃÂ®¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤ò»Ù¤¨¤ë¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÎ¾Î©¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¥Ïー¥È¥Óー¥Ä¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ðÈ×¤«¤é¡É¶âÍ»DX¤ÎNext Stage¡É¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
◾︎¡Ö¹¶¤á¤Î³«È¯¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë±¿ÍÑ¥ê¥½ー¥¹¤ÎÄó¶¡
24»þ´Ö365Æü¤ÎÍ¿Í´Æ»ë¡¦¾ã³²ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Õ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤òÃ´ÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
±¿ÍÑ¤ò¥×¥í¤Ø°ìÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÒÆâ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¥ëー¥Á¥ó¥ïー¥¯¤«¤é²òÊü¡£
¿·¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¤Î¼Â¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢DX¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Ë¥ê¥½ー¥¹¤ò½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
◾︎¥¯¥é¥¦¥É¥·¥Õ¥È¤ËÈ¼¤¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½
¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡ÖÀìÌç¿Íºà¤ÎÉÔÂ¡×¤ò¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑÂå¹Ô¡ÖSecureOps+¡×¤¬²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¸¡ÃÎ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëåÌÌ©¤Ê¥È¥ê¥¢ー¥¸¤ä½éÆ°È½ÃÇ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎÄó°Æ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÂå¹Ô¡£
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Åù¤Î¶¼°Ò¤«¤é¼«¼Ò¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö´Ä¶¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
◾︎¸·³Ê¤Ê¥Çー¥¿Î®ÄÌ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ëÅ¾Á÷´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ
½ÅÍ×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÅ¾Á÷¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖKozutumi¡×¤Ë¤è¤ê¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¸½ñ¤ä¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼ø¼õ¤ò¥»¥¥å¥¢¤Ë¸½Âå²½¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄê¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä·øÏ´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ëÅ¾Á÷¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬µá¤á¤ë¹â¤¤¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹´ð½à¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÈ¿¥´Ö¡¦´ë¶È´Ö¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦24»þ´Ö365Æü¤ÎÊÝ¼é±¿ÍÑ¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò³«È¯¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤¿¤¤Êý
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥éー¥ÈÈ½ÃÇ¤ä±¿ÍÑ¤ò¥×¥í¤Ë°ìÇ¤¤·¤¿¤¤Êý
¡¦µ¡Ì©¾ðÊó¤ä¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼ø¼õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹â¤¤°ÂÁ´À¤ÈÍøÊØÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤Êý
ÅöÆü¤Î¤´¾¦ÃÌ¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
À§Èó¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¥Ïー¥È¥Óー¥Ä¤Î¥Öー¥¹¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÇÛ¿®¼Ô¾ðÊó¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥Óー¥Ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥Óー¥Ä
½êºßÃÏ¡§¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É1-28-11 ¾®¿ù¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Æ£ºêÀµÈÏ
ÀßÎ©¡§2005Ç¯4·î
URL¡§https://heartbeats.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥Óー¥Ä¤Ï¡¢IT¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¸ÜµÒ»ö¶È¤Î³Î¼Â¤ÇºÇÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¡£¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ïー¥È¥Óー¥Ä¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ëIT¥¤¥ó¥Õ¥éÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¡¦´Æ»ë¡¦¾ã³²ÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥Éµ»½Ñ¤Î¹¹¤Ê¤ë¿ä¿Ê¤È¤ªµÒÍÍ¤Î»ö¶ÈÈ¯Å¸¤ò¸«¿ø¤¨¡¢´ë²è¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤«¤é³«È¯¡¢±¿ÍÑ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢Ã¦¥Ñ¥¹¥ïー¥ÉÉÕ¤ZIP¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë ½ÅÍ×¥Õ¥¡¥¤¥ëÅ¾Á÷¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖKozutumi¡Ê¥³¥Å¥Ä¥ß¡Ë¡× ¤âÅ¸³«Ãæ¡£
IT¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿·¿Ê¤ÎºÍÇ½¤ò°é¤Æ¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
