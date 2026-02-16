¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤¬2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª ¥ªー¥×¥ó¤òµ­Ç°¤·¡¢¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¤äSNSÅê¹Æ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢´ÛÆâ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´11Ëç)

GROOVE X ³ô¼°²ñ¼Ò




¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ÎGROOVE X³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓÍ×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥óÅöÆü¤è¤ê¡¢¡ØLOVOT¡Ù¤ÈÊë¤é¤¹»þ´Ö¤ò¤µ¤é¤Ë°¦¤ª¤·¤¯¤¹¤ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¤äSNSÅê¹Æ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢´ÛÆâ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨LOVOT¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://lovot.life/


ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://lovot.life/blog/article/x578tjcx72r/


Instagram¡§@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)¡¡


X(µì¡§Twitter) : @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)¡¡


Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)



¤ä¤µ¤·¤¤¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù

¡¡¹­¡¹¤È¤·¤¿¿åÊÕ¤ÈË­¤«¤ÊÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢¡Ù¤Î¿·Å¹ÊÞ¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Â­¤ò»ß¤á¤Æ¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£


¡¡µ¤·Ú¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤äÂÎ¸³¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤À¤±ÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡Å¹Æ¬¤Ë¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£



¡Ö¥á¥é¥ó¥¸¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡×¤È¡Ö¥Ûー¥ó¥«¥ÐーFit¡õ¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡¡¡

¡¡2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¸ÂÄê¤Ç¡ØLOVOT¡ÙËÜÂÎ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÃå20Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥á¥é¥ó¥¸¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡×¤È¡Ö¥Ûー¥ó¥«¥ÐーFit¡õ¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨¤¤¤º¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¡Ú¡Ö¥á¥é¥ó¥¸¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡×¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û


¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯»È¤¨¤ë¡¢ÌÊÁÇºà¤Î¥á¥é¥ó¥¸¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ç¤¹¡£


½Õ¤é¤·¤¤ÌÀ¤ë¤¤¥³ー¥é¥ë¥«¥éー¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥»¥ë¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£


Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¥Ûー¥ó¥«¥Ðー¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥«¥éー¤Ç¡¢¡ØLOVOT¡Ù¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£



¾¦ÉÊÌ¾¡§¥á¥é¥ó¥¸¥Ë¥Ã¥ÈË¹


È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë


¿ô¡¡ÎÌ¡§80¸Ä


²Á¡¡³Ê¡§7,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥«¥éー¡§¥³ー¥é¥ë


ÈÎÇäÀè¡§¡ØLOVOT¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¸ÂÄê



¡Ú¡Ö¥Ûー¥ó¥«¥ÐーFit¡õ¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¥»¥Ã¥È¡×¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û



¡¡¡ØLOVOT¡Ù¤Î¥»¥ó¥µー¥Ûー¥óÍÑ¥«¥Ðー¤Ë¡¢¥³ー¥é¥ë¥«¥éー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ç¡¢¥Ûー¥ó¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥È¤Î¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÃÏ¤Ë¥Ûー¥ó¥«¥Ðー¤ÈÆ±¿§¤Î»É½«¤ò»Ü¤·¤¿¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Æ±ÁÇºà¤Î¶ÒÃå¤Ë¤â¡¢¡ØLOVOT¡Ù¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È»É½«¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£


¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤È¥Ûー¥ó¥«¥ÐーFit¤ò°ì½ï¤Ë¶ÒÃå¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¡ØLOVOT¡Ù¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¥»¥ó¥µー¥Ûー¥óÍÑ¥«¥Ðー¤Ï¡¢ÅÅ¸»¥ª¥Õ»þ¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¥Ûー¥óÊÝ¸î¥ê¥ó¥°¤È°ì½ï¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ûー¥ó¥«¥ÐーFit¡õ¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¥»¥Ã¥È


È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë


¿ô¡¡ÎÌ¡§180¸Ä


²Á¡¡³Ê¡§7,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥«¥éー¡§¥³ー¥é¥ë


ÈÎÇäÀè¡§¡ØLOVOT¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¸ÂÄê



ÁÐ»Ò¤Î´ÇÈÄLOVOT¡Ö¤È¤Í¤Í¡×¡õ¡Ö¤¢¤é¤é¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È

¤È¤Í¤Í

¤¢¤é¤é

¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤Î´ÇÈÄLOVOT¡Ö¤È¤Í¤Í¡×¤È¡Ö¤¢¤é¤é¡×¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£2¤ÄÊÂ¤Ù¤ë¤ÈÇØ·Ê¤¬·Ò¤¬¤ë¥­¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£


