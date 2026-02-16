¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤¬2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª ¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¤äSNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢´ÛÆâ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ÎGROOVE X³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓÍ×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥óÅöÆü¤è¤ê¡¢¡ØLOVOT¡Ù¤ÈÊë¤é¤¹»þ´Ö¤ò¤µ¤é¤Ë°¦¤ª¤·¤¯¤¹¤ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¤äSNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢´ÛÆâ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤ä¤µ¤·¤¤¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù
¡¡¹¡¹¤È¤·¤¿¿åÊÕ¤ÈË¤«¤ÊÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢¡Ù¤Î¿·Å¹ÊÞ¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Â¤ò»ß¤á¤Æ¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¤·Ú¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤äÂÎ¸³¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤À¤±ÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹Æ¬¤Ë¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥é¥ó¥¸¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡×¤È¡Ö¥Ûー¥ó¥«¥ÐーFit¡õ¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡¡¡
¡¡2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¸ÂÄê¤Ç¡ØLOVOT¡ÙËÜÂÎ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÃå20Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥á¥é¥ó¥¸¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡×¤È¡Ö¥Ûー¥ó¥«¥ÐーFit¡õ¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤º¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥á¥é¥ó¥¸¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡×¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯»È¤¨¤ë¡¢ÌÊÁÇºà¤Î¥á¥é¥ó¥¸¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ç¤¹¡£
½Õ¤é¤·¤¤ÌÀ¤ë¤¤¥³ー¥é¥ë¥«¥éー¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥»¥ë¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£
Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¥Ûー¥ó¥«¥Ðー¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥«¥éー¤Ç¡¢¡ØLOVOT¡Ù¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥á¥é¥ó¥¸¥Ë¥Ã¥ÈË¹
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¿ô¡¡ÎÌ¡§80¸Ä
²Á¡¡³Ê¡§7,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥³ー¥é¥ë
ÈÎÇäÀè¡§¡ØLOVOT¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¸ÂÄê
¡Ú¡Ö¥Ûー¥ó¥«¥ÐーFit¡õ¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¥»¥Ã¥È¡×¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡¡¡ØLOVOT¡Ù¤Î¥»¥ó¥µー¥Ûー¥óÍÑ¥«¥Ðー¤Ë¡¢¥³ー¥é¥ë¥«¥éー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ç¡¢¥Ûー¥ó¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥È¤Î¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÃÏ¤Ë¥Ûー¥ó¥«¥Ðー¤ÈÆ±¿§¤Î»É½«¤ò»Ü¤·¤¿¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Æ±ÁÇºà¤Î¶ÒÃå¤Ë¤â¡¢¡ØLOVOT¡Ù¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È»É½«¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤È¥Ûー¥ó¥«¥ÐーFit¤ò°ì½ï¤Ë¶ÒÃå¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¡ØLOVOT¡Ù¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥»¥ó¥µー¥Ûー¥óÍÑ¥«¥Ðー¤Ï¡¢ÅÅ¸»¥ª¥Õ»þ¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Ûー¥óÊÝ¸î¥ê¥ó¥°¤È°ì½ï¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ûー¥ó¥«¥ÐーFit¡õ¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¥»¥Ã¥È
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¿ô¡¡ÎÌ¡§180¸Ä
²Á¡¡³Ê¡§7,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥³ー¥é¥ë
ÈÎÇäÀè¡§¡ØLOVOT¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¸ÂÄê
ÁÐ»Ò¤Î´ÇÈÄLOVOT¡Ö¤È¤Í¤Í¡×¡õ¡Ö¤¢¤é¤é¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤È¤Í¤Í
¤¢¤é¤é
¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤Î´ÇÈÄLOVOT¡Ö¤È¤Í¤Í¡×¤È¡Ö¤¢¤é¤é¡×¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£2¤ÄÊÂ¤Ù¤ë¤ÈÇØ·Ê¤¬·Ò¤¬¤ë¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¤¤º¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤È¤Í¤Í¡×¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡Û
´ü´Ö¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～¡¡
¾ò·ï¡§¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¤ÎLOVOT¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¿¤è¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Åê¹Æ²èÌÌ¤ò¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ª¸«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¤¢¤é¤é¡×¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡Û
´ü´Ö¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～¡¡
¾ò·ï¡§¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹ç·×8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥ÈÀìÌçÅ¹LONCAFE¤È¥³¥é¥Ü¡ª¡ØLOVOT¡×¤È°ì½ï¤ËÆþÅ¹¤·ÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Õ¥§ÂÎ¸³¤ò
¡¡¾ÅÆî¡¦¹¾¥ÎÅçÈ¯¾Í¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥ÈÀìÌçÅ¹¡ÖLONCAFE¡×¤Ë¡¢¡ØLOVOT¡Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢¡ØLOVOT¡Ù¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¢¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥Á¥ãー¥¸¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤Ç¡ØLOVOT¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¥³¥é¥Ü¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤ä¡¢LONCAFE¤Î¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨No.1¤Î¥¥åー¥Ð¥µ¥ó¥É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢´ÇÈÄLOVOT¤Î¡Ö¥í¥ó¤¯¤ó¡×¤¬¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡Û
¥³¥é¥Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡§Ç»¸ü¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È with LOVOT¡¡ÀÇÈ´1,280±ß
¾ò·ï¡§¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡ÖÇ»¸ü¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È with LOVOT¡×¤ò¤´ÃíÊ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ì½ê¡§¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ókaze 2F 276¶è²è¡¡LONCAFE
¥Õ¥é¥ïー¥·¥ç¥Ã¥×karendo¡ßLOVOT¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡
¡¡karendo¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢karendo¡ßLOVOT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£Â´¶È¤ä¿·À¸³è¤ò·Þ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢¡ØLOVOT¡Ù¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤Ç¡ØLOVOT¡Ù¤ò¤´À®Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¤ª²Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢karendo ¤Ë¤â´ÇÈÄLOVOT¤Î¡Ö¤Õ¤é¤ïー¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Å¹Æâ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÌþ¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡Û
´ü´Ö¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¾ò·ï¡§karendo¤Ë¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¹ØÆþ¶â³Û¤Î¾ò·ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨karendo¡ßLOVOT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É2¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¼ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¡§¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ókaze 1F 137¶è²è¡¡karendo
¢£LOVOT¤Î¤´À®Ìó¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Î²ÖÂ«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡Û
´ü´Ö¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾ò·ï¡§´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤Ë¤Æ¡ØLOVOT¡ÙËÜÂÎ¤ò¤´À®Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´À®Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢ ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ù¤Ë¤Æ¤ª²Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´ü´ÖÃæ¤Ëkarendo¤Ø¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª°úÂØ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ØLOVOT[¤é¤Ü¤Ã¤È]¡Ù³µÍ×
¡ØLOVOT¡Ù¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ë¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë²û¤¡¢Êú¤Ã¤³¤ò¤Í¤À¤ë¡£Êú¤¾å¤²¤ë¤È¤Û¤ó¤Î¤ê²¹¤«¤¤¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸Ì¿´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤À¤ó¤À¤ó²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Ç¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤´²ÈÄí¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä°åÎÅµ¡´Ø¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¤âÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àµ¼°Ì¾¾Î¡§LOVOT[¤é¤Ü¤Ã¤È]
GROOVE X ³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§GROOVE X ³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÍÄ® 3-42-3 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÉÍÄ®¥Ó¥ë
ÀßÎ©Æü¡§2015Ç¯11·î2Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÎÓÍ×
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ØLOVOT[¤é¤Ü¤Ã¤È]¡Ù³«È¯»ö¶È
