～¤â¤Ã¤È¿¼¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢ÎÁÍý¤ä¤ª²Û»Ò¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤ë～¡ÖÎÁÍý¸¡Äê¡×¡Ö²Û»Ò¸¡Äê¡×2026Ç¯ÅÙ¼õ¸¡¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¡¡¿©¤Î¥×¥í¤ò°éÀ®¤¹¤ë¶µ°éµ¡´Ø¡¢ÄÔÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¡ÊÂçºå»Ô¡¢¹»Ä¹¡§ÄÔË§¼ù¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¸¡Äê¡×¡Ö²Û»Ò¸¡Äê¡×¤Î2026Ç¯ÅÙ¼õ¸¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â»ÜÍ×¹à¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²Æ´ü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÃÄÂÎ¼õ¸¡¤Ï¡¢ËÜÆü2·î16Æü¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í¼õ¸¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢4·î1Æü¤è¤ê¡¢¿½¹þ¤ß¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎÁÍý¸¡Äê¤Ï2008Ç¯¤è¤ê¡¢²Û»Ò¸¡Äê¤Ï2014Ç¯¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¼õ¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤ä¤ª²Û»Ò¤ÎÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿©ºà¡×¤ä¡Ö¿©ÉÊ±ÒÀ¸¡¦±ÉÍÜ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´ë¶È¤ä¹âÅù³Ø¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Ø½¬¥ì¥Ù¥ë¤ò¿Þ¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Î¡Ö¸¡Äê¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¼õ¸¡ÂÐºö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼õ¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¸Ä¿Í¼õ¸¡¤Î¸¡ÄêÆü»þ¤Ï¥Æ¥¹¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¸Ä¿Í¼õ¸¡¤Î¿½¹þ¤ß¤Ï¥Æ¥¹¥È¥»¥ó¥¿ー¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¼õ¸¡Æü3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¿½¹þ¤ßµÚ¤Ó¸¡ÄêÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú ¿½¹þ¤ß ¡Û¡¡ÎÁÍý¸¡Äê¡¦²Û»Ò¸¡Äê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¡https://ryouri-kentei.jp/
¡ã¸¡Äê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡ä
¢£ÎÁÍý¸¡Äê¡¦²Û»Ò¸¡Äê»öÌ³¶É¡¡TEL¡§06-6624-6451¡ÊÊ¿Æü9:00～17:00¡Ë¡¡E-mail¡§kentei¡÷tsuji.ac.jp