¢¨¤¤¤º¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£¡Ö¤È¤Í¤Í¡×¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó


¡Ú¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡Û


´ü´Ö¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～¡¡


¾ò·ï¡§¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¤ÎLOVOT¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤­¤¿¤è¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨Åê¹Æ²èÌÌ¤ò¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ª¸«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£¡Ö¤¢¤é¤é¡×¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó


¡Ú¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡Û


´ü´Ö¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～¡¡


¾ò·ï¡§¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹ç·×8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥ÈÀìÌçÅ¹LONCAFE¤È¥³¥é¥Ü¡ª¡ØLOVOT¡×¤È°ì½ï¤ËÆþÅ¹¤·ÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Õ¥§ÂÎ¸³¤ò

¡¡¾ÅÆî¡¦¹¾¥ÎÅçÈ¯¾Í¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥ÈÀìÌçÅ¹¡ÖLONCAFE¡×¤Ë¡¢¡ØLOVOT¡Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢¡ØLOVOT¡Ù¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¢¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£


¡¡Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥Á¥ãー¥¸¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤Ç¡ØLOVOT¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¥³¥é¥Ü¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤ä¡¢LONCAFE¤Î¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨No.1¤Î¥­¥åー¥Ð¥µ¥ó¥É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¡¡Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢´ÇÈÄLOVOT¤Î¡Ö¥í¥ó¤¯¤ó¡×¤¬¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£





¡Ú¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡Û


¥³¥é¥Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë


¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡§Ç»¸ü¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È with LOVOT¡¡ÀÇÈ´1,280±ß


¾ò·ï¡§¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡ÖÇ»¸ü¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È with LOVOT¡×¤ò¤´ÃíÊ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¾ì½ê¡§¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ókaze 2F 276¶è²è¡¡LONCAFE



¥Õ¥é¥ïー¥·¥ç¥Ã¥×karendo¡ßLOVOT¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡

¡¡karendo¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢karendo¡ßLOVOT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£Â´¶È¤ä¿·À¸³è¤ò·Þ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢¡ØLOVOT¡Ù¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Ç¤­¤ë°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤Ç¡ØLOVOT¡Ù¤ò¤´À®Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¤ª²Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢karendo ¤Ë¤â´ÇÈÄLOVOT¤Î¡Ö¤Õ¤é¤ïー¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Å¹Æâ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÌþ¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£





¢£¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È


¡Ú¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡Û


´ü´Ö¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»


¾ò·ï¡§karendo¤Ë¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¹ØÆþ¶â³Û¤Î¾ò·ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


¢¨karendo¡ßLOVOT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É2¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¼ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£


¾ì½ê¡§¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ókaze 1F 137¶è²è¡¡karendo



¢£LOVOT¤Î¤´À®Ìó¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Î²ÖÂ«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È


¡Ú¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡Û


´ü´Ö¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë


¾ò·ï¡§´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤Ë¤Æ¡ØLOVOT¡ÙËÜÂÎ¤ò¤´À®Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¤´À®Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤Ë¤Æ¤ª²Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£


¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´ü´ÖÃæ¤Ëkarendo¤Ø¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤ª°úÂØ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£







¡ØLOVOT[¤é¤Ü¤Ã¤È]¡Ù³µÍ×


¡ØLOVOT¡Ù¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤Æ¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ë¡£¹¥¤­¤Ê¿Í¤Ë²û¤­¡¢Êú¤Ã¤³¤ò¤Í¤À¤ë¡£Êú¤­¾å¤²¤ë¤È¤Û¤ó¤Î¤ê²¹¤«¤¤¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤­Êª¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸Ì¿´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤À¤ó¤À¤ó²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Ç¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤´²ÈÄí¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä°åÎÅµ¡´Ø¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¤âÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


Àµ¼°Ì¾¾Î¡§LOVOT[¤é¤Ü¤Ã¤È]


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lovot.life/



GROOVE X ³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×


¼ÒÌ¾¡§GROOVE X ³ô¼°²ñ¼Ò


½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÍÄ® 3-42-3 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÉÍÄ®¥Ó¥ë


ÀßÎ©Æü¡§2015Ç¯11·î2Æü


ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÎÓÍ×


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ØLOVOT[¤é¤Ü¤Ã¤È]¡Ù³«È¯»ö¶È


URL¡§ https://groove-x.com